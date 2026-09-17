Левски - Зальцбург 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Левски
0 : 1
Зальцбург
Составы команд
Левски
София, Болгария
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|92
|вр
|Светослав Вуцов
|21
|зщ
|Алдаир
|50
|зщ
|Кристиан Димитров
|4
|зщ
|Кристиан Макун
88'
|3
|зщ
|Майкон
|35
|пз
|Сержинью
|18
|пз
|Гашпер Трдин
|20
|пз
|Алекс Сентельес
58'
|11
|нп
|Армстронг Око-Флекс
76'
|7
|нп
|Рейналдо
76'
|17
|нп
|Эвертон Бала
88'
|27
|нп
|Давид Кусо
58'
|9
|нп
|Хуан Переа
76'
|22
|нп
|Мазир Сула
76'
|10
|пз
|Асен Митков
88'
|28
|нп
|Стиван Стоянчов
88'
|52
|вр
|Кристиан Завешицки
|18
|зщ
|Николас Ферачниг
|44
|зщ
|Кевен Бома
|21
|зщ
|Тим Дрекслер
|31
|зщ
|Доминик Шмид
|32
|пз
|Абубакр Барри
|15
|пз
|Бартош Мазурек
|20
|пз
|Эдмунд Байду
89'
|8
|нп
|Сота Китано
63'
|11
|нп
|Йорбе Вертессен
69'
|9
|нп
|Харис Табакович
|23
|пз
|Дамир Реджич
63'
|19
|нп
|Карим Конате
69'
|13
|зщ
|Франс Кретциг
89'
Запасные
|1
|вр
|Огнян Владимиров
|78
|вр
|Мартин Луков
|2
|зщ
|Эверттон Сантос
|8
|пз
|Марко Груич
|1
|вр
|Кристиан Фрюхтль
|41
|вр
|Никола Шарчевич
|4
|зщ
|Йон Мелльберг
|22
|зщ
|Штефан Лайнер
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|7
|пз
|Умут Тохумджу
|33
|пз
|Aboubacar Camara
|35
|пз
|Йеспер Линдстрём
|43
|нп
|Энрике Агилар
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Дэнни Рёль
Голы
Харис Табакович
0:1
39'
Наказания
Сота Китано
41'
Алекс Сентельес
55'
Харис Табакович
56'
Бартош Мазурек
60'
Йорбе Вертессен
65'
Абубакр Барри
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левски - Зальцбург, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.