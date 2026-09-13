Бенфика - Жил Висенте 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Бенфика
3 : 1
Жил Висенте
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
81'
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
58'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
72'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
72'
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
58'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|36
|пз
|Жоау Пальинья
58'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
58'
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
72'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
72'
|22
|нп
|Джон Дуран
81'
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
88'
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|45
|зщ
|Давид Морейра
81'
|6
|пз
|Зе Карлуш
|77
|пз
|Мурило
|20
|пз
|Gil Martins
81'
|12
|пз
|Andreas Lausen
|27
|пз
|Agustin Moreira
56'
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
56'
|10
|пз
|Санти Гарсия
56'
|99
|Mohamed Kaba
56'
|2
|зщ
|Жозе Силва
81'
|7
|нп
|Тиджани Туре
81'
|3
|зщ
|Антонио Эспигарес
88'
Запасные
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|10
|пз
|Георгий Судаков
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|72
|нп
|Анизиу
|94
|вр
|Самуэл Португал
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|17
|пз
|Серхио Бермехо
|32
|пз
|Martin Fernandez
|19
|нп
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|82
|Goncalo Pereira
|22
|Manu Teixiera
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Эктор Эрнандес
Gil Martins
0:1
7'
Вангелис Павлидис
1:1
29'
Вангелис Павлидис
2:1
88'
Джанлука Престианни
3:1
90+3'
Наказания
Энсо Барренечеа
12'
Эктор Эрнандес
26'
Жоау Пальинья
63'
Лукау
70'
Рикарду Эсгаю
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Жил Висенте, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.