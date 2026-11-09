Эштрела - Бенфика (08.11.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эштрела Амадора и Бенфика. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антонио Нобре. Игра прошла на стадионе «Стадион Жозе Гомеш» в городе Амадора.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эштрела Амадора (схема 4-2-3-1): Лео Линк, Макс Шольце, Луан Патрик, Бернарду Шаппо, Рафа Соарес, Кевин Хёг Янссон, Сантьяго Серра, Абрахам Маркус, Ловро Звонарек, Янис Стойка, Леандро Антонетти.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бенфика на сегодняшнюю встречу: Сэмюэл Суареш, Александер Ба, Томаш Араужо, Клеман Лангле, Сэмюэл Даль, Георгий Судаков, Жуан Пальинья, Рафа Силва, Клаудио Эчеверри, Джанлука Престианни, Вангелис Павлидис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Marco Silva (Бенфика).

На -5-й минуте в карточку арбитра попал Pepa (Эштрела Амадора).

На 26-й минуте матча команда Бенфика открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джанлука Престианни. Счет стал 0:1.

На 48-й минуте поединка команда Эштрела Амадора сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ловро Звонарек. Счет стал 1:1.

На 51-й минуте предупреждение получил Ловро Звонарек (Эштрела Амадора).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 65-й минуте в составе Бенфика поле покинул Томаш Араужо, а вместо него вышел Алессандро Чиркати.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Клаудио Эчеверри на поле появился Доди Лукебакио (Бенфика).

На 66-й минуте в составе Эштрела Амадора поле покинул Янис Стойка, а вместо него вышел Алиссон Соуза де Жезус.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Серра на поле появился Жоан Жордан (Эштрела Амадора).

На 68-й минуте поединка команда Бенфика сумела выйти вперед. К этому привел автогол в исполнении Бернарду Шаппо. Счет стал 1:2.

На 76-й минуте поединка команда Эштрела Амадора сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Леандро Антонетти. Счет стал 2:2.

На 77-й минуте в составе Бенфика поле покинул Рафа Силва, а вместо него вышел Андреас Шельдеруп.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александер Ба на поле появился Джон Дуран (Бенфика).

На 84-й минуте в составе Бенфика поле покинул Сэмюэл Даль, а вместо него вышел Даниэль Банжаки.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Хёг Янссон на поле появился Том Мустье (Эштрела Амадора).

На 85-й минуте в составе Эштрела Амадора поле покинул Бернарду Шаппо, а вместо него вышел Атанас Чернев.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леандро Антонетти на поле появился Джефферсон Энкада (Эштрела Амадора).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Алиссон Соуза де Жезус (Эштрела Амадора).

На 90+4-й минуте поединка команда Бенфика сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Вангелис Павлидис. Счет стал 2:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эштрела Амадора и Бенфика завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Бенфика.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!