Ливерпуль - Тоттенхэм 15 сентября обзор матча Дата публикации: 16-09-2026 Ливерпуль 3 : 1 Тоттенхэм Составы команд Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Лондон 25 вр Георгий Мамардашвили 2 зщ Джозеф Гомес 46' 6 зщ Милош Керкез 30 зщ Жереми Фримпонг 33 зщ Рональд Араухо 10 пз Алексис Мак Аллистер 18 пз Коди Гакпо 42 пз Трейморис Ньони 62' 73 пз Рио Нгумоа 72' 53 пз Джеймс Макконнелл 62' 67 нп Льюис Кумас 86' 5 зщ Жереми Жаке 46' 38 пз Райан Гравенберх 62' 8 пз Доминик Собослаи 62' 29 пз Брэдли Баркола 72' 9 нп Александер Исак 86' 39 вр Мартин Дубравка 4 зщ Тосин Адарабиойо 5 зщ Маркос Сенеси 13 зщ Дестини Удоджи 57' 14 зщ Арчи Грей 8 пз Конор Галлахер 75' 11 пз Матис Тель 85' 15 пз Лукас Бергвалль 20 пз Мохаммед Кудус 75' 30 пз Родриго Бентанкур 57' 22 нп Омар Мармуш 3 зщ Эндрю Робертсон 57' 18 пз Матеуш Фернандеш 57' 10 пз Джеймс Мэддисон 75' 17 нп Савиньо 75' 19 нп Доминик Соланке 85' Запасные 1 вр Алисон Бекер 44 зщ Люк Чемберс 3 пз Ватару Эндо 23 пз Виктор Муньос 31 вр Антонин Кински 6 зщ Ян Паул ван Хекке 33 зщ Бен Дэвис 37 зщ Микки ван де Вен Главные тренеры Андони Ираола Роберто де Дзерби Голы Алексис Мак Аллистер 1:0 21' Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер 2:0 54' Конор Галлахер Матеуш Фернандеш 2:1 69' Доминик Собослаи Коди Гакпо 3:1 90+1' Наказания Рональд Араухо 36' Жереми Фримпонг 40' Омар Мармуш 41' Родриго Бентанкур 45+3' Милош Керкез 75'

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