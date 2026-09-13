Полесье - Левый Берег 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Полесье 1 : 0 Левый Берег Составы команд Полесье Житомир Левый Берег Киев 1 вр Олег Кудрик 31 зщ Георгий Майсурадзе 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 15 зщ Богдан Михайличенко 8 пз Руслан Бабенко 18 пз Александр Андриевский 81' 14 пз Линдон Эмерлаху 61' 10 пз Владислав Велетень 68' 11 нп Леандру Андраде 68' 95 нп Игорь Краснопир 46' 89 нп Николай Гайдучик 46' 27 пз Олег Федор 61' 7 пз Александр Назаренко 68' 45 нп Максим Брагару 68' 16 зщ Илир Красники 81' 12 вр Роман Жмурко 14 зщ Северин Татолна 4 зщ Валерий Бондаренко 97 зщ Andriy Yakymiv 2 зщ Oleg Sokolov 38 пз Cheliadin Artem Hennadiiovych 82' 25 пз Сергей Косовский 63' 17 пз Назарий Воробчак 10 пз Diego Henrique 73' 7 нп Дмитрий Шастал 63' 9 нп Wendell 73' 44 пз Евгений Банада 63' 11 нп Илья Квасница 63' 15 пз Викентий Волошин 73' 20 нп Pape Malik Fall 73' 8 пз Oleg Krivoruchko 82' Запасные 77 вр Назар Макаренко 4 зщ Никита Кравченко 22 зщ Андрусв Араухо 19 пз Владимир Шепелев 38 пз Ярослав Караман 94 Denys Gryshkevych 98 Talko Anatoliyovych 74 вр Денис Игнатенко 27 зщ Эрнест Астахов 3 зщ Ivan Kotukha 13 зщ Ilya Kovalenko 16 Marynovskyi Vitaliiovych 37 Roman Geresh Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Александр Дмитриевич Рябоконь Голы Сергей Косовский 1:0 37' Наказания Oleg Sokolov 39'

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