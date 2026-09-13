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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
0 : 1
Ман Сити
Ман Сити
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
1БельгияврСенне Ламменс
2ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
6АргентиназщЛисандро Мартинес
37АнглияпзКобби Майну
18БельгияпзЮри Тилеманс
68'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10БразилияпзМатеус Кунья
9АнглияпзМаркус Рашфорд
83'
13ДанияпзПатрик Доргу
19КамеруннпБрайан Мбемо
30СловениянпБеньямин Шешко
68'
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
83'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
3ПортугалиязщРубен Диаш
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
27ПортугалиязщМатеус Нунес
5АнглияпзЭллиот Андерсон
42ГанапзАнтуан Семеньо
17АргентинапзЭнцо Фернандес
82'
47АнглияпзФил Фоден
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
10ФранциянпРайан Шерки
46'
7СенегалпзИлиман Ндиайе
46'
33АнглиязщНико О'Райли
82'
Запасные
12УэльсврКарл Дарлоу
26АнглиязщЭйден Хевен
3МароккозщНуссайр Мазрауи
15ФранциязщЛени Йоро
17БразилияпзАндрей Сантос
7АнглияпзМэйсон Маунт
31АнглиянпШи Лэйси
28АргентинаврХеронимо Рульи
22БразилиязщВитор Рейс
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
8ХорватияпзМатео Ковачич
32МароккопзАйюб Буадди
37Бразилияпз Аллан
82АнглияпзРико Льюис
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ИталияЭнцо Мареска
Голы
Эрлинг Холанд
0:1
60'
Наказания
Фил Фоден
23'
Йошко Гвардиол
79'
Энцо Фернандес
80'
Гарри Магуайр
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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