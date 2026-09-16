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Ливерпуль - Тоттенхэм 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 16-09-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 1
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2АнглиязщДжозеф Гомес
46'
6ВенгриязщМилош Керкез
30НидерландызщЖереми Фримпонг
33УругвайзщРональд Араухо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
18НидерландыпзКоди Гакпо
42АнглияпзТрейморис Ньони
62'
73АнглияпзРио Нгумоа
72'
53АнглияпзДжеймс Макконнелл
62'
67УэльснпЛьюис Кумас
86'
5ФранциязщЖереми Жаке
46'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
62'
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
62'
29ФранцияпзБрэдли Баркола
72'
9ШвециянпАлександер Исак
86'
39СловакияврМартин Дубравка
4АнглиязщТосин Адарабиойо
5АргентиназщМаркос Сенеси
13ИталиязщДестини Удоджи
57'
14АнглиязщАрчи Грей
8АнглияпзКонор Галлахер
75'
11ФранцияпзМатис Тель
85'
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
20ГанапзМохаммед Кудус
75'
30УругвайпзРодриго Бентанкур
57'
22ЕгипетнпОмар Мармуш
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
57'
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
57'
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
75'
17Бразилиянп Савиньо
75'
19АнглиянпДоминик Соланке
85'
Запасные
1БразилияврАлисон Бекер
44АнглиязщЛюк Чемберс
3ЯпонияпзВатару Эндо
23ИспанияпзВиктор Муньос
31ЧехияврАнтонин Кински
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
33УэльсзщБен Дэвис
37НидерландызщМикки ван де Вен
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИталияРоберто де Дзерби
Голы
Алексис Мак Аллистер
1:0
21'
Коди Гакпо
Алексис Мак Аллистер
2:0
54'
Конор Галлахер
Матеуш Фернандеш
2:1
69'
Доминик Собослаи
Коди Гакпо
3:1
90+1'
Наказания
Рональд Араухо
36'
Жереми Фримпонг
40'
Омар Мармуш
41'
Родриго Бентанкур
45+3'
Милош Керкез
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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