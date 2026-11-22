В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Париж и Анже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Орелин Пети. Игра прошла на стадионе «Stade Jean Bouin» в городе Issy-les-Moulineaux.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Париж (схема 4-2-3-1): Кевин Трапп, Руди Матондо, Самир Шерги, Диего Коппола, Отавио, Максим Лопес, Пьер Лис-Мелу, Илан Кеббаль, Пабло Пагис, Лука Колеошо, Элож Патрик Заби.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Анже на сегодняшнюю встречу: Антони Лопеш, Карленс Аркюс, Усман Камара, Маэль Жернигон, Жозеф Калулу Кьятенгва, Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен, Антони Бермон, Яссин Бельхдим, Амин Сбаи, Мамаду Усман Симбаколи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 42-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лука Колеошо (Париж).

На 47-й минуте матча команда Париж открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Элож Патрик Заби. Счет стал 1:0.

На 55-й минуте поединка команда Париж сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Лука Колеошо. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Анже поле покинул Антони Бермон, а вместо него вышел Джим Аллевина.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мамаду Усман Симбаколи на поле появился Амин Эль Уаззани (Анже).

На 58-й минуте в составе Анже поле покинул Карленс Аркюс, а вместо него вышел Лильян Раолизоа.

На 65-й минуте поединка команда Париж сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Максим Лопес. Счет стал 3:0.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илан Кеббаль на поле появился Жонатан Иконе (Париж).

На 66-й минуте в составе Париж поле покинул Руди Матондо, а вместо него вышел Адама Камара.

На 72-й минуте поединка команда Париж сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Диего Коппола. Счет стал 4:0.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Джим Аллевина (Анже).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Сбаи на поле появился Эммануэль Бюмла (Анже).

На 76-й минуте в составе Париж поле покинул Пабло Пагис, а вместо него вышел Жан-Филипп Крассо.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самир Шерги на поле появился Мустафа Мбоу (Париж).

На 84-й минуте в составе Париж поле покинул Максим Лопес, а вместо него вышел Винсент Маркетти.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яссин Бельхдим на поле появился Жюль Буффандо (Анже).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Париж и Анже завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Париж.

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