Ливерпуль - Тоттенхэм 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 16-09-2026
Ливерпуль
3 : 1
Тоттенхэм
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
46'
|6
|зщ
|Милош Керкез
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|42
|пз
|Трейморис Ньони
62'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
72'
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
62'
|67
|нп
|Льюис Кумас
86'
|5
|зщ
|Жереми Жаке
46'
|38
|пз
|Райан Гравенберх
62'
|8
|пз
|Доминик Собослаи
62'
|29
|пз
|Брэдли Баркола
72'
|9
|нп
|Александер Исак
86'
|39
|вр
|Мартин Дубравка
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
57'
|14
|зщ
|Арчи Грей
|8
|пз
|Конор Галлахер
75'
|11
|пз
|Матис Тель
85'
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
75'
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
57'
|22
|нп
|Омар Мармуш
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
57'
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
57'
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
75'
|17
|нп
|Савиньо
75'
|19
|нп
|Доминик Соланке
85'
Запасные
|1
|вр
|Алисон Бекер
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|3
|пз
|Ватару Эндо
|23
|пз
|Виктор Муньос
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Роберто де Дзерби
Голы
Алексис Мак Аллистер
1:0
21'
Коди Гакпо
Алексис Мак Аллистер
2:0
54'
Конор Галлахер
Матеуш Фернандеш
2:1
69'
Доминик Собослаи
Коди Гакпо
3:1
90+1'
Наказания
Рональд Араухо
36'
Жереми Фримпонг
40'
Омар Мармуш
41'
Родриго Бентанкур
45+3'
Милош Керкез
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.