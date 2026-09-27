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Гибралтар - Андорра 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Гибралтар
Гибралтар
0 : 0
Андорра
Андорра
Составы команд
Гибралтар
Андорра
1ГибралтарврБрэдли Банда
6ГибралтарзщБернарду Лопеш
8ГибралтарзщКиан Ронан
3ГибралтарзщДжулиан Валарино
78'
5ГибралтарпзДэн Бент
22ГибралтарпзГрэм Торилья
4ГибралтарпзНиколас Позо
73'
19ГибралтарпзLeon Mason
57'
11ГибралтарпзДжеймс Сканлон
78'
9ГибралтарнпДилан Борхе
57'
10ГибралтарнпТиджей Де Барр
7ГибралтарзщКарлос Ричардс
57'
12ГибралтарпзДжесси Гомес
57'
2ГибралтарзщИтан Джолли
73'
21ГибралтарпзАлен Понс
78'
18ГибралтарнпДжейден Бартоло
78'
12АндорраврИкер Альварес
2АндорразщБьель Борра
5АндорразщМакс Льовера
22АндорразщИан Оливера
15АндорразщМойзес Сан Николас
16АндоррапзЭрик Искьердо
69'
3АндоррапзПау Бабот
14АндоррапзЖорди Алаез
63'
17АндоррапзАрон Родриго
10АндорранпГийом Лопес
87'
20АндорранпХерард Сола
63'
23АндоррапзОт Ремолинс
63'
11АндорранпАльберт Росас
63'
19АндоррапзДжоэль Гиллен
69'
7АндоррапзАлешандре Мартинез
87'
Запасные
13ГибралтарврВиктор Уарт
23ГибралтарврДжейлен Хэнкинс
15ГибралтарзщПэдди Макклафферти
20ГибралтарзщИтан Бритто
16ГибралтарпзHan Stevens
17ГибралтарнпЛиам Джессоп
14ГибралтарJayvan Garro
1АндорраврМарк де Кастро
13АндорраврАлекс Руис
4АндорразщКристиан Гарсия
6АндорразщФрансиско Помарес
8АндорразщМарк Валес
21АндорразщАлекс Корнелья
18АндоррапзХесус Рубио
9АндорранпРикард Фернандес
Главные тренеры
ГибралтарСкотт Уайзман
АндорраКольдо Альварес
Наказания
Тиджей Де Барр
9'
Эрик Искьердо
26'
Бьель Борра
32'
Пау Бабот
64'
Грэм Торилья
79'
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