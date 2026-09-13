Наполи - Болонья 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Наполи 1 : 0 Болонья Составы команд Наполи Неаполь Болонья Болонья 32 вр Ваня Милинкович-Савич 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 37 зщ Леонардо Спинаццола 68 пз Станислав Лоботка 6 пз Билли Гилмор 11 пз Кевин Де Брёйне 88' 26 пз Антонио Вергара 46' 21 нп Маттео Политано 46' 19 нп Расмус Хойлунд 75' 2 зщ Костантино Фавазули 46' 70 нп Ноа Ланг 46' 20 нп Лоренцо Лукка 75' 17 зщ Матиас Оливера 88' 25 вр Массимо Пессина 2 зщ Эмиль Хольм 14 зщ Торбьёрн Хеггем 33 зщ Хуан Миранда 3 зщ Артюр Теат 19 пз Льюис Фергюсон 10 пз Федерико Бернардески 82' 4 пз Томмазо Побега 58' 8 пз Микель Амондарайн 66' 28 нп Николо Камбьяги 83' 91 нп Роберто Пикколи 58' 18 пз Марко Либра 58' 21 пз Йенс Одгор 58' 6 пз Никола Моро 66' 22 нп Джей Энем 82' 11 пз Самюэль Мбангула 83' Запасные 14 вр Никита Контини 5 зщ Бенуа Бадьяшиль 31 зщ Сэм Бёкема 7 нп Давид Нерес 12 Claudio Pugliese 1 вр Лукаш Скорупски 82 вр Маттео Франческелли 16 зщ Николо Казале 23 зщ Рахим Альхассан 29 зщ Лоренцо Де Сильвестри 41 зщ Мартин Витик 5 зщ Эйвинн Хелланн Главные тренеры Массимилиано Аллегри Доменико Тедеско Голы Станислав Лоботка Костантино Фавазули 1:0 66' Наказания Микель Амондарайн 31'

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