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Вест Хэм - Фулхэм 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 16-09-2026
Вест Хэм
Вест Хэм
2 : 3
Фулхэм
Фулхэм
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
49АнглияврFinlay Herrick
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
15ГрециязщКонстантинос Мавропанос
3АнглиязщМакс Килман
5Бразилиязщ Морато
83'
7БельгияпзАрне Энгелс
17ФранцияпзМохамаду Канте
61АнглияпзЛьюис Орфорд
83'
14АнглияпзДивайн Мукаса
51'
19Бразилиянп Пабло
64'
66АнглиянпJoshua Ajala
51'
10ИзраильпзМанор Соломон
51'
20АнглиянпДжаррод Боуэн
51'
11АргентинанпВалентин Кастельянос
64'
30АнглиязщОливер Скарлс
83'
9СуринамнпЖоэль Пироэ
83'
23ФранцияврБенжамен Леком
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
4ИспаниязщХорхе Куэнка
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
63'
15ШвецияпзХуго Ларссон
63'
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
69'
11Бразилияпз Кевин
69'
8ИспанияпзСесар Паласиос
9БразилиянпРодриго Мунис
68'
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
63'
20ИспанияпзМануэль Анхель
63'
7ИспаниянпГонсало Гарсия
68'
14НорвегияпзОскар Бобб
69'
24АнглияпзДжош Кинг
69'
Запасные
1ДанияврМадс Хермансен
58АнглиязщАйридас Голамбекис
63АнглиязщЭзра Майерс
27ФранцияпзСунгуту Магасса
1ГерманияврБернд Лено
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
3НигериязщКэлвин Бейсси
16НорвегияпзСандер Берге
Главные тренеры
ПортугалияНуну Эшпириту Санту
ИспанияАльваро Арбелоа
Голы
Родриго Мунис
Сесар Паласиос
0:1
13'
Морато
Константинос Мавропанос
1:1
16'
Сесар Паласиос
Йоаким Андерсен
1:2
37'
Пабло
2:2
45+2'
Оскар Бобб
Джош Кинг
2:3
78'
Наказания
Эмиль Смит-Роу
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вест Хэм - Фулхэм, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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