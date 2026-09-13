Полесье - Левый Берег 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Полесье
1 : 0
Левый Берег
Составы команд
Полесье
Житомир
Левый Берег
Киев
|1
|вр
|Олег Кудрик
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|18
|пз
|Александр Андриевский
81'
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
61'
|10
|пз
|Владислав Велетень
68'
|11
|нп
|Леандру Андраде
68'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
46'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
46'
|27
|пз
|Олег Федор
61'
|7
|пз
|Александр Назаренко
68'
|45
|нп
|Максим Брагару
68'
|16
|зщ
|Илир Красники
81'
|12
|вр
|Роман Жмурко
|14
|зщ
|Северин Татолна
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|38
|пз
|Cheliadin Artem Hennadiiovych
82'
|25
|пз
|Сергей Косовский
63'
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|10
|пз
|Diego Henrique
73'
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
63'
|9
|нп
|Wendell
73'
|44
|пз
|Евгений Банада
63'
|11
|нп
|Илья Квасница
63'
|15
|пз
|Викентий Волошин
73'
|20
|нп
|Pape Malik Fall
73'
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
82'
Запасные
|77
|вр
|Назар Макаренко
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|38
|пз
|Ярослав Караман
|94
|Denys Gryshkevych
|98
|Talko Anatoliyovych
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|27
|зщ
|Эрнест Астахов
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|16
|Marynovskyi Vitaliiovych
|37
|Roman Geresh
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Александр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Сергей Косовский
1:0
37'
Наказания
Oleg Sokolov
39'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Левый Берег, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.