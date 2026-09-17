Сандерленд - АЗ Алкмар 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Сандерленд
1 : 0
АЗ Алкмар
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Кевин Дансо
84'
|15
|зщ
|Омар Альдерете
52'
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|32
|пз
|Трай Хам
67'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|39
|пз
|Малик Фофана
67'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
67'
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
52'
|12
|зщ
|Тома Мёнье
67'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
67'
|9
|нп
|Брайан Бробби
67'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
84'
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Льюис Схаутен
83'
|5
|зщ
|Матео Чавес
|8
|пз
|Йорди Класи
76'
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|24
|пз
|Аюб Ауфкир
46'
|10
|пз
|Кес Смит
59'
|11
|пз
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Мекс Мердинк
83'
|7
|нп
|Уэсли Патати
46'
|17
|пз
|Вальдемар Бюсков
59'
|21
|пз
|Дэйв Квакман
76'
|14
|пз
|Калвин Стенгс
83'
|19
|нп
|Джизз Хорнкамп
83'
Запасные
|21
|вр
|Саймон Мур
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|48
|зщ
|Дженсон Джонс
|29
|пз
|Jules Ahoka
|57
|нп
|Тимур Тутеров
|77
|Tom Proctor
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|2
|зщ
|Сеия Маикума
|29
|зщ
|Уэсли Худт
|31
|зщ
|Rion Ichihara
|34
|зщ
|Мес де Вит
|18
|нп
|Бендегуз Ковач
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
Голы
Энцо Ле Фе
1:0
66'
Наказания
Трай Хам
22'
Омар Альдерете
30'
Аюб Ауфкир
39'
Уэсли Патати
65'
Норди Мукиэле
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - АЗ Алкмар, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.