Краснодар - Акрон 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Краснодар
1 : 1
Акрон
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|5
|зщ
|Жубал
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|40
|зщ
|Илья Вахания
46'
|6
|пз
|Кевин Ленини
60'
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
|53
|пз
|Александр Черников
73'
|11
|нп
|Жоау Батчи
|9
|нп
|Джон Кордоба
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
60'
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
46'
|47
|пз
|Даниил Уткин
60'
|23
|нп
|Хуан Боселли
60'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
73'
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
71'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|22
|пз
|Константин Марадишвили
77'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
|9
|нп
|Слободан Тедич
71'
|11
|нп
|Дуду
58'
|10
|нп
|Кевин Аревало
58'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
71'
|99
|нп
|Артём Шуманский
71'
|6
|пз
|Карлен Оганесян
77'
Запасные
|16
|вр
|Александр Корякин
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|98
|зщ
|Сергей Петров
|2
|зщ
|Maizon Rodriguez
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|98
|вр
|Роман Волочай
|2
|зщ
|Йомар Роча
|89
|зщ
|Денис Попенков
|17
|пз
|Артём Сидоренко
|91
|нп
|Максим Болдырев
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Срджан Благоевич
Голы
Константин Марадишвили
Вячеслав Бардыбахин
0:1
13'
Хуан Боселли
1:1
88'
Наказания
Дуду
36'
Илья Вахания
37'
Марат Бокоев
55'
Вячеслав Бардыбахин
61'
Константин Марадишвили
75'
Виталий Гудиев
83'
Валентин Пальцев
90+1'
Артём Шуманский
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Акрон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.