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Селтик - Ференцварош 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Селтик
Селтик
1 : 3
Ференцварош
Ференцварош
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1ФинляндияврВильями Синисало
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
51ШотландиязщКолби Донован
80'
63ШотландиязщКиран Тирни
18ДанияпзОливер Сёренсен
46'
22ГерманияпзМика Баур
66'
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
49ШотландияпзДжеймс Форрест
57'
11КолумбиянпКамило Дуран
23ЕгипетнпХессем Хассан
57'
9ДаниянпКаспер Хёг
46'
8ШвецияпзБеньямин Нюгрен
57'
17ТуниспзСебастьян Тунекти
57'
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
66'
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
80'
1ВенгрияврАдам Варга
4АргентиназщМариано Гомес
81'
28БельгиязщТон Рамакерс
6ВенгрияпзАдам Надь
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
17РумынияпзМариус Корбу
20Бразилияпз Каду
54ВенгрияпзОливер Надь
46'
11НигериянпБамиделе Юсуф
66'
15АвстралиянпДаниэль Арзани
66'
18ВенгриянпАдам Баги
14ВенгриязщАттила Ошват
46'
47ИрландияпзКаллум О'Доуда
66'
10ШвециянпДжонатан Леви
66'
5ФранциязщНатан Зохоре
81'
Голы
Лиам Скэйлз
0:1
20'
Мика Баур
Киран Тирни
1:1
44'
Кристоффер Закариассен
Бамиделе Юсуф
1:2
45+1'
Даниэль Арзани
Бамиделе Юсуф
1:3
47'
Наказания
Джонатан Леви
86'
Аттила Ошват
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Ференцварош, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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