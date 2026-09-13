Эльверсберг - Бавария 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Эльверсберг
1 : 2
Бавария
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Бавария
Мюнхен
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
73'
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
83'
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
11'
|39
|пз
|Коул Кэмпбелл
46'
|42
|нп
|Давид Моква
74'
|10
|пз
|Ноа Дарвих
11'
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
46'
|6
|пз
|Амара Конде
73'
|9
|нп
|Noel Futkeu
74'
|24
|нп
|Лука Шнелльбахер
83'
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|42
|пз
|Леннарт Карл
65'
|11
|пз
|Натаниэль Браун
65'
|8
|пз
|Том Бишоф
65'
|17
|пз
|Майкл Олисе
|45
|пз
|Александар Павлович
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
65'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
65'
|14
|пз
|Луис Диас
65'
|10
|пз
|Джамал Мусиала
65'
|6
|пз
|Йозуа Киммих
65'
Запасные
|28
|вр
|Тим Босс
|2
|зщ
|Николас Микельсон
|26
|зщ
|Luca Sirch
|3
|зщ
|Флорьян ле Жонкур
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|21
|зщ
|Хироки Ито
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|7
|пз
|Серж Гнабри
Главные тренеры
|Венсан Компани
Голы
Леннарт Карл
Исмаэль Сайбари
0:1
26'
Морис Краттенмахер
Ноа Дарвих
1:1
61'
Гарри Кейн
Александар Павлович
1:2
72'
Наказания
Франсис-Икечукву Оньека
7'
Феликс Кайдел
63'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльверсберг - Бавария, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.