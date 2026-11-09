Брест - Лион (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Стад Брестуа и Олимпик Лион. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джереми Стина. Игра прошла на стадионе «Стад Франсис-Ле Бле» в городе Брест.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Стад Брестуа (схема 4-2-3-1): Эгиль Сельвик, Кенни Лала, Люка Тузар, Готье Льорис, Брэдли Локко, Жорис Шотар, Юго Маньетти, Ноа Эджума, Камори Думбия, Мама Бальде, Людовик Ажорж.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Лион на сегодняшнюю встречу: Доминик Грейф, Закари Атекаме, Рубен Клюйверт, Мусса Ниакате, Николас Тальяфико, Ноа Нартеи, Таннер Тессманн, Корентен Толиссо, Каиль Будаш, Халис Мерах, Кейто Накамура.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Стад Брестуа открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ноа Эджума. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 55-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Корентен Толиссо (Олимпик Лион).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Ноа Нартеи, а вместо него вышел Мадс Бидструп.

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Каиль Будаш (Олимпик Лион).

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мама Бальде на поле появился Пате Мбуп (Стад Брестуа).

На 67-й минуте в составе Стад Брестуа поле покинул Ноа Эджума, а вместо него вышел Джовани Версини.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Каиль Будаш на поле появился Эрнест Нуама (Олимпик Лион).

На 67-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Николас Тальяфико, а вместо него вышел Абнер Винисиус.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Камори Думбия на поле появился Мамади Диамбу (Стад Брестуа).

На 78-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Кейто Накамура, а вместо него вышел Жюльен Дюранвиль.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Халис Мерах на поле появился Алехандро Гомес Родригес (Олимпик Лион).

На 90-й минуте предупреждение получил Людовик Ажорж (Стад Брестуа).

На 90+4-й минуте поединка команда Стад Брестуа сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Людовик Ажорж. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Стад Брестуа и Олимпик Лион завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Стад Брестуа.

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