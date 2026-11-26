В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Интер и Штутгарт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Интер (схема 3-5-2): Хосеп Мартинес, Янн Биссек, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Джед Спенс, Николо Барелла, Петар Сучич, Генрих Мхитарян, Карлос Аугусто, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Штутгарт на сегодняшнюю встречу: Деннис Займен, Финн Йельтиш, Джефф Шабо, Рамон Хендрикс, Йоша Вагноман, Николас Нартей, Яник Спалт, Максимилиан Миттельштедт, Билал Эль-Ханнус, Эрмедин Демирович, Крис Фюрих.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Маркус Тюрам (Интер).

На 41-й минуте в составе Интер последовала вынужденная замена: Алессандро Бастони уступил место Федерико Димарко.

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Финн Йельтиш (Штутгарт).

На 57-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Петар Сучич с пенальти. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йоша Вагноман на поле появился Джейми Левелинг (Штутгарт).

На 64-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Крис Фюрих, а вместо него вышел Дениз Ундав.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Тюрам на поле появился Лаутаро Мартинес (Интер).

На 69-й минуте в составе Интер поле покинул Генрих Мхитарян, а вместо него вышел Кертис Джонс.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Нартей на поле появился Анджело Штиллер (Штутгарт).

На 71-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Финн Йельтиш, а вместо него вышел Лука Жаке.

На 74-й минуте поединка команда Интер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Лаутаро Мартинес. Счет стал 2:0.

На 78-й минуте предупреждение получил Мануэль Аканджи (Интер).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Билал Эль-Ханнус на поле появился Тьягу Томаш (Штутгарт).

На 86-й минуте в составе Интер поле покинул Николо Барелла, а вместо него вышел Александр Станкович.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франческо Пио Эспозито на поле появился Анди Диуф (Интер).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Интер и Штутгарт завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Интер.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!