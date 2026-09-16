Вест Хэм - Фулхэм 15 сентября обзор матча Дата публикации: 16-09-2026 Вест Хэм 2 : 3 Фулхэм Составы команд Вест Хэм Юнайтед Лондон Фулхэм Лондон 49 вр Finlay Herrick 2 зщ Кайл Уолкер-Питерс 15 зщ Константинос Мавропанос 3 зщ Макс Килман 5 зщ Морато 83' 7 пз Арне Энгелс 17 пз Мохамаду Канте 61 пз Льюис Орфорд 83' 14 пз Дивайн Мукаса 51' 19 нп Пабло 64' 66 нп Joshua Ajala 51' 10 пз Манор Соломон 51' 20 нп Джаррод Боуэн 51' 11 нп Валентин Кастельянос 64' 30 зщ Оливер Скарлс 83' 9 нп Жоэль Пироэ 83' 23 вр Бенжамен Леком 21 зщ Тимоти Кастань 5 зщ Йоаким Андерсен 4 зщ Хорхе Куэнка 33 зщ Энтони Робинсон 6 пз Харрисон Рид 63' 15 пз Хуго Ларссон 63' 32 пз Эмиль Смит-Роу 69' 11 пз Кевин 69' 8 пз Сесар Паласиос 9 нп Родриго Мунис 68' 19 пз Ши Чарльз 63' 20 пз Мануэль Анхель 63' 7 нп Гонсало Гарсия 68' 14 пз Оскар Бобб 69' 24 пз Джош Кинг 69' Запасные 1 вр Мадс Хермансен 58 зщ Айридас Голамбекис 63 зщ Эзра Майерс 27 пз Сунгуту Магасса 1 вр Бернд Лено 22 зщ Давид Аффенгрубер 3 зщ Кэлвин Бейсси 16 пз Сандер Берге Главные тренеры Нуну Эшпириту Санту Альваро Арбелоа Голы Родриго Мунис Сесар Паласиос 0:1 13' Морато Константинос Мавропанос 1:1 16' Сесар Паласиос Йоаким Андерсен 1:2 37' Пабло 2:2 45+2' Оскар Бобб Джош Кинг 2:3 78' Наказания Эмиль Смит-Роу 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вест Хэм - Фулхэм, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.