Осер - Брест 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Осер 2 : 1 Брест Составы команд Осер Осер Брест Брест 23 вр Мамаду Диоп 4 зщ Аксель Туанзебе 27 зщ Ламин Си 92 зщ Клеман Акпа 22 зщ Фредрик Оппегорд 86' 15 зщ Христ Макоссо 3 пз Реми Лабо Ласкари 46' 10 пз Дэнни Намасо 87' 5 пз Кевин Дануа 46 пз Артур Пьедфор 46' 9 нп Кэмерон Арчер 8 пз Науиру Ахамада 46' 21 нп Ромен Февр 46' 32 Rayan Mandengue 86' 17 пз Пьер Эква 87' 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 71 зщ Рафаэль Ле Ген 4 зщ Готье Льорис 78' 2 зщ Брэдли Локо 8 пз Юго Маньетти 9 пз Пате Мбуп 78' 23 пз Камори Думбия 13 пз Жорис Шотар 86' 10 нп Джовани Версини 68' 19 нп Людовик Ажорк 86' 17 нп Мама Бальде 68' 29 пз Лука Тусар 78' 39 нп Джилиан Н'Гессан 78' 7 пз Жозеф Бёнде 86' 32 Матис Лаине 86' Запасные 1 вр Поль Нарди 20 зщ Синали Дьоманде 35 зщ Эликия Легро 93 зщ Секу Фофана 34 Lamfia Dioubate 30 вр Матьё Патуйе 20 зщ Люк Зогбе 18 пз Жюстен Бурго 21 нп Ибрахим Канте Главные тренеры Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл Голы Пате Мбуп Жорис Шотар 0:1 23' Кэмерон Арчер Дэнни Намасо 1:1 46' Рафаэль Ле Ген 2:1 83' Наказания Христ Макоссо 73' Кенни Лала 82'

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