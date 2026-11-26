В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лилль и Бавария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Стадион Пьера Моруа» в городе Лилль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лилль (схема 4-1-4-1): Берке Озер, Максима Гоффи, Натан Нгой, Алекс Сандро Рибейро, Кэлвин Вердонк, Набиль Бенталеб, Итан Мбаппе, Нгальяэль Мукау, Бенжамен Андре, Хакон Арнар Харальдссон, Аясе Уэда.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бавария на сегодняшнюю встречу: Йонас Урбиг, Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Ким Мин Джэ, Хироки Ито, Йозуа Киммих, Том Бишоф, Леннарт Карл, Александар Павлович, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Davide Ancelotti (Лилль).

На 15-й минуте матча команда Бавария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дайо Упамекано. Счет стал 0:1.

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Конрад Лаймер (Бавария).

На 62-й минуте поединка команда Лилль сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Аясе Уэда. Счет стал 1:1.

На 65-й минуте поединка команда Лилль сумела выйти вперед. К этому привел автогол в исполнении Александар Павлович. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 76-й минуте в составе Бавария поле покинул Том Бишоф, а вместо него вышел Джамал Мусиала.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йосип Станишич на поле появился Луис Диас (Бавария).

На 76-й минуте в составе Бавария поле покинул Хироки Ито, а вместо него вышел Тим Биндер.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Итан Мбаппе на поле появился Сориба Дьяун (Лилль).

На 77-й минуте в составе Лилль поле покинул Аясе Уэда, а вместо него вышел Башар Онал.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леннарт Карл на поле появился Ноа Коджо-Эвора (Бавария).

На 87-й минуте в составе Лилль поле покинул Хакон Арнар Харальдссон, а вместо него вышел Оливье Жиру.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бенжамен Андре на поле появился Исаак Коссье (Лилль).

На 90+2-й минуте в составе Бавария поле покинул Ким Мин Джэ, а вместо него вышел Джонатан Та.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кэлвин Вердонк на поле появился Ромен Перро (Лилль).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лилль и Бавария завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Лилль.

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