Заря - Кривбасс 9 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Заря 1 : 3 Кривбасс Составы команд Заря Кривбасс Кривой Рог 25 вр Владислав Рыбак 44 зщ Игорь Пердута 55 зщ Жордан 3 зщ Василий Кравец 10 зщ Жуниньо 68' 77 пз Богдан Кушниренко 68' 30 пз Иван Нестеренко 6 пз Деян Попара 83' 28 пз Филипп Будковский 9 нп Артём Слесарь 27 нп Domagoj Jelavic 68' 14 пз Антон Глущенко 68' 39 пз Артём Мачелюк 68' 17 нп Фёдор Задорожный 68' 11 нп Игорь Горбач 83' 12 вр Александр Кемкин 2 зщ Ян Юрчец 4 зщ Владимир Виливальд 3 зщ Jimmy Mpanzu 16 зщ Тиаго Боржес 10 пз Giovany Herbert 76' 17 пз Рой Нави 8 пз Ярослав Шевченко 14 нп Ассан Сек 84' 9 нп Shakeone Satchwell 46' 21 нп Александр Каменский 24 нп Владимир Мулик 46' 6 пз Денис Пидгурский 76' 25 Tymur Butenko 84' Запасные 1 вр Александр Сапутин 23 вр Илья Караващенко 5 зщ Андрия Яньич 21 зщ Яков Башич 8 пз Кирилл Дришлюк 82 пз Владлен Юрченко 70 Stanislav Yaroshenko 99 Artem Serdiuk 23 вр Даниил Сычёв 1 вр Богдан Хома 5 зщ Анте Бекавац 15 зщ Joseph Jones 19 Yevhen Maiakov 26 Yegor Korobka Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Патрик ван Леуэн Голы 1:0 30' Ассан Сек Владимир Мулик 1:1 57' Giovany Herbert Рой Нави 1:2 61' Рой Нави Giovany Herbert 1:3 65' Наказания Jimmy Mpanzu 44' Рой Нави 60'

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