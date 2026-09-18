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Реал Сосьедад - Борнмут 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 : 2
Борнмут
Борнмут
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Борнмут
Борнмут, Англия
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
34ИспаниязщЛукен Бейтия
6ИспаниязщХон Мартин
19СенегалзщМамаду Сарр
17ИспаниязщСерхио Гомес
22ИспаниязщЭктор Форт
46'
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
58'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
84'
7ИспанияпзАндер Барренечеа
84'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
74'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
46'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
58'
24ХорватияпзЛука Сучич
74'
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
84'
23РоссияпзАрсен Захарян
84'
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
63'
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
37Бразилияпз Райан
71'
8АнглияпзАлекс Скотт
12СШАпзТайлер Адамс
63'
16АнглияпзМаркус Таверньер
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
83'
9Бразилиянп Эванилсон
71'
18ФранциязщБафоде Диаките
63'
10ШотландияпзРайан Кристи
63'
11ШотландиянпБен Гэннон-Доук
71'
30УругвайнпАльваро Родригес
71'
7УэльснпДэвид Брукс
83'
Запасные
1ИспанияврАлекс Ремиро
3ИспаниязщАйен Муньос
16ИспаниязщХон Пачеко
15ИспанияпзПабло Марин
18ИспанияпзКарлос Солер
12КениянпДжоб Очиенг
29ИспаниянпАлекс Марчаль
20ИталияврМикеле Ди Грегорио
6АргентиназщХулио Солер
4АнглияпзЛьюис Кук
27ВенгрияпзАлекс Тот
55Mack Allan
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияМарко Розе
Голы
Джастин Клюйверт
Адриен Трюффер
0:1
11'
Райан
Алекс Скотт
0:2
20'
Серхио Гомес
1:2
57'
Наказания
Беньят Туррьентес
24'
Андер Барренечеа
33'
Джастин Клюйверт
43'
Адриен Трюффер
52'
Бафоде Диаките
70'
Орри Оускарссон
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Борнмут, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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