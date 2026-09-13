Лилль - Труа 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Лилль
2 : 0
Труа
Составы команд
Лилль
Лилль
Труа
Труа
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
61'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
86'
|19
|пз
|Башар Онал
71'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
71'
|7
|нп
|Дилан Баква
71'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
61'
|8
|пз
|Этан Мбаппе
71'
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
71'
|9
|нп
|Оливье Жиру
71'
|21
|пз
|Бенжамен Андре
86'
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
46'
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|3
|зщ
|Anis Ouzenadji
|8
|пз
|Мухамед Диоп
75'
|17
|пз
|Антуан Миль
80'
|22
|пз
|Юго Пикар
80'
|7
|пз
|Кандет Диавара
75'
|29
|пз
|Дерман Карим
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
|31
|зщ
|Noah Donkor
46'
|11
|пз
|Ирон Гомис
75'
|23
|нп
|Тимоти Нкада
75'
|20
|нп
|Рено Рипар
80'
|39
|Yacouba Kone
80'
Запасные
|12
|вр
|Орландо Хиль
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|40
|вр
|Хиллель Конате
|41
|Enisio Carneiro
|36
|Idrissa Soukouna
|34
|Lassana Simakha
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
Голы
Тьягу Сантош
Дилан Баква
1:0
18'
Этан Мбаппе
Мауритс Кьергор
2:0
90+3'
Наказания
Оливье Жиру
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Труа, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.