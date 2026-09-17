Бетис - Хетафе 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Бетис
1 : 0
Хетафе
Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|12
|зщ
|Анхель Ортис
46'
|22
|пз
|Иско
61'
|6
|пз
|Факундо Берналь
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|10
|нп
|Абде Эззалзули
72'
|19
|нп
|Трой Пэрротт
72'
|7
|нп
|Антони
90+2'
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
46'
|25
|пз
|Даниель Себальос
61'
|17
|пз
|Родриго Рикельме
72'
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
72'
|15
|пз
|Альваро Фидальго
90+2'
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
69'
|3
|зщ
|Давинчи
46'
|6
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Орель Мангала
81'
|16
|пз
|Франчо Серрано
81'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
46'
|20
|нп
|Иван Асон
|22
|зщ
|Хоан Мохика
46'
|19
|нп
|Энес Унал
46'
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
69'
|30
|пз
|Оскар Лопес
81'
|28
|пз
|Альберто Риско
81'
Запасные
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|21
|пз
|Марк Рока
|14
|нп
|Икер Лосада
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|32
|нп
|Хоселу Перес
|31
|Mohamed Hamdoune
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Бордалас
Голы
Абде Эззалзули
Трой Пэрротт
1:0
45'
Наказания
Анхель Ортис
24'
Давинчи
25'
Марио Мартин
53'
Неманья Гудель
70'
Себастьян Боселли
74'
Марио Мартин
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Хетафе, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.