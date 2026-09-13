Краснодар - Акрон 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Краснодар 1 : 1 Акрон Составы команд Краснодар Краснодар Акрон Тольятти 1 вр Станислав Агкацев 3 зщ Витор Тормена 5 зщ Жубал 15 зщ Лукас Оласа 40 зщ Илья Вахания 46' 6 пз Кевин Ленини 60' 8 пз Дуглас Аугусто 53 пз Александр Черников 73' 11 нп Жоау Батчи 9 нп Джон Кордоба 10 нп Дмитрий Воробьёв 60' 17 зщ Валентин Пальцев 46' 47 пз Даниил Уткин 60' 23 нп Хуан Боселли 60' 21 пз Магомед Оздоев 73' 88 вр Виталий Гудиев 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 26 зщ Родригу Эшковал 8 пз Кристиян Бистрович 71' 15 пз Стефан Лончар 22 пз Константин Марадишвили 77' 7 нп Жилсон Беншимол 9 нп Слободан Тедич 71' 11 нп Дуду 58' 10 нп Кевин Аревало 58' 80 пз Хетаг Хосонов 71' 99 нп Артём Шуманский 71' 6 пз Карлен Оганесян 77' Запасные 16 вр Александр Корякин 59 зщ Артем Хмарин 98 зщ Сергей Петров 2 зщ Maizon Rodriguez 32 вр Игнат Тереховский 98 вр Роман Волочай 2 зщ Йомар Роча 89 зщ Денис Попенков 17 пз Артём Сидоренко 91 нп Максим Болдырев 69 нп Арсений Дмитриев Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Срджан Благоевич Голы Константин Марадишвили Вячеслав Бардыбахин 0:1 13' Хуан Боселли 1:1 88' Наказания Дуду 36' Илья Вахания 37' Марат Бокоев 55' Вячеслав Бардыбахин 61' Константин Марадишвили 75' Виталий Гудиев 83' Валентин Пальцев 90+1' Артём Шуманский 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Акрон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.