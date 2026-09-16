Эльче - Реал Мадрид 15 сентября обзор матча Дата публикации: 16-09-2026 Эльче 2 : 3 Реал Мадрид Составы команд Эльче Эльче Реал Мадрид Мадрид 1 вр Матиас Дитуро 3 зщ Рой Ревиво 23 зщ Виктор Чуст 2 пз Буба Сангаре 68' 5 пз Федерико Редондо 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 20 пз Тете Моренте 80' 11 пз Херман Валера 58' 8 пз Марк Агуадо 58' 16 пз Мартим Нету 68' 24 нп Абьель Осорио 18 пз Тома Лемар 58' 21 нп Лукас Сепеда 58' 22 зщ Рубен Санчес 68' 14 нп Фер Ниньо 68' 17 пз Хосан 80' 1 вр Тибо Куртуа 4 зщ Дин Хёйсен 17 зщ Марк Кукурелья 12 зщ Трент Александер-Арнольд 87' 16 зщ Ибраима Конате 14 зщ Орельен Тчуамени 86' 8 пз Федерико Вальверде 15 пз Арда Гюлер 68' 7 пз Винисиус Жуниор 68' 25 пз Ян Диоманде 90+2' 10 нп Килиан Мбаппе 5 пз Джуд Беллингем 68' 21 нп Браим Диас 68' 9 нп Эндрик 86' 19 пз Карлос Эспи 87' 24 зщ Дензел Думфрис 90+2' Запасные 13 вр Алехандро Итурбе 6 зщ Педро Бигас 26 зщ Матиа Барзич 10 пз Факундо Буонанотте 19 пз Грэйди Диангана 47 пз Хави Морсильо 9 нп Эсекьель Понсе 13 вр Андрей Лунин 2 зщ Рауль Асенсио 18 зщ Альваро Каррерас 22 зщ Антонио Рюдигер 6 пз Эдуарду Камавинга 20 пз Бернарду Силва 27 пз Тьяго Питарч Главные тренеры Мартин Ансельми Жозе Моуринью Голы Матиас Дитуро 0:1 25' Килиан Мбаппе Ян Диоманде 0:2 33' Абьель Осорио Лукас Сепеда 1:2 71' Фер Ниньо Хосан 2:2 83' Карлос Эспи Килиан Мбаппе 2:3 90+1' Наказания Ян Диоманде 4' Марк Агуадо 31' Ибраима Конате 73' Лукас Сепеда 78' Хосан 90+3' Гонсало Вильяр дель Фрайле 90+4'

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