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Фиорентина - Пиза 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 16-09-2026
Фиорентина
Фиорентина
3 : 0
Пиза
Пиза
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Пиза
Пиза
43ИспанияврДавид де Хеа
17ПортугалиязщЖоау Мариу
3РумыниязщРаду Дрэгушин
46'
5ХорватиязщМарин Понграчич
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
72'
4ИталияпзМарко Брешианини
60'
42Кот-д&#039;ИвуарпзКрист Инао Улаи
27ИталияпзШер Ндур
29ИталиянпВильфред Ньонто
30АргентинанпФранко Мастантуоно
60'
32АргентинанпМатео Пельегрино
82'
33Бразилиязщ Виери
46'
25ШвециянпАльё Нжие
60'
28ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
60'
20ИспаниязщАлехандро Хименес
72'
23Гвинея-Бисаунп Бету
82'
1ИталияврСимоне Скуффет
4ИталиязщАнтонио Караччоло
5ИталиязщСимоне Канестрелли
13ИталиязщAndrea Primasso
64'
72ИталияпзSimone Zanon
59'
36ИталияпзГабриэле Пиччинини
14ЧилипзФелипе Лойола
7АлжирнпМехди Лери
75'
11ФранциянпИшем Ферра
17ИталиянпЭмануэле Рао
59'
8ИталиянпFilippo Pittarello
59'
3ИталиязщСамуэеле Ангори
59'
32ИталияпзСтефано Морео
59'
37ИталиянпАндреа Петанья
59'
26ИталиязщФранческо Коппола
64'
44ШвейцариязщДаниель Денон
75'
Запасные
19ИталияврЛука Леццерини
53ДанияврОливер Кристенсен
2Бразилиязщ Додо
6ИталиязщЛука Раньери
44ИталияпзНиколо Фаджоли
22ИталияврЛеонардо Лория
98ИталияврАлессандро Конфенте
19ПортугалиязщТомаш Эштевеш
33ИталиязщАртуро Калабрези
10ФранцияпзМаттео Трамони
21ТурцияпзИсак Вурал
29ФранцияпзОмар Коррейя
55ИталияпзGiuseppe Leone
24ИталияJacopo Frosali
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИталияПаоло Бьянко
Голы
Матео Пельегрино
1:0
40'
Вильфред Ньонто
Альё Нжие
2:0
71'
Педру Гонсалвеш
Алехандро Хименес
3:0
90+2'
Наказания
Франко Мастантуоно
6'
Фелипе Лойола
35'
Симоне Канестрелли
52'
Виктор Вальдепеньяс
55'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Пиза, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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