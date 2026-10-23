Ягеллония - Андерлехт (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ягеллония Белосток и Андерлехт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ондржей Берка. Игра прошла на стадионе «Шортен Арена» в городе Белосток.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ягеллония Белосток (схема 4-1-4-1): Славомир Абрамович, Родриго Консейсао, Бернардо Витал, Юки Кобаяши, Гильерме Монтойя, Эрик Козловский, Камиль Юзвяк, Ферслев Андерс Клинге, Хампус Финндель, Каетан Шмыт, Ник Прелец.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Андерлехт на сегодняшнюю встречу: Колин Косеманс, Каис Барри, Жюльян Бьянкон, Лео Петрот, Олег Рябчук, Лукаш Амброс, Матьё Струйкенс, Тело Аасгаард, Мартен Винклер, Михайло Цветкович, Тристан Дегреф.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 21-й минуте матча команда Андерлехт открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Михайло Цветкович. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Родриго Консейсао (Ягеллония Белосток).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ягеллония Белосток поле покинул Хампус Финндель, а вместо него вышел Усман Соу.

На 46-й минуте в карточку арбитра попал Тело Аасгаард (Андерлехт).

На 53-й минуте предупреждение получил Бернардо Витал (Ягеллония Белосток).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Камиль Юзвяк на поле появился Джереми Агбонифо (Ягеллония Белосток).

На 65-й минуте в составе Ягеллония Белосток поле покинул Каетан Шмыт, а вместо него вышел Александар Чиркович.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Амброс на поле появился Энрик Льянсана (Андерлехт).

На 65-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Тристан Дегреф, а вместо него вышел Джейден Ониа Секе.

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Эрик Козловский (Ягеллония Белосток).

На 71-й минуте предупреждение получил Энрик Льянсана (Андерлехт).

На 72-й минуте поединка команда Андерлехт сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Мартен Винклер. Счет стал 0:2.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ферслев Андерс Клинге на поле появился Тарас Романчук (Ягеллония Белосток).

На 78-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Матьё Струйкенс, а вместо него вышел Марко Кана.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михайло Цветкович на поле появился Адриано Бертаччини (Андерлехт).

На 80-й минуте поединка команда Андерлехт сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джейден Ониа Секе. Счет стал 0:3.

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Джейден Ониа Секе (Андерлехт).

На 82-й минуте в составе Андерлехт поле покинул Мартен Винклер, а вместо него вышел Оливер Антман.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ник Прелец на поле появился Хесус Имас (Ягеллония Белосток).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ягеллония Белосток и Андерлехт завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Андерлехт.

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