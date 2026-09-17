Сандерленд - АЗ Алкмар 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Сандерленд 1 : 0 АЗ Алкмар Составы команд Сандерленд Сандерленд, Англия АЗ Алкмар Алкмар, Нидерланды 22 вр Робин Руфс 20 зщ Норди Мукиэле 4 зщ Кевин Дансо 84' 15 зщ Омар Альдерете 52' 17 зщ Рейнилду Мандава 34 пз Гранит Джака 27 пз Ноа Садики 32 пз Трай Хам 67' 28 пз Энцо Ле Фе 39 пз Малик Фофана 67' 18 нп Вильсон Изидор 67' 5 зщ Дэниел Баллард 52' 12 зщ Тома Мёнье 67' 10 пз Нильсон Ангуло 67' 9 нп Брайан Бробби 67' 11 пз Кристофер Ригг 84' 28 вр Яри Де Бюссер 22 зщ Элайджа Дейкстра 3 зщ Ваутер Гус 4 зщ Льюис Схаутен 83' 5 зщ Матео Чавес 8 пз Йорди Класи 76' 6 пз Пер Копмейнерс 24 пз Аюб Ауфкир 46' 10 пз Кес Смит 59' 11 пз Ро-Зангело Дал 9 нп Мекс Мердинк 83' 7 нп Уэсли Патати 46' 17 пз Вальдемар Бюсков 59' 21 пз Дэйв Квакман 76' 14 пз Калвин Стенгс 83' 19 нп Джизз Хорнкамп 83' Запасные 21 вр Саймон Мур 6 зщ Дайанн Металье 13 зщ Люк О'Найен 48 зщ Дженсон Джонс 29 пз Jules Ahoka 57 нп Тимур Тутеров 77 Tom Proctor 1 вр Роум Джейден Овусу-Одуро 2 зщ Сеия Маикума 29 зщ Уэсли Худт 31 зщ Rion Ichihara 34 зщ Мес де Вит 18 нп Бендегуз Ковач Главные тренеры Режис Ле Брис Голы Энцо Ле Фе 1:0 66' Наказания Трай Хам 22' Омар Альдерете 30' Аюб Ауфкир 39' Уэсли Патати 65' Норди Мукиэле 72'

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