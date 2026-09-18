Селтик - Ференцварош 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Селтик 1 : 3 Ференцварош Составы команд Селтик Глазго, Шотландия Ференцварош Будапешт, Венгрия 1 вр Вильями Синисало 5 зщ Лиам Скэйлз 20 зщ Кэмерон Картер-Викерс 51 зщ Колби Донован 80' 63 зщ Киран Тирни 18 пз Оливер Сёренсен 46' 22 пз Мика Баур 66' 42 пз Каллум Макгрегор 49 пз Джеймс Форрест 57' 11 нп Камило Дуран 23 нп Хессем Хассан 57' 9 нп Каспер Хёг 46' 8 пз Беньямин Нюгрен 57' 17 пз Себастьян Тунекти 57' 14 пз Люк Маккоуэн 66' 56 зщ Энтони Ралстон 80' 1 вр Адам Варга 4 зщ Мариано Гомес 81' 28 зщ Тон Рамакерс 6 пз Адам Надь 16 пз Кристоффер Закариассен 17 пз Мариус Корбу 20 пз Каду 54 пз Оливер Надь 46' 11 нп Бамиделе Юсуф 66' 15 нп Даниэль Арзани 66' 18 нп Адам Баги 14 зщ Аттила Ошват 46' 47 пз Каллум О'Доуда 66' 10 нп Джонатан Леви 66' 5 зщ Натан Зохоре 81' Голы Лиам Скэйлз 0:1 20' Мика Баур Киран Тирни 1:1 44' Кристоффер Закариассен Бамиделе Юсуф 1:2 45+1' Даниэль Арзани Бамиделе Юсуф 1:3 47' Наказания Джонатан Леви 86' Аттила Ошват 88'

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