Наполи - Болонья 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Наполи
1 : 0
Болонья
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
88'
|26
|пз
|Антонио Вергара
46'
|21
|нп
|Маттео Политано
46'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
75'
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
46'
|70
|нп
|Ноа Ланг
46'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
75'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
88'
|25
|вр
|Массимо Пессина
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|3
|зщ
|Артюр Теат
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
82'
|4
|пз
|Томмазо Побега
58'
|8
|пз
|Микель Амондарайн
66'
|28
|нп
|Николо Камбьяги
83'
|91
|нп
|Роберто Пикколи
58'
|18
|пз
|Марко Либра
58'
|21
|пз
|Йенс Одгор
58'
|6
|пз
|Никола Моро
66'
|22
|нп
|Джей Энем
82'
|11
|пз
|Самюэль Мбангула
83'
Запасные
|14
|вр
|Никита Контини
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|7
|нп
|Давид Нерес
|12
|Claudio Pugliese
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|82
|вр
|Маттео Франческелли
|16
|зщ
|Николо Казале
|23
|зщ
|Рахим Альхассан
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|41
|зщ
|Мартин Витик
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Доменико Тедеско
Голы
Станислав Лоботка
Костантино Фавазули
1:0
66'
Наказания
Микель Амондарайн
31'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Болонья, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.