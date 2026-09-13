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Краснодар - Акрон 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Краснодар
Краснодар
1 : 1
Акрон
Акрон
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
1РоссияврСтанислав Агкацев
3БразилиязщВитор Тормена
5Бразилиязщ Жубал
15УругвайзщЛукас Оласа
40РоссиязщИлья Вахания
46'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
60'
8БразилияпзДуглас Аугусто
53РоссияпзАлександр Черников
73'
11АнголанпЖоау Батчи
9КолумбиянпДжон Кордоба
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
60'
17РоссиязщВалентин Пальцев
46'
47РоссияпзДаниил Уткин
60'
23УругвайнпХуан Боселли
60'
21РоссияпзМагомед Оздоев
73'
88РоссияврВиталий Гудиев
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
19РоссиязщМарат Бокоев
21БоливиязщРоберто Фернандес
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
8ХорватияпзКристиян Бистрович
71'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
77'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
9СербиянпСлободан Тедич
71'
11Бразилиянп Дуду
58'
10УругвайнпКевин Аревало
58'
80РоссияпзХетаг Хосонов
71'
99БеларусьнпАртём Шуманский
71'
6АрменияпзКарлен Оганесян
77'
Запасные
16РоссияврАлександр Корякин
59РоссиязщАртем Хмарин
98РоссиязщСергей Петров
2УругвайзщMaizon Rodriguez
32РоссияврИгнат Тереховский
98РоссияврРоман Волочай
2БоливиязщЙомар Роча
89РоссиязщДенис Попенков
17РоссияпзАртём Сидоренко
91РоссиянпМаксим Болдырев
69РоссиянпАрсений Дмитриев
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
СербияСрджан Благоевич
Голы
Константин Марадишвили
Вячеслав Бардыбахин
0:1
13'
Хуан Боселли
1:1
88'
Наказания
Дуду
36'
Илья Вахания
37'
Марат Бокоев
55'
Вячеслав Бардыбахин
61'
Константин Марадишвили
75'
Виталий Гудиев
83'
Валентин Пальцев
90+1'
Артём Шуманский
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Акрон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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