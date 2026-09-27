Гибралтар - Андорра 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Гибралтар
0 : 0
Андорра
Составы команд
Гибралтар
Андорра
|1
|вр
|Брэдли Банда
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|8
|зщ
|Киан Ронан
|3
|зщ
|Джулиан Валарино
78'
|5
|пз
|Дэн Бент
|22
|пз
|Грэм Торилья
|4
|пз
|Николас Позо
73'
|19
|пз
|Leon Mason
57'
|11
|пз
|Джеймс Сканлон
78'
|9
|нп
|Дилан Борхе
57'
|10
|нп
|Тиджей Де Барр
|7
|зщ
|Карлос Ричардс
57'
|12
|пз
|Джесси Гомес
57'
|2
|зщ
|Итан Джолли
73'
|21
|пз
|Ален Понс
78'
|18
|нп
|Джейден Бартоло
78'
|12
|вр
|Икер Альварес
|2
|зщ
|Бьель Борра
|5
|зщ
|Макс Льовера
|22
|зщ
|Иан Оливера
|15
|зщ
|Мойзес Сан Николас
|16
|пз
|Эрик Искьердо
69'
|3
|пз
|Пау Бабот
|14
|пз
|Жорди Алаез
63'
|17
|пз
|Арон Родриго
|10
|нп
|Гийом Лопес
87'
|20
|нп
|Херард Сола
63'
|23
|пз
|От Ремолинс
63'
|11
|нп
|Альберт Росас
63'
|19
|пз
|Джоэль Гиллен
69'
|7
|пз
|Алешандре Мартинез
87'
Запасные
|13
|вр
|Виктор Уарт
|23
|вр
|Джейлен Хэнкинс
|15
|зщ
|Пэдди Макклафферти
|20
|зщ
|Итан Бритто
|16
|пз
|Han Stevens
|17
|нп
|Лиам Джессоп
|14
|Jayvan Garro
|1
|вр
|Марк де Кастро
|13
|вр
|Алекс Руис
|4
|зщ
|Кристиан Гарсия
|6
|зщ
|Франсиско Помарес
|8
|зщ
|Марк Валес
|21
|зщ
|Алекс Корнелья
|18
|пз
|Хесус Рубио
|9
|нп
|Рикард Фернандес
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Кольдо Альварес
Наказания
Тиджей Де Барр
9'
Эрик Искьердо
26'
Бьель Борра
32'
Пау Бабот
64'
Грэм Торилья
79'
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