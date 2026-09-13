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Эльверсберг - Бавария 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Эльверсберг
Эльверсберг
1 : 2
Бавария
Бавария
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Бавария
Мюнхен
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
73'
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
83'
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
11'
39СШАпзКоул Кэмпбелл
46'
42ФранциянпДавид Моква
74'
10ГерманияпзНоа Дарвих
11'
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
46'
6ГерманияпзАмара Конде
73'
9ГерманиянпNoel Futkeu
74'
24ГерманиянпЛука Шнелльбахер
83'
40ГерманияврЙонас Урбиг
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
44ХорватиязщЙосип Станишич
3Южная КореязщКим Мин Джэ
42ГерманияпзЛеннарт Карл
65'
11ГерманияпзНатаниэль Браун
65'
8ГерманияпзТом Бишоф
65'
17ФранцияпзМайкл Олисе
45ГерманияпзАлександар Павлович
34МароккопзИсмаэль Сайбари
65'
9АнглиянпГарри Кейн
19КанадазщАльфонсо Дэвис
65'
14КолумбияпзЛуис Диас
65'
10ГерманияпзДжамал Мусиала
65'
6ГерманияпзЙозуа Киммих
65'
Запасные
28ГерманияврТим Босс
2ТаиландзщНиколас Микельсон
26ГерманиязщLuca Sirch
3ФранциязщФлорьян ле Жонкур
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщЖонатан Та
21ЯпониязщХироки Ито
27АвстриязщКонрад Лаймер
7ГерманияпзСерж Гнабри
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
Голы
Леннарт Карл
Исмаэль Сайбари
0:1
26'
Морис Краттенмахер
Ноа Дарвих
1:1
61'
Гарри Кейн
Александар Павлович
1:2
72'
Наказания
Франсис-Икечукву Оньека
7'
Феликс Кайдел
63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльверсберг - Бавария, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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