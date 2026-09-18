Реал Сосьедад - Борнмут 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Реал Сосьедад
1 : 2
Борнмут
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Борнмут
Борнмут, Англия
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|6
|зщ
|Хон Мартин
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|22
|зщ
|Эктор Форт
46'
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
58'
|21
|пз
|Янхель Эррера
84'
|7
|пз
|Андер Барренечеа
84'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
74'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
46'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
58'
|24
|пз
|Лука Сучич
74'
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
84'
|23
|пз
|Арсен Захарян
84'
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
63'
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|37
|пз
|Райан
71'
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
63'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
83'
|9
|нп
|Эванилсон
71'
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
63'
|10
|пз
|Райан Кристи
63'
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
71'
|30
|нп
|Альваро Родригес
71'
|7
|нп
|Дэвид Брукс
83'
Запасные
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|3
|зщ
|Айен Муньос
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|15
|пз
|Пабло Марин
|18
|пз
|Карлос Солер
|12
|нп
|Джоб Очиенг
|29
|нп
|Алекс Марчаль
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Хулио Солер
|4
|пз
|Льюис Кук
|27
|пз
|Алекс Тот
|55
|Mack Allan
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Марко Розе
Голы
Джастин Клюйверт
Адриен Трюффер
0:1
11'
Райан
Алекс Скотт
0:2
20'
Серхио Гомес
1:2
57'
Наказания
Беньят Туррьентес
24'
Андер Барренечеа
33'
Джастин Клюйверт
43'
Адриен Трюффер
52'
Бафоде Диаките
70'
Орри Оускарссон
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Борнмут, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.