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Сандерленд - АЗ Алкмар 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Сандерленд
Сандерленд
1 : 0
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
22НидерландыврРобин Руфс
20ФранциязщНорди Мукиэле
4АвстриязщКевин Дансо
84'
15ПарагвайзщОмар Альдерете
52'
17МозамбикзщРейнилду Мандава
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
32Северная ИрландияпзТрай Хам
67'
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
39БельгияпзМалик Фофана
67'
18ГаитинпВильсон Изидор
67'
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
52'
12БельгиязщТома Мёнье
67'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
67'
9НидерландынпБрайан Бробби
67'
11АнглияпзКристофер Ригг
84'
28БельгияврЯри Де Бюссер
22НидерландызщЭлайджа Дейкстра
3НидерландызщВаутер Гус
4НидерландызщЛьюис Схаутен
83'
5МексиказщМатео Чавес
8НидерландыпзЙорди Класи
76'
6НидерландыпзПер Копмейнерс
24НидерландыпзАюб Ауфкир
46'
10НидерландыпзКес Смит
59'
11НидерландыпзРо-Зангело Дал
9НидерландынпМекс Мердинк
83'
7БразилиянпУэсли Патати
46'
17ДанияпзВальдемар Бюсков
59'
21НидерландыпзДэйв Квакман
76'
14НидерландыпзКалвин Стенгс
83'
19НидерландынпДжизз Хорнкамп
83'
Запасные
21АнглияврСаймон Мур
6ФранциязщДайанн Металье
13АнглиязщЛюк О'Найен
48АнглиязщДженсон Джонс
29ДР КонгопзJules Ahoka
57УкраинанпТимур Тутеров
77АнглияTom Proctor
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
2ЯпониязщСеия Маикума
29НидерландызщУэсли Худт
31ЯпониязщRion Ichihara
34НидерландызщМес де Вит
18ВенгриянпБендегуз Ковач
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
Голы
Энцо Ле Фе
1:0
66'
Наказания
Трай Хам
22'
Омар Альдерете
30'
Аюб Ауфкир
39'
Уэсли Патати
65'
Норди Мукиэле
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - АЗ Алкмар, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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