Гавр - Лорьян (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Гавр и Лорьян. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Орелин Пети. Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в городе Гавр.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Гавр (схема 3-4-2-1): Арно Бодар, Венсан Сассо, Ахмед Туба, Энцо Коффи, Джибриль Узиад, Симон Эбоног, Жуниор Мванга, Мбвана Саматта, Раян Фофана, Кайто Мидзута, Джош Маджа.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лорьян на сегодняшнюю встречу: Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Исаак Туре, Дембо Силла, Ноа Кадью, Артур Эбонг, Кан Ги Арсен Куасси, Жан Виктор Макенго, Габен Бернардо, Айегун Тосин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте матча команда Лорьян открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Исаак Туре. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Гавр поле покинул Мбвана Саматта, а вместо него вышел Амир Ричардсон.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айегун Тосин на поле появился Мамаду Коне (Лорьян).

На 66-й минуте в составе Лорьян поле покинул Габен Бернардо, а вместо него вышел Сулейман Фай.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 67-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сулейман Фай (Лорьян).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исаак Туре на поле появился Носа Эдвард Обаретин (Лорьян).

На 74-й минуте в составе Гавр поле покинул Кайто Мидзута, а вместо него вышел Исмаил Бунеб.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Коффи на поле появился Мухамед Н'Диайе (Гавр).

На 84-й минуте в составе Гавр поле покинул Раян Фофана, а вместо него вышел Хаким Донгопанджи.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуниор Мванга на поле появился Дарен Нбенбеге Мосенго (Гавр).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Ноа Кадью (Лорьян).

На 90+5-й минуте поединка команда Лорьян сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жан Виктор Макенго. Счет стал 0:2.

На 90+6-й минуте предупреждение получил Ахмед Туба (Гавр).

На 90+6-й минуте в карточку арбитра попал Жан Виктор Макенго (Лорьян).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Гавр и Лорьян завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Лорьян.

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