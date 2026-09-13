Эльверсберг - Бавария 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Эльверсберг 1 : 2 Бавария Составы команд Эльверсберг Шпизен-Эльверсберг Бавария Мюнхен 20 вр Николас Криштоф 30 зщ Ян Гиамера 19 зщ Лукас Пинкерт 31 зщ Максимилиан Рор 21 зщ Лассе Гюнтер 43 пз Феликс Кайдел 73' 8 пз Лукаш Поремба 25 пз Лукас Петков 83' 40 пз Франсис-Икечукву Оньека 11' 39 пз Коул Кэмпбелл 46' 42 нп Давид Моква 74' 10 пз Ноа Дарвих 11' 7 пз Морис Краттенмахер 46' 6 пз Амара Конде 73' 9 нп Noel Futkeu 74' 24 нп Лука Шнелльбахер 83' 40 вр Йонас Урбиг 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 44 зщ Йосип Станишич 3 зщ Ким Мин Джэ 42 пз Леннарт Карл 65' 11 пз Натаниэль Браун 65' 8 пз Том Бишоф 65' 17 пз Майкл Олисе 45 пз Александар Павлович 34 пз Исмаэль Сайбари 65' 9 нп Гарри Кейн 19 зщ Альфонсо Дэвис 65' 14 пз Луис Диас 65' 10 пз Джамал Мусиала 65' 6 пз Йозуа Киммих 65' Запасные 28 вр Тим Босс 2 зщ Николас Микельсон 26 зщ Luca Sirch 3 зщ Флорьян ле Жонкур 1 вр Мануэль Нойер 4 зщ Жонатан Та 21 зщ Хироки Ито 27 зщ Конрад Лаймер 7 пз Серж Гнабри Главные тренеры Венсан Компани Голы Леннарт Карл Исмаэль Сайбари 0:1 26' Морис Краттенмахер Ноа Дарвих 1:1 61' Гарри Кейн Александар Павлович 1:2 72' Наказания Франсис-Икечукву Оньека 7' Феликс Кайдел 63'

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