Селтик - Ференцварош 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Селтик
1 : 3
Ференцварош
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
|1
|вр
|Вильями Синисало
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|51
|зщ
|Колби Донован
80'
|63
|зщ
|Киран Тирни
|18
|пз
|Оливер Сёренсен
46'
|22
|пз
|Мика Баур
66'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|49
|пз
|Джеймс Форрест
57'
|11
|нп
|Камило Дуран
|23
|нп
|Хессем Хассан
57'
|9
|нп
|Каспер Хёг
46'
|8
|пз
|Беньямин Нюгрен
57'
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
57'
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
66'
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
80'
|1
|вр
|Адам Варга
|4
|зщ
|Мариано Гомес
81'
|28
|зщ
|Тон Рамакерс
|6
|пз
|Адам Надь
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|17
|пз
|Мариус Корбу
|20
|пз
|Каду
|54
|пз
|Оливер Надь
46'
|11
|нп
|Бамиделе Юсуф
66'
|15
|нп
|Даниэль Арзани
66'
|18
|нп
|Адам Баги
|14
|зщ
|Аттила Ошват
46'
|47
|пз
|Каллум О'Доуда
66'
|10
|нп
|Джонатан Леви
66'
|5
|зщ
|Натан Зохоре
81'
Голы
Лиам Скэйлз
0:1
20'
Мика Баур
Киран Тирни
1:1
44'
Кристоффер Закариассен
Бамиделе Юсуф
1:2
45+1'
Даниэль Арзани
Бамиделе Юсуф
1:3
47'
Наказания
Джонатан Леви
86'
Аттила Ошват
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Ференцварош, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.