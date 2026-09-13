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Бенфика - Жил Висенте 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Бенфика
Бенфика
3 : 1
Жил Висенте
Жил Висенте
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
24ПортугалияврСамуэл Суареш
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
81'
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
58'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
72'
25АргентинапзДжанлука Престианни
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
72'
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
58'
14ГрециянпВангелис Павлидис
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
58'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
58'
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
72'
11БельгияпзДоди Лукебакио
72'
22КолумбиянпДжон Дуран
81'
30Бразилиявр Лукау
47ПортугалиязщРикарду Эсгаю
4ФранциязщМарвен Элимби
88'
39АнголазщЖонатан Буату
45Кабо-ВердезщДавид Морейра
81'
6ПортугалияпзЗе Карлуш
77Бразилияпз Мурило
20ПортугалияпзGil Martins
81'
12ДанияпзAndreas Lausen
27УругвайпзAgustin Moreira
56'
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
56'
10ИспанияпзСанти Гарсия
56'
99МалиMohamed Kaba
56'
2ПортугалиязщЖозе Силва
81'
7ФранциянпТиджани Туре
81'
3ИспаниязщАнтонио Эспигарес
88'
Запасные
1УкраинаврАнатолий Трубин
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
16ПортугалиязщМануэл Силва
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
10УкраинапзГеоргий Судаков
13ПольшапзЯкуб Каминьский
72Португалиянп Анизиу
94БразилияврСамуэл Португал
11ПортугалияпзJoelson Fernandes
17ИспанияпзСерхио Бермехо
32УругвайпзMartin Fernandez
19БразилиянпGuilherme Henrique Bernardineli Gomes
82ПортугалияGoncalo Pereira
22ПортугалияManu Teixiera
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Эктор Эрнандес
Gil Martins
0:1
7'
Вангелис Павлидис
1:1
29'
Вангелис Павлидис
2:1
88'
Джанлука Престианни
3:1
90+3'
Наказания
Энсо Барренечеа
12'
Эктор Эрнандес
26'
Жоау Пальинья
63'
Лукау
70'
Рикарду Эсгаю
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Жил Висенте, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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