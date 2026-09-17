Левски - Зальцбург 17 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Левски 0 : 1 Зальцбург Составы команд Левски София, Болгария Ред Булл Зальцбург Зальцбург, Австрия 92 вр Светослав Вуцов 21 зщ Алдаир 50 зщ Кристиан Димитров 4 зщ Кристиан Макун 88' 3 зщ Майкон 35 пз Сержинью 18 пз Гашпер Трдин 20 пз Алекс Сентельес 58' 11 нп Армстронг Око-Флекс 76' 7 нп Рейналдо 76' 17 нп Эвертон Бала 88' 27 нп Давид Кусо 58' 9 нп Хуан Переа 76' 22 нп Мазир Сула 76' 10 пз Асен Митков 88' 28 нп Стиван Стоянчов 88' 52 вр Кристиан Завешицки 18 зщ Николас Ферачниг 44 зщ Кевен Бома 21 зщ Тим Дрекслер 31 зщ Доминик Шмид 32 пз Абубакр Барри 15 пз Бартош Мазурек 20 пз Эдмунд Байду 89' 8 нп Сота Китано 63' 11 нп Йорбе Вертессен 69' 9 нп Харис Табакович 23 пз Дамир Реджич 63' 19 нп Карим Конате 69' 13 зщ Франс Кретциг 89' Запасные 1 вр Огнян Владимиров 78 вр Мартин Луков 2 зщ Эверттон Сантос 8 пз Марко Груич 1 вр Кристиан Фрюхтль 41 вр Никола Шарчевич 4 зщ Йон Мелльберг 22 зщ Штефан Лайнер 39 зщ Леандро Моргалла 7 пз Умут Тохумджу 33 пз Aboubacar Camara 35 пз Йеспер Линдстрём 43 нп Энрике Агилар Главные тренеры Хулио Веласкес Дэнни Рёль Голы Харис Табакович 0:1 39' Наказания Сота Китано 41' Алекс Сентельес 55' Харис Табакович 56' Бартош Мазурек 60' Йорбе Вертессен 65' Абубакр Барри 90+3'

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