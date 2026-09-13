Лилль - Труа 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Лилль 2 : 0 Труа Составы команд Лилль Лилль Труа Труа 1 вр Берке Озер 22 зщ Тьягу Сантош 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 6 пз Набиль Бенталеб 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 61' 17 пз Нгалайель Мукау 86' 19 пз Башар Онал 71' 18 нп Аясэ Уэда 71' 7 нп Дилан Баква 71' 14 пз Мауритс Кьергор 61' 8 пз Этан Мбаппе 71' 28 пз Гаэтан Перрен 71' 9 нп Оливье Жиру 71' 21 пз Бенжамен Андре 86' 33 вр Патрик Бич 2 зщ Lucas Maronnier 46' 6 зщ Адриан Монфрей 4 зщ Жуниор Диас 3 зщ Anis Ouzenadji 8 пз Мухамед Диоп 75' 17 пз Антуан Миль 80' 22 пз Юго Пикар 80' 7 пз Кандет Диавара 75' 29 пз Дерман Карим 9 нп Жереми Ле Дуарон 31 зщ Noah Donkor 46' 11 пз Ирон Гомис 75' 23 нп Тимоти Нкада 75' 20 нп Рено Рипар 80' 39 Yacouba Kone 80' Запасные 12 вр Орландо Хиль 24 зщ Калвин Вердонк 23 зщ Танги Ньянзу 11 пз Осам Сахрауи 40 вр Хиллель Конате 41 Enisio Carneiro 36 Idrissa Soukouna 34 Lassana Simakha Главные тренеры Давиде Анчелотти Голы Тьягу Сантош Дилан Баква 1:0 18' Этан Мбаппе Мауритс Кьергор 2:0 90+3' Наказания Оливье Жиру 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Труа, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.