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Осер - Брест 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Осер
Осер
2 : 1
Брест
Брест
Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
23МавританияврМамаду Диоп
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
27ФранциязщЛамин Си
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
86'
15КонгозщХрист Макоссо
3ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
46'
10КамерунпзДэнни Намасо
87'
5ФранцияпзКевин Дануа
46БельгияпзАртур Пьедфор
46'
9АнглиянпКэмерон Арчер
8ФранцияпзНауиру Ахамада
46'
21ФранциянпРомен Февр
46'
32КамерунRayan Mandengue
86'
17ФранцияпзПьер Эква
87'
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
4ФранциязщГотье Льорис
78'
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзЮго Маньетти
9СенегалпзПате Мбуп
78'
23МалипзКамори Думбия
13ФранцияпзЖорис Шотар
86'
10ФранциянпДжовани Версини
68'
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
86'
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
68'
29ФранцияпзЛука Тусар
78'
39ФранциянпДжилиан Н'Гессан
78'
7БельгияпзЖозеф Бёнде
86'
32ФранцияМатис Лаине
86'
Запасные
1ФранцияврПоль Нарди
20Кот-д&#039;ИвуарзщСинали Дьоманде
35ФранциязщЭликия Легро
93ФранциязщСеку Фофана
34ФранцияLamfia Dioubate
30ФранцияврМатьё Патуйе
20Кот-д&#039;ИвуарзщЛюк Зогбе
18ФранцияпзЖюстен Бурго
21ФранциянпИбрахим Канте
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
Голы
Пате Мбуп
Жорис Шотар
0:1
23'
Кэмерон Арчер
Дэнни Намасо
1:1
46'
Рафаэль Ле Ген
2:1
83'
Наказания
Христ Макоссо
73'
Кенни Лала
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Брест, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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