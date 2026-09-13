Лечче - Монца 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Лечче
3 : 2
Монца
Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|25
|зщ
|Антонино Галло
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|20
|пз
|Иван Илич
66'
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Юссеф Мале
85'
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
74'
|9
|нп
|Никола Штулич
75'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
46'
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
46'
|79
|пз
|Умар Нгом
66'
|7
|нп
|Амар Фатах
74'
|22
|Paco Esteban
75'
|77
|пз
|Мохамед Каба
85'
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
84'
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
46'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
64'
|46
|нп
|Джей Робинсон
64'
|9
|нп
|Гуштаву Варела
75'
|24
|пз
|Adam Bakoune
46'
|10
|пз
|Патрик Кутроне
64'
|22
|нп
|Эсекьель Себальос
64'
|11
|пз
|Омари Форсон
75'
|80
|пз
|Mathis Mout
84'
Запасные
|1
|вр
|Марко Блеве
|32
|вр
|Александру Борбей
|2
|зщ
|Али Дембеле
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|8
|зщ
|Садик Фофана
|18
|зщ
|Габи Жан
|28
|пз
|Олаф Гортер
|31
|Элайджа Скотт
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|5
|зщ
|Иван Май
|6
|зщ
|Валентин Антов
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|47
|нп
|Дани Мота
|43
|Aljaz Strajnar
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Иван Юрич
Голы
Лассана Кулибали
Иван Илич
1:0
3'
Тьягу Габриэл
Иван Илич
2:0
11'
Рикарду Мангаш
Самуэле Биринделли
2:1
20'
Лассана Кулибали
Данилу Вейга
3:1
21'
Эсекьель Себальос
3:2
89'
Наказания
Конан Н'Дри
38'
Данилу Вейга
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Монца, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.