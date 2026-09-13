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Лилль - Труа 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Лилль
Лилль
2 : 0
Труа
Труа
Составы команд
Лилль
Лилль
Труа
Труа
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
61'
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
86'
19ТурцияпзБашар Онал
71'
18ЯпониянпАясэ Уэда
71'
7ФранциянпДилан Баква
71'
14ДанияпзМауритс Кьергор
61'
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
71'
28ФранцияпзГаэтан Перрен
71'
9ФранциянпОливье Жиру
71'
21ФранцияпзБенжамен Андре
86'
33АвстралияврПатрик Бич
2ФранциязщLucas Maronnier
46'
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
3ФранциязщAnis Ouzenadji
8СенегалпзМухамед Диоп
75'
17ФранцияпзАнтуан Миль
80'
22ФранцияпзЮго Пикар
80'
7ФранцияпзКандет Диавара
75'
29ТогопзДерман Карим
9ФранциянпЖереми Ле Дуарон
31ФранциязщNoah Donkor
46'
11ФранцияпзИрон Гомис
75'
23ФранциянпТимоти Нкада
75'
20ФранциянпРено Рипар
80'
39ФранцияYacouba Kone
80'
Запасные
12ПарагвайврОрландо Хиль
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
23ФранциязщТанги Ньянзу
11НорвегияпзОсам Сахрауи
40Буркина-ФасоврХиллель Конате
41ФранцияEnisio Carneiro
36ФранцияIdrissa Soukouna
34ФранцияLassana Simakha
Главные тренеры
ИталияДавиде Анчелотти
Голы
Тьягу Сантош
Дилан Баква
1:0
18'
Этан Мбаппе
Мауритс Кьергор
2:0
90+3'
Наказания
Оливье Жиру
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Труа, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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