Заря - Кривбасс 9 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Заря
1 : 3
Кривбасс
Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|55
|зщ
|Жордан
|3
|зщ
|Василий Кравец
|10
|зщ
|Жуниньо
68'
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
68'
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|6
|пз
|Деян Попара
83'
|28
|пз
|Филипп Будковский
|9
|нп
|Артём Слесарь
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
68'
|14
|пз
|Антон Глущенко
68'
|39
|пз
|Артём Мачелюк
68'
|17
|нп
|Фёдор Задорожный
68'
|11
|нп
|Игорь Горбач
83'
|12
|вр
|Александр Кемкин
|2
|зщ
|Ян Юрчец
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|10
|пз
|Giovany Herbert
76'
|17
|пз
|Рой Нави
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|14
|нп
|Ассан Сек
84'
|9
|нп
|Shakeone Satchwell
46'
|21
|нп
|Александр Каменский
|24
|нп
|Владимир Мулик
46'
|6
|пз
|Денис Пидгурский
76'
|25
|Tymur Butenko
84'
Запасные
|1
|вр
|Александр Сапутин
|23
|вр
|Илья Караващенко
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|21
|зщ
|Яков Башич
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
|82
|пз
|Владлен Юрченко
|70
|Stanislav Yaroshenko
|99
|Artem Serdiuk
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|1
|вр
|Богдан Хома
|5
|зщ
|Анте Бекавац
|15
|зщ
|Joseph Jones
|19
|Yevhen Maiakov
|26
|Yegor Korobka
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Патрик ван Леуэн
Голы
1:0
30'
Ассан Сек
Владимир Мулик
1:1
57'
Giovany Herbert
Рой Нави
1:2
61'
Рой Нави
Giovany Herbert
1:3
65'
Наказания
Jimmy Mpanzu
44'
Рой Нави
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Кривбасс, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.