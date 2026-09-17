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Левски - Зальцбург 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Левски
Левски
0 : 1
Зальцбург
Зальцбург
Составы команд
Левски
София, Болгария
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
92БолгарияврСветослав Вуцов
21Португалиязщ Алдаир
50БолгариязщКристиан Димитров
4ВенесуэлазщКристиан Макун
88'
3Бразилиязщ Майкон
35Португалияпз Сержинью
18СловенияпзГашпер Трдин
20ИспанияпзАлекс Сентельес
58'
11ИрландиянпАрмстронг Око-Флекс
76'
7Бразилиянп Рейналдо
76'
17БразилиянпЭвертон Бала
88'
27АнголанпДавид Кусо
58'
9КолумбиянпХуан Переа
76'
22ФранциянпМазир Сула
76'
10БолгарияпзАсен Митков
88'
28БолгариянпСтиван Стоянчов
88'
52АвстрияврКристиан Завешицки
18АвстриязщНиколас Ферачниг
44ТогозщКевен Бома
21ГерманиязщТим Дрекслер
31ШвейцариязщДоминик Шмид
32ГамбияпзАбубакр Барри
15ПольшапзБартош Мазурек
20ГанапзЭдмунд Байду
89'
8ЯпониянпСота Китано
63'
11БельгиянпЙорбе Вертессен
69'
9Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
23ВенгрияпзДамир Реджич
63'
19Кот-д&#039;ИвуарнпКарим Конате
69'
13ГерманиязщФранс Кретциг
89'
Запасные
1БолгарияврОгнян Владимиров
78БолгарияврМартин Луков
2БразилиязщЭверттон Сантос
8СербияпзМарко Груич
1ГерманияврКристиан Фрюхтль
41АвстрияврНикола Шарчевич
4ШвециязщЙон Мелльберг
22АвстриязщШтефан Лайнер
39ГерманиязщЛеандро Моргалла
7ГерманияпзУмут Тохумджу
33Буркина-ФасопзAboubacar Camara
35ДанияпзЙеспер Линдстрём
43ШвейцариянпЭнрике Агилар
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
ГерманияДэнни Рёль
Голы
Харис Табакович
0:1
39'
Наказания
Сота Китано
41'
Алекс Сентельес
55'
Харис Табакович
56'
Бартош Мазурек
60'
Йорбе Вертессен
65'
Абубакр Барри
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левски - Зальцбург, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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