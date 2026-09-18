Реал Сосьедад - Борнмут 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Реал Сосьедад 1 : 2 Борнмут Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян, Испания Борнмут Борнмут, Англия 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 34 зщ Лукен Бейтия 6 зщ Хон Мартин 19 зщ Мамаду Сарр 17 зщ Серхио Гомес 22 зщ Эктор Форт 46' 8 пз Беньят Туррьентес 58' 21 пз Янхель Эррера 84' 7 пз Андер Барренечеа 84' 10 нп Микель Оярсабаль 74' 9 нп Орри Оускарссон 11 нп Гонсалу Гедеш 46' 4 пз Хон Горрочатеги 58' 24 пз Лука Сучич 74' 14 пз Такэфуса Кубо 84' 23 пз Арсен Захарян 84' 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 63' 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 37 пз Райан 71' 8 пз Алекс Скотт 12 пз Тайлер Адамс 63' 16 пз Маркус Таверньер 19 пз Джастин Клюйверт 83' 9 нп Эванилсон 71' 18 зщ Бафоде Диаките 63' 10 пз Райан Кристи 63' 11 нп Бен Гэннон-Доук 71' 30 нп Альваро Родригес 71' 7 нп Дэвид Брукс 83' Запасные 1 вр Алекс Ремиро 3 зщ Айен Муньос 16 зщ Хон Пачеко 15 пз Пабло Марин 18 пз Карлос Солер 12 нп Джоб Очиенг 29 нп Алекс Марчаль 20 вр Микеле Ди Грегорио 6 зщ Хулио Солер 4 пз Льюис Кук 27 пз Алекс Тот 55 Mack Allan Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Марко Розе Голы Джастин Клюйверт Адриен Трюффер 0:1 11' Райан Алекс Скотт 0:2 20' Серхио Гомес 1:2 57' Наказания Беньят Туррьентес 24' Андер Барренечеа 33' Джастин Клюйверт 43' Адриен Трюффер 52' Бафоде Диаките 70' Орри Оускарссон 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Борнмут, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.