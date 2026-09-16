Эльче - Реал Мадрид 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 16-09-2026
Эльче
2 : 3
Реал Мадрид
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
68'
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|20
|пз
|Тете Моренте
80'
|11
|пз
|Херман Валера
58'
|8
|пз
|Марк Агуадо
58'
|16
|пз
|Мартим Нету
68'
|24
|нп
|Абьель Осорио
|18
|пз
|Тома Лемар
58'
|21
|нп
|Лукас Сепеда
58'
|22
|зщ
|Рубен Санчес
68'
|14
|нп
|Фер Ниньо
68'
|17
|пз
|Хосан
80'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
87'
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
86'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
68'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
68'
|25
|пз
|Ян Диоманде
90+2'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|5
|пз
|Джуд Беллингем
68'
|21
|нп
|Браим Диас
68'
|9
|нп
|Эндрик
86'
|19
|пз
|Карлос Эспи
87'
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
90+2'
Запасные
|13
|вр
|Алехандро Итурбе
|6
|зщ
|Педро Бигас
|26
|зщ
|Матиа Барзич
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|19
|пз
|Грэйди Диангана
|47
|пз
|Хави Морсильо
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|20
|пз
|Бернарду Силва
|27
|пз
|Тьяго Питарч
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Жозе Моуринью
Голы
Матиас Дитуро
0:1
25'
Килиан Мбаппе
Ян Диоманде
0:2
33'
Абьель Осорио
Лукас Сепеда
1:2
71'
Фер Ниньо
Хосан
2:2
83'
Карлос Эспи
Килиан Мбаппе
2:3
90+1'
Наказания
Ян Диоманде
4'
Марк Агуадо
31'
Ибраима Конате
73'
Лукас Сепеда
78'
Хосан
90+3'
Гонсало Вильяр дель Фрайле
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Реал Мадрид, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.