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Заря - Кривбасс 9 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Заря
Заря
1 : 3
Кривбасс
Кривбасс
Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
25УкраинаврВладислав Рыбак
44УкраиназщИгорь Пердута
55Бразилиязщ Жордан
3УкраиназщВасилий Кравец
10Бразилиязщ Жуниньо
68'
77УкраинапзБогдан Кушниренко
68'
30УкраинапзИван Нестеренко
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
83'
28УкраинапзФилипп Будковский
9УкраинанпАртём Слесарь
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
68'
14УкраинапзАнтон Глущенко
68'
39УкраинапзАртём Мачелюк
68'
17УкраинанпФёдор Задорожный
68'
11УкраинанпИгорь Горбач
83'
12УкраинаврАлександр Кемкин
2ХорватиязщЯн Юрчец
4УкраиназщВладимир Виливальд
3ПортугалиязщJimmy Mpanzu
16БразилиязщТиаго Боржес
10ПанамапзGiovany Herbert
76'
17ИзраильпзРой Нави
8УкраинапзЯрослав Шевченко
14СенегалнпАссан Сек
84'
9ЯмайканпShakeone Satchwell
46'
21УкраинанпАлександр Каменский
24УкраинанпВладимир Мулик
46'
6УкраинапзДенис Пидгурский
76'
25УкраинаTymur Butenko
84'
Запасные
1УкраинаврАлександр Сапутин
23УкраинаврИлья Караващенко
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
21ХорватиязщЯков Башич
8УкраинапзКирилл Дришлюк
82УкраинапзВладлен Юрченко
70УкраинаStanislav Yaroshenko
99УкраинаArtem Serdiuk
23УкраинаврДаниил Сычёв
1УкраинаврБогдан Хома
5ХорватиязщАнте Бекавац
15ПанамазщJoseph Jones
19УкраинаYevhen Maiakov
26УкраинаYegor Korobka
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
НидерландыПатрик ван Леуэн
Голы
1:0
30'
Ассан Сек
Владимир Мулик
1:1
57'
Giovany Herbert
Рой Нави
1:2
61'
Рой Нави
Giovany Herbert
1:3
65'
Наказания
Jimmy Mpanzu
44'
Рой Нави
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Кривбасс, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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