Алавес - Валенсия 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 15-09-2026
Алавес
0 : 1
Валенсия
Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
85'
|2
|зщ
|Николас Валентини
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
85'
|4
|пз
|Денис Суарес
67'
|15
|нп
|Лукас Бойе
|21
|нп
|Абде Реббаш
85'
|11
|нп
|Тони Мартинес
67'
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
67'
|9
|нп
|Мариано Диас
67'
|6
|пз
|Андер Гевара
85'
|10
|пз
|Карлес Аленья
85'
|22
|пз
|Мигель Родригес
85'
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|зщ
|Пепелу
|12
|зщ
|Юстин де Хас
82'
|24
|зщ
|Пабло Маффео
82'
|23
|пз
|Филип Угринич
|8
|пз
|Хави Герра
|33
|пз
|Аарон Майоль
|2
|пз
|Гвидо Родригес
70'
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
63'
|11
|нп
|Луис Риоха
63'82'
|27
|нп
|Давид Оторби
70'
|21
|зщ
|Хесус Васкес
82'
|36
|зщ
|Икер Кордоба
82'
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
82'
Запасные
|13
|вр
|Адриан Родригес
|27
|зщ
|Ханет Олайс
|12
|зщ
|Уго Новоа
|17
|зщ
|Хонни Отто
|24
|пз
|Селу Диалло
|23
|пз
|Карлос Протесони
|29
|нп
|Исей Эрнандес
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|29
|зщ
|Алехандро Панач
|10
|пз
|Харви Эллиотт
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|19
|нп
|Дани Раба
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|37
|нп
|Аймар Бласкес
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Карлос Корберан
Голы
Луис Риоха
Хави Герра
0:1
78'
Наказания
Антонио Бланко
21'
Хави Герра
21'
Пепелу
45+2'
Аарон Майоль
52'
Гвидо Родригес
61'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Валенсия, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.