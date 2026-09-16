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Эльче - Реал Мадрид 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 16-09-2026
Эльче
Эльче
2 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
1АргентинаврМатиас Дитуро
3ИзраильзщРой Ревиво
23ИспаниязщВиктор Чуст
2ИспанияпзБуба Сангаре
68'
5АргентинапзФедерико Редондо
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
20ИспанияпзТете Моренте
80'
11ИспанияпзХерман Валера
58'
8ИспанияпзМарк Агуадо
58'
16ПортугалияпзМартим Нету
68'
24АргентинанпАбьель Осорио
18ФранцияпзТома Лемар
58'
21ЧилинпЛукас Сепеда
58'
22ИспаниязщРубен Санчес
68'
14ИспаниянпФер Ниньо
68'
17Испанияпз Хосан
80'
1БельгияврТибо Куртуа
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
87'
16ФранциязщИбраима Конате
14ФранциязщОрельен Тчуамени
86'
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурцияпзАрда Гюлер
68'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
68'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
90+2'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
5АнглияпзДжуд Беллингем
68'
21МарокконпБраим Диас
68'
9Бразилиянп Эндрик
86'
19ИспанияпзКарлос Эспи
87'
24НидерландызщДензел Думфрис
90+2'
Запасные
13ИспанияврАлехандро Итурбе
6ИспаниязщПедро Бигас
26ИспаниязщМатиа Барзич
10АргентинапзФакундо Буонанотте
19ДР КонгопзГрэйди Диангана
47ИспанияпзХави Морсильо
9АргентинанпЭсекьель Понсе
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщРауль Асенсио
18ИспаниязщАльваро Каррерас
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
20ПортугалияпзБернарду Силва
27ИспанияпзТьяго Питарч
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
ПортугалияЖозе Моуринью
Голы
Матиас Дитуро
0:1
25'
Килиан Мбаппе
Ян Диоманде
0:2
33'
Абьель Осорио
Лукас Сепеда
1:2
71'
Фер Ниньо
Хосан
2:2
83'
Карлос Эспи
Килиан Мбаппе
2:3
90+1'
Наказания
Ян Диоманде
4'
Марк Агуадо
31'
Ибраима Конате
73'
Лукас Сепеда
78'
Хосан
90+3'
Гонсало Вильяр дель Фрайле
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Реал Мадрид, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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