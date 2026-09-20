Осер - Брест 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Осер
2 : 1
Брест
Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|27
|зщ
|Ламин Си
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
86'
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
46'
|10
|пз
|Дэнни Намасо
87'
|5
|пз
|Кевин Дануа
|46
|пз
|Артур Пьедфор
46'
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|8
|пз
|Науиру Ахамада
46'
|21
|нп
|Ромен Февр
46'
|32
|Rayan Mandengue
86'
|17
|пз
|Пьер Эква
87'
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|4
|зщ
|Готье Льорис
78'
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Пате Мбуп
78'
|23
|пз
|Камори Думбия
|13
|пз
|Жорис Шотар
86'
|10
|нп
|Джовани Версини
68'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
86'
|17
|нп
|Мама Бальде
68'
|29
|пз
|Лука Тусар
78'
|39
|нп
|Джилиан Н'Гессан
78'
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
86'
|32
|Матис Лаине
86'
Запасные
|1
|вр
|Поль Нарди
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|35
|зщ
|Эликия Легро
|93
|зщ
|Секу Фофана
|34
|Lamfia Dioubate
|30
|вр
|Матьё Патуйе
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|18
|пз
|Жюстен Бурго
|21
|нп
|Ибрахим Канте
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
Голы
Пате Мбуп
Жорис Шотар
0:1
23'
Кэмерон Арчер
Дэнни Намасо
1:1
46'
Рафаэль Ле Ген
2:1
83'
Наказания
Христ Макоссо
73'
Кенни Лала
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Брест, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.