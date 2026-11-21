В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ньюкасл Юнайтед и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ньюкасл Юнайтед (схема 4-2-3-1): Лукаш Горничек, Амар Дедич, Малик Тшау, Дэн Бёрн, Льюис Холл, Шон Стёр, Льюис Майли, Джейкоб Мерфи, Джо Уиллок, Харви Барнс, Уильям Осула.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Давид Рая, Юрриен Тимбер, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Бруно Гимарайнс, Деклан Райс, Нони Мадуэке, Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Кай Хаверц.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Амар Дедич (Ньюкасл Юнайтед).

На 33-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эберечи Эзе. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Шон Стёр, а вместо него вышел Джейкоб Рэмзи.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амар Дедич на поле появился Тино Ливраменто (Ньюкасл Юнайтед).

На 46-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Джейкоб Мерфи, а вместо него вышел Антони Эланга.

На 49-й минуте поединка команда Ньюкасл Юнайтед сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Харви Барнс. Счет стал 1:1.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Деклан Райс (Арсенал).

На 58-й минуте предупреждение получил Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед).

На 62-й минуте поединка команда Ньюкасл Юнайтед сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Малик Тшау. Счет стал 2:1.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруно Гимарайнс на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Арсенал).

На 70-й минуте в составе Арсенал поле покинул Давид Рая, а вместо него вышел Кепа Аррисабалага.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эберечи Эзе на поле появился Христос Дзолис (Арсенал).

На 78-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Нони Мадуэке. Счет стал 2:2.

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Дэн Бёрн (Ньюкасл Юнайтед).

На 81-й минуте предупреждение получил Нони Мадуэке (Арсенал).

На 83-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Джо Уиллок, а вместо него вышел Йоан Висса.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Льюис Холл на поле появился Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед).

На 90+4-й минуте в составе Арсенал поле покинул Кай Хаверц, а вместо него вышел Виктор Дьёкереш.

На 90+4-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Эдегор на поле появился Микель Мерино (Арсенал).

Итог встречи

На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ньюкасл Юнайтед и Арсенал завершился вничью со счетом 2:2.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!