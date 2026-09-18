Виктория Пльзень - Юнион 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Виктория Пльзень 0 : 3 Юнион Составы команд Виктория Пльзень Пльзень, Чехия Юнион Брюссель, Бельгия 44 вр Флориан Вигеле 2 зщ Тобиас Палишчак 3 зщ Денис Вавро 5 зщ Карел Спачил 46' 99 зщ Амар Мемич 64' 9 пз Денис Вишински 46' 12 пз Александр Сойка 17 пз Патрик Грошовски 72' 19 пз Шейк Суаре 36 пз Стефан Пиргич 80 нп Принс Аду 64' 40 зщ Сампсон Дью 46' 7 зщ Салим Лаваль 46' 29 зщ Адам Габриэл 64' 23 нп Бабукарр Фааль 64' 6 пз Лукаш Черв 72' 12 вр Эрве Коффи 27 зщ Луи Патрис 55 зщ Никки Хавенаар 29 зщ Massire Sylla 80 зщ Ондржей Кричфалуши 75' 23 пз Бесфорт Зенели 17 пз Роб Схофс 28 пз Дариус Олару 83' 38 нп Релебохиле Мофокенг 63' 9 нп Mateo Biondic 63' 11 нп Гильерме Смит 63' 21 зщ Дензел Де Руве 63' 13 нп Kевин Родригес 63' 25 Ilan Hurtevent 63' 4 Nohim Chibani 75' 20 нп Дилан Акино 83' Запасные 30 вр Виктор Байер 14 зщ Мерхас Доски 10 пз Мохамед Туре 18 пз Томаш Ладра 20 пз Иржи Панош 98 пз Филип Пребшль 25 нп Кристоф Кабонго 1 вр Вик Шамбаре 18 вр Георгий Кавлашвили 43 зщ Даниэль Чиланда 32 нп Секу Кейта 39 Youssef Hamoutahar Главные тренеры Давид Юбер Голы Релебохиле Мофокенг Massire Sylla 0:1 18' Mateo Biondic Луи Патрис 0:2 44' Ондржей Кричфалуши Бесфорт Зенели 0:3 59' Наказания Ондржей Кричфалуши 16' Mateo Biondic 43' Патрик Грошовски 45' Стефан Пиргич 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Юнион, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.