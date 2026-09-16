Фиорентина - Пиза 15 сентября обзор матча Дата публикации: 16-09-2026 Фиорентина 3 : 0 Пиза Составы команд Фиорентина Флоренция Пиза Пиза 43 вр Давид де Хеа 17 зщ Жоау Мариу 3 зщ Раду Дрэгушин 46' 5 зщ Марин Понграчич 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 72' 4 пз Марко Брешианини 60' 42 пз Крист Инао Улаи 27 пз Шер Ндур 29 нп Вильфред Ньонто 30 нп Франко Мастантуоно 60' 32 нп Матео Пельегрино 82' 33 зщ Виери 46' 25 нп Альё Нжие 60' 28 нп Педру Гонсалвеш 60' 20 зщ Алехандро Хименес 72' 23 нп Бету 82' 1 вр Симоне Скуффет 4 зщ Антонио Караччоло 5 зщ Симоне Канестрелли 13 зщ Andrea Primasso 64' 72 пз Simone Zanon 59' 36 пз Габриэле Пиччинини 14 пз Фелипе Лойола 7 нп Мехди Лери 75' 11 нп Ишем Ферра 17 нп Эмануэле Рао 59' 8 нп Filippo Pittarello 59' 3 зщ Самуэеле Ангори 59' 32 пз Стефано Морео 59' 37 нп Андреа Петанья 59' 26 зщ Франческо Коппола 64' 44 зщ Даниель Денон 75' Запасные 19 вр Лука Леццерини 53 вр Оливер Кристенсен 2 зщ Додо 6 зщ Лука Раньери 44 пз Николо Фаджоли 22 вр Леонардо Лория 98 вр Алессандро Конфенте 19 зщ Томаш Эштевеш 33 зщ Артуро Калабрези 10 пз Маттео Трамони 21 пз Исак Вурал 29 пз Омар Коррейя 55 пз Giuseppe Leone 24 Jacopo Frosali Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли Паоло Бьянко Голы Матео Пельегрино 1:0 40' Вильфред Ньонто Альё Нжие 2:0 71' Педру Гонсалвеш Алехандро Хименес 3:0 90+2' Наказания Франко Мастантуоно 6' Фелипе Лойола 35' Симоне Канестрелли 52' Виктор Вальдепеньяс 55'

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