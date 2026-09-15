Алавес - Валенсия 15 сентября обзор матча Дата публикации: 15-09-2026 Алавес 0 : 1 Валенсия Составы команд Алавес Витория Валенсия Валенсия 1 вр Антонио Сивера 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 7 зщ Анхель Перес 85' 2 зщ Николас Валентини 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 85' 4 пз Денис Суарес 67' 15 нп Лукас Бойе 21 нп Абде Реббаш 85' 11 нп Тони Мартинес 67' 3 зщ Юссеф Энрикес 67' 9 нп Мариано Диас 67' 6 пз Андер Гевара 85' 10 пз Карлес Аленья 85' 22 пз Мигель Родригес 85' 1 вр Столе Димитриевски 14 зщ Хосе Луис Гайя 18 зщ Пепелу 12 зщ Юстин де Хас 82' 24 зщ Пабло Маффео 82' 23 пз Филип Угринич 8 пз Хави Герра 33 пз Аарон Майоль 2 пз Гвидо Родригес 70' 7 нп Арно Данжума 9 нп Уго Дуро 63' 11 нп Луис Риоха 63'82' 27 нп Давид Оторби 70' 21 зщ Хесус Васкес 82' 36 зщ Икер Кордоба 82' 22 зщ Арнау Мартинес 82' Запасные 13 вр Адриан Родригес 27 зщ Ханет Олайс 12 зщ Уго Новоа 17 зщ Хонни Отто 24 пз Селу Диалло 23 пз Карлос Протесони 29 нп Исей Эрнандес 25 вр Кайне ван Увелен 29 зщ Алехандро Панач 10 пз Харви Эллиотт 15 пз Алиу Дьенг 19 нп Дани Раба 39 нп Рюносукэ Сато 37 нп Аймар Бласкес Главные тренеры Кике Санчес Флорес Карлос Корберан Голы Луис Риоха Хави Герра 0:1 78' Наказания Антонио Бланко 21' Хави Герра 21' Пепелу 45+2' Аарон Майоль 52' Гвидо Родригес 61'

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