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Лечче - Монца 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Лечче
Лечче
3 : 2
Монца
Монца
Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
30ИталияврВладимиро Фальконе
25ИталиязщАнтонино Галло
17ПортугалиязщДанилу Вейга
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
20СербияпзИван Илич
66'
29МалипзЛассана Кулибали
14МароккопзЮссеф Мале
85'
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
74'
9СербиянпНикола Штулич
75'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
46'
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
46'
79МавританияпзУмар Нгом
66'
7ШвециянпАмар Фатах
74'
22ИспанияPaco Esteban
75'
77ФранцияпзМохамед Каба
85'
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
44ИталиязщАндреа Карбони
3ИталиязщЛоренсо Луккези
19ИталияпзСамуэле Биринделли
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
84'
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
46'
28ИталияпзАндреа Кольпани
64'
46АнглиянпДжей Робинсон
64'
9ПортугалиянпГуштаву Варела
75'
24ИталияпзAdam Bakoune
46'
10ИталияпзПатрик Кутроне
64'
22АргентинанпЭсекьель Себальос
64'
11АнглияпзОмари Форсон
75'
80ИталияпзMathis Mout
84'
Запасные
1ИталияврМарко Блеве
32РумынияврАлександру Борбей
2ФранциязщАли Дембеле
3ИрландиязщКорри Ндаба
4АнголазщКиалонда Гаспар
8ГерманиязщСадик Фофана
18ФранциязщГаби Жан
28НидерландыпзОлаф Гортер
31ГерманияЭлайджа Скотт
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
5ФранциязщИван Май
6БолгариязщВалентин Антов
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
47ПортугалиянпДани Мота
43СловенияAljaz Strajnar
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ХорватияИван Юрич
Голы
Лассана Кулибали
Иван Илич
1:0
3'
Тьягу Габриэл
Иван Илич
2:0
11'
Рикарду Мангаш
Самуэле Биринделли
2:1
20'
Лассана Кулибали
Данилу Вейга
3:1
21'
Эсекьель Себальос
3:2
89'
Наказания
Конан Н'Дри
38'
Данилу Вейга
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Монца, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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