Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Ман Юнайтед
0 : 1
Ман Сити
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Юри Тилеманс
68'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
83'
|13
|пз
|Патрик Доргу
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
68'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
83'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|17
|пз
|Энцо Фернандес
82'
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
46'
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
46'
|33
|зщ
|Нико О'Райли
82'
Запасные
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|15
|зщ
|Лени Йоро
|17
|пз
|Андрей Сантос
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|31
|нп
|Ши Лэйси
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|22
|зщ
|Витор Рейс
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|8
|пз
|Матео Ковачич
|32
|пз
|Айюб Буадди
|37
|пз
|Аллан
|82
|пз
|Рико Льюис
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Энцо Мареска
Голы
Эрлинг Холанд
0:1
60'
Наказания
Фил Фоден
23'
Йошко Гвардиол
79'
Энцо Фернандес
80'
Гарри Магуайр
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.