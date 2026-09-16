Фиорентина - Пиза 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 16-09-2026
Фиорентина
3 : 0
Пиза
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Пиза
Пиза
|43
|вр
|Давид де Хеа
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
46'
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
72'
|4
|пз
|Марко Брешианини
60'
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|27
|пз
|Шер Ндур
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
60'
|32
|нп
|Матео Пельегрино
82'
|33
|зщ
|Виери
46'
|25
|нп
|Альё Нжие
60'
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
60'
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
72'
|23
|нп
|Бету
82'
|1
|вр
|Симоне Скуффет
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|13
|зщ
|Andrea Primasso
64'
|72
|пз
|Simone Zanon
59'
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|14
|пз
|Фелипе Лойола
|7
|нп
|Мехди Лери
75'
|11
|нп
|Ишем Ферра
|17
|нп
|Эмануэле Рао
59'
|8
|нп
|Filippo Pittarello
59'
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
59'
|32
|пз
|Стефано Морео
59'
|37
|нп
|Андреа Петанья
59'
|26
|зщ
|Франческо Коппола
64'
|44
|зщ
|Даниель Денон
75'
Запасные
|19
|вр
|Лука Леццерини
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|22
|вр
|Леонардо Лория
|98
|вр
|Алессандро Конфенте
|19
|зщ
|Томаш Эштевеш
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|10
|пз
|Маттео Трамони
|21
|пз
|Исак Вурал
|29
|пз
|Омар Коррейя
|55
|пз
|Giuseppe Leone
|24
|Jacopo Frosali
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Паоло Бьянко
Голы
Матео Пельегрино
1:0
40'
Вильфред Ньонто
Альё Нжие
2:0
71'
Педру Гонсалвеш
Алехандро Хименес
3:0
90+2'
Наказания
Франко Мастантуоно
6'
Фелипе Лойола
35'
Симоне Канестрелли
52'
Виктор Вальдепеньяс
55'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Пиза, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.