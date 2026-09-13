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Полесье - Левый Берег 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Полесье
Полесье
1 : 0
Левый Берег
Левый Берег
Составы команд
Полесье
Житомир
Левый Берег
Киев
1УкраинаврОлег Кудрик
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
44УкраиназщСергей Чоботенко
5УкраиназщЭдуард Сарапий
15УкраиназщБогдан Михайличенко
8УкраинапзРуслан Бабенко
18УкраинапзАлександр Андриевский
81'
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
61'
10УкраинапзВладислав Велетень
68'
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
68'
95УкраинанпИгорь Краснопир
46'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
46'
27УкраинапзОлег Федор
61'
7УкраинапзАлександр Назаренко
68'
45УкраинанпМаксим Брагару
68'
16КосовозщИлир Красники
81'
12УкраинаврРоман Жмурко
14ЦАРзщСеверин Татолна
4УкраиназщВалерий Бондаренко
97УкраиназщAndriy Yakymiv
2УкраиназщOleg Sokolov
38УкраинапзCheliadin Artem Hennadiiovych
82'
25УкраинапзСергей Косовский
63'
17УкраинапзНазарий Воробчак
10БразилияпзDiego Henrique
73'
7УкраинанпДмитрий Шастал
63'
9Бразилиянп Wendell
73'
44УкраинапзЕвгений Банада
63'
11УкраинанпИлья Квасница
63'
15УкраинапзВикентий Волошин
73'
20СенегалнпPape Malik Fall
73'
8УкраинапзOleg Krivoruchko
82'
Запасные
77УкраинаврНазар Макаренко
4УкраиназщНикита Кравченко
22ВенесуэлазщАндрусв Араухо
19УкраинапзВладимир Шепелев
38УкраинапзЯрослав Караман
94УкраинаDenys Gryshkevych
98УкраинаTalko Anatoliyovych
74УкраинаврДенис Игнатенко
27УкраиназщЭрнест Астахов
3УкраиназщIvan Kotukha
13УкраиназщIlya Kovalenko
16УкраинаMarynovskyi Vitaliiovych
37УкраинаRoman Geresh
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Сергей Косовский
1:0
37'
Наказания
Oleg Sokolov
39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Левый Берег, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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