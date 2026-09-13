Лечче - Монца 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Лечче 3 : 2 Монца Составы команд Лечче Лечче Монца Монца 30 вр Владимиро Фальконе 25 зщ Антонино Галло 17 зщ Данилу Вейга 44 зщ Тьягу Габриэл 5 зщ Джамиль Зиберт 20 пз Иван Илич 66' 29 пз Лассана Кулибали 14 пз Юссеф Мале 85' 99 нп Жоэль Монтейру 74' 9 нп Никола Штулич 75' 11 нп Конан Н'Дри 46' 50 нп Сантьяго Пьеротти 46' 79 пз Умар Нгом 66' 7 нп Амар Фатах 74' 22 Paco Esteban 75' 77 пз Мохамед Каба 85' 20 вр Демба Тиам 60 зщ Эдди Куадио 44 зщ Андреа Карбони 3 зщ Лоренсо Луккези 19 пз Самуэле Биринделли 90 пз Майкл Фолоруншо 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 84' 7 пз Рикарду Мангаш 46' 28 пз Андреа Кольпани 64' 46 нп Джей Робинсон 64' 9 нп Гуштаву Варела 75' 24 пз Adam Bakoune 46' 10 пз Патрик Кутроне 64' 22 нп Эсекьель Себальос 64' 11 пз Омари Форсон 75' 80 пз Mathis Mout 84' Запасные 1 вр Марко Блеве 32 вр Александру Борбей 2 зщ Али Дембеле 3 зщ Корри Ндаба 4 зщ Киалонда Гаспар 8 зщ Садик Фофана 18 зщ Габи Жан 28 пз Олаф Гортер 31 Элайджа Скотт 1 вр Ноэль Тёрнквист 2 зщ Саба Гогличидзе 5 зщ Иван Май 6 зщ Валентин Антов 8 пз Манга Фоэ Ондоа 21 пз Леонардо Коломбо 47 нп Дани Мота 43 Aljaz Strajnar Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Иван Юрич Голы Лассана Кулибали Иван Илич 1:0 3' Тьягу Габриэл Иван Илич 2:0 11' Рикарду Мангаш Самуэле Биринделли 2:1 20' Лассана Кулибали Данилу Вейга 3:1 21' Эсекьель Себальос 3:2 89' Наказания Конан Н'Дри 38' Данилу Вейга 90'

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