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Наполи - Болонья 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Наполи
Наполи
1 : 0
Болонья
Болонья
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
6ШотландияпзБилли Гилмор
11БельгияпзКевин Де Брёйне
88'
26ИталияпзАнтонио Вергара
46'
21ИталиянпМаттео Политано
46'
19ДаниянпРасмус Хойлунд
75'
2ИталиязщКостантино Фавазули
46'
70НидерландынпНоа Ланг
46'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
75'
17УругвайзщМатиас Оливера
88'
25ИталияврМассимо Пессина
2ШвециязщЭмиль Хольм
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
33ИспаниязщХуан Миранда
3БельгиязщАртюр Теат
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
82'
4ИталияпзТоммазо Побега
58'
8АргентинапзМикель Амондарайн
66'
28ИталиянпНиколо Камбьяги
83'
91ИталиянпРоберто Пикколи
58'
18ВенесуэлапзМарко Либра
58'
21ДанияпзЙенс Одгор
58'
6ХорватияпзНикола Моро
66'
22НидерландынпДжей Энем
82'
11БельгияпзСамюэль Мбангула
83'
Запасные
14ИталияврНикита Контини
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
31НидерландызщСэм Бёкема
7БразилиянпДавид Нерес
12ИталияClaudio Pugliese
1ПольшаврЛукаш Скорупски
82ИталияврМаттео Франческелли
16ИталиязщНиколо Казале
23НигерзщРахим Альхассан
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
41ЧехиязщМартин Витик
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ГерманияДоменико Тедеско
Голы
Станислав Лоботка
Костантино Фавазули
1:0
66'
Наказания
Микель Амондарайн
31'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Болонья, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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