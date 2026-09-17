Бетис - Хетафе 17 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Бетис 1 : 0 Хетафе Составы команд Бетис Севилья Хетафе Хетафе 1 вр Альваро Вальес 4 зщ Натан 16 зщ Валентин Гомес 23 зщ Хуниор Фирпо 12 зщ Анхель Ортис 46' 22 пз Иско 61' 6 пз Факундо Берналь 18 пз Нельсон Деосса 10 нп Абде Эззалзули 72' 19 нп Трой Пэрротт 72' 7 нп Антони 90+2' 2 зщ Эктор Бельерин 46' 25 пз Даниель Себальос 61' 17 пз Родриго Рикельме 72' 9 нп Кучо Эрнандес 72' 15 пз Альваро Фидальго 90+2' 13 вр Давид Сория 2 зщ Джене 8 зщ Неманья Гудель 24 зщ Саид Ромеро 21 зщ Андрес Гарсия 69' 3 зщ Давинчи 46' 6 пз Марио Мартин 23 пз Орель Мангала 81' 16 пз Франчо Серрано 81' 10 нп Мартин Сатриано 46' 20 нп Иван Асон 22 зщ Хоан Мохика 46' 19 нп Энес Унал 46' 15 зщ Себастьян Боселли 69' 30 пз Оскар Лопес 81' 28 пз Альберто Риско 81' Запасные 31 вр Ману Гонсалес 5 зщ Марк Бартра 11 зщ Франсиско Гарсия 8 пз Пабло Форнальс 20 пз Джовани Ло Чельсо 21 пз Марк Рока 14 нп Икер Лосада 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 4 зщ Саба Сазонов 26 зщ Жан Ив Валу 32 нп Хоселу Перес 31 Mohamed Hamdoune Главные тренеры Мануэль Пеллегрини Хосе Бордалас Голы Абде Эззалзули Трой Пэрротт 1:0 45' Наказания Анхель Ортис 24' Давинчи 25' Марио Мартин 53' Неманья Гудель 70' Себастьян Боселли 74' Марио Мартин 87'

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