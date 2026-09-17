00:46 ()
Свернуть список

Бетис - Хетафе 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Бетис
Бетис
1 : 0
Хетафе
Хетафе
Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврАльваро Вальес
4Бразилиязщ Натан
16АргентиназщВалентин Гомес
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
12ИспаниязщАнхель Ортис
46'
22Испанияпз Иско
61'
6УругвайпзФакундо Берналь
18КолумбияпзНельсон Деосса
10МарокконпАбде Эззалзули
72'
19ИрландиянпТрой Пэрротт
72'
7Бразилиянп Антони
90+2'
2ИспаниязщЭктор Бельерин
46'
25ИспанияпзДаниель Себальос
61'
17ИспанияпзРодриго Рикельме
72'
9КолумбиянпКучо Эрнандес
72'
15МексикапзАльваро Фидальго
90+2'
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
8СербиязщНеманья Гудель
24АргентиназщСаид Ромеро
21ИспаниязщАндрес Гарсия
69'
3Испаниязщ Давинчи
46'
6ИспанияпзМарио Мартин
23БельгияпзОрель Мангала
81'
16ИспанияпзФранчо Серрано
81'
10УругвайнпМартин Сатриано
46'
20ИспаниянпИван Асон
22КолумбиязщХоан Мохика
46'
19ТурциянпЭнес Унал
46'
15УругвайзщСебастьян Боселли
69'
30БоливияпзОскар Лопес
81'
28ИспанияпзАльберто Риско
81'
Запасные
31ИспанияврМану Гонсалес
5ИспаниязщМарк Бартра
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
21ИспанияпзМарк Рока
14ИспаниянпИкер Лосада
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
4ГрузиязщСаба Сазонов
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
32ИспаниянпХоселу Перес
31МароккоMohamed Hamdoune
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Абде Эззалзули
Трой Пэрротт
1:0
45'
Наказания
Анхель Ортис
24'
Давинчи
25'
Марио Мартин
53'
Неманья Гудель
70'
Себастьян Боселли
74'
Марио Мартин
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Хетафе, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close