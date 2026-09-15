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Алавес - Валенсия 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 15-09-2026
Алавес
Алавес
0 : 1
Валенсия
Валенсия
Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
7ИспаниязщАнхель Перес
85'
2АргентиназщНиколас Валентини
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
85'
4ИспанияпзДенис Суарес
67'
15АргентинанпЛукас Бойе
21АлжирнпАбде Реббаш
85'
11ИспаниянпТони Мартинес
67'
3МароккозщЮссеф Энрикес
67'
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
67'
6ИспанияпзАндер Гевара
85'
10ИспанияпзКарлес Аленья
85'
22ИспанияпзМигель Родригес
85'
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испаниязщ Пепелу
12НидерландызщЮстин де Хас
82'
24ИспаниязщПабло Маффео
82'
23ШвейцарияпзФилип Угринич
8ИспанияпзХави Герра
33ИспанияпзАарон Майоль
2АргентинапзГвидо Родригес
70'
7НидерландынпАрно Данжума
9ИспаниянпУго Дуро
63'
11ИспаниянпЛуис Риоха
63'82'
27НигериянпДавид Оторби
70'
21ИспаниязщХесус Васкес
82'
36ИспаниязщИкер Кордоба
82'
22ИспаниязщАрнау Мартинес
82'
Запасные
13ИспанияврАдриан Родригес
27ИспаниязщХанет Олайс
12ИспаниязщУго Новоа
17ИспаниязщХонни Отто
24ИспанияпзСелу Диалло
23УругвайпзКарлос Протесони
29ИспаниянпИсей Эрнандес
25НидерландыврКайне ван Увелен
29ИспаниязщАлехандро Панач
10АнглияпзХарви Эллиотт
15МалипзАлиу Дьенг
19ИспаниянпДани Раба
39ЯпониянпРюносукэ Сато
37ИспаниянпАймар Бласкес
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияКарлос Корберан
Голы
Луис Риоха
Хави Герра
0:1
78'
Наказания
Антонио Бланко
21'
Хави Герра
21'
Пепелу
45+2'
Аарон Майоль
52'
Гвидо Родригес
61'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Валенсия, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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