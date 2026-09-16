Вест Хэм - Фулхэм 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 16-09-2026
Вест Хэм
2 : 3
Фулхэм
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
|49
|вр
|Finlay Herrick
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|5
|зщ
|Морато
83'
|7
|пз
|Арне Энгелс
|17
|пз
|Мохамаду Канте
|61
|пз
|Льюис Орфорд
83'
|14
|пз
|Дивайн Мукаса
51'
|19
|нп
|Пабло
64'
|66
|нп
|Joshua Ajala
51'
|10
|пз
|Манор Соломон
51'
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
51'
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
64'
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
83'
|9
|нп
|Жоэль Пироэ
83'
|23
|вр
|Бенжамен Леком
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|4
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
63'
|15
|пз
|Хуго Ларссон
63'
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
69'
|11
|пз
|Кевин
69'
|8
|пз
|Сесар Паласиос
|9
|нп
|Родриго Мунис
68'
|19
|пз
|Ши Чарльз
63'
|20
|пз
|Мануэль Анхель
63'
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
68'
|14
|пз
|Оскар Бобб
69'
|24
|пз
|Джош Кинг
69'
Запасные
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|58
|зщ
|Айридас Голамбекис
|63
|зщ
|Эзра Майерс
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|1
|вр
|Бернд Лено
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|16
|пз
|Сандер Берге
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Альваро Арбелоа
Голы
Родриго Мунис
Сесар Паласиос
0:1
13'
Морато
Константинос Мавропанос
1:1
16'
Сесар Паласиос
Йоаким Андерсен
1:2
37'
Пабло
2:2
45+2'
Оскар Бобб
Джош Кинг
2:3
78'
Наказания
Эмиль Смит-Роу
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вест Хэм - Фулхэм, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.