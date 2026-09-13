Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Ман Юнайтед 0 : 1 Ман Сити Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Манчестер Сити Манчестер 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 6 зщ Лисандро Мартинес 37 пз Кобби Майну 18 пз Юри Тилеманс 68' 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 9 пз Маркус Рашфорд 83' 13 пз Патрик Доргу 19 нп Брайан Мбемо 30 нп Беньямин Шешко 68' 11 нп Джошуа Зиркзее 83' 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 3 зщ Рубен Диаш 6 зщ Марк-Израэль Гехи 24 зщ Йошко Гвардиол 27 зщ Матеус Нунес 5 пз Эллиот Андерсон 42 пз Антуан Семеньо 17 пз Энцо Фернандес 82' 47 пз Фил Фоден 9 нп Эрлинг Холанд 10 нп Райан Шерки 46' 7 пз Илиман Ндиайе 46' 33 зщ Нико О'Райли 82' Запасные 12 вр Карл Дарлоу 26 зщ Эйден Хевен 3 зщ Нуссайр Мазрауи 15 зщ Лени Йоро 17 пз Андрей Сантос 7 пз Мэйсон Маунт 31 нп Ши Лэйси 28 вр Херонимо Рульи 22 зщ Витор Рейс 45 зщ Абдукодир Хусанов 8 пз Матео Ковачич 32 пз Айюб Буадди 37 пз Аллан 82 пз Рико Льюис Главные тренеры Майкл Кэррик Энцо Мареска Голы Эрлинг Холанд 0:1 60' Наказания Фил Фоден 23' Йошко Гвардиол 79' Энцо Фернандес 80' Гарри Магуайр 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.