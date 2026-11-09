Ле-Ман - Монако (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ле-Ман и АС Монако. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Бастьен Дешепи. Игра прошла на стадионе «Стад Мари-Марвинь» в городе Ле-Ман.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ле-Ман (схема 3-1-4-2): Николя Косик, Раян Бамба, Самюэль Йоу, Арольд Вуайе, Люка Бретель, Лукас Буаде, Дауда Траоре, Жан Веркрусс, Лукас Калода, Луи Мафута, Дам Гей.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АС Монако на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Вандерсон, Садибу Сане, Эрик Дайер, Назиньо, Денис Закария, Ламин Камара, Мамаду Кулибали, Александр Головин, Матис Детюрбе, Матис Аблен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 40-й минуте матча команда АС Монако открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Мамаду Кулибали. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 54-й минуте в составе АС Монако поле покинул Александр Головин, а вместо него вышел Парис Бруннер.

На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матис Детюрбе на поле появился Такуми Минамино (АС Монако).

На 54-й минуте в составе АС Монако поле покинул Матис Аблен, а вместо него вышел Фоларин Балогун.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан Веркрусс на поле появился Аднан Харруби (Ле-Ман).

На 66-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Дам Гей, а вместо него вышел Эрван Колас.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мамаду Кулибали на поле появился Джордан Тезе (АС Монако).

На 74-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Дауда Траоре, а вместо него вышел Антуан Рабийяр.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луи Мафута на поле появился Уильям Архуз (Ле-Ман).

На 85-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Лукас Буаде, а вместо него вышел Ноа Буассе.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Назиньо на поле появился Кристиан Мависса (АС Монако).

На 90-й минуте поединка команда Ле-Ман сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эрван Колас. Счет стал 1:1.

На 90+7-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Самюэль Йоу, а вместо него вышел .

На 90+7-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Дайер на поле появился (АС Монако).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ле-Ман и АС Монако завершился вничью со счетом 1:1.

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