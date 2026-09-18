Виктория Пльзень - Юнион 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Виктория Пльзень
0 : 3
Юнион
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Юнион
Брюссель, Бельгия
|44
|вр
|Флориан Вигеле
|2
|зщ
|Тобиас Палишчак
|3
|зщ
|Денис Вавро
|5
|зщ
|Карел Спачил
46'
|99
|зщ
|Амар Мемич
64'
|9
|пз
|Денис Вишински
46'
|12
|пз
|Александр Сойка
|17
|пз
|Патрик Грошовски
72'
|19
|пз
|Шейк Суаре
|36
|пз
|Стефан Пиргич
|80
|нп
|Принс Аду
64'
|40
|зщ
|Сампсон Дью
46'
|7
|зщ
|Салим Лаваль
46'
|29
|зщ
|Адам Габриэл
64'
|23
|нп
|Бабукарр Фааль
64'
|6
|пз
|Лукаш Черв
72'
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Луи Патрис
|55
|зщ
|Никки Хавенаар
|29
|зщ
|Massire Sylla
|80
|зщ
|Ондржей Кричфалуши
75'
|23
|пз
|Бесфорт Зенели
|17
|пз
|Роб Схофс
|28
|пз
|Дариус Олару
83'
|38
|нп
|Релебохиле Мофокенг
63'
|9
|нп
|Mateo Biondic
63'
|11
|нп
|Гильерме Смит
63'
|21
|зщ
|Дензел Де Руве
63'
|13
|нп
|Kевин Родригес
63'
|25
|Ilan Hurtevent
63'
|4
|Nohim Chibani
75'
|20
|нп
|Дилан Акино
83'
Запасные
|30
|вр
|Виктор Байер
|14
|зщ
|Мерхас Доски
|10
|пз
|Мохамед Туре
|18
|пз
|Томаш Ладра
|20
|пз
|Иржи Панош
|98
|пз
|Филип Пребшль
|25
|нп
|Кристоф Кабонго
|1
|вр
|Вик Шамбаре
|18
|вр
|Георгий Кавлашвили
|43
|зщ
|Даниэль Чиланда
|32
|нп
|Секу Кейта
|39
|Youssef Hamoutahar
Главные тренеры
|Давид Юбер
Голы
Релебохиле Мофокенг
Massire Sylla
0:1
18'
Mateo Biondic
Луи Патрис
0:2
44'
Ондржей Кричфалуши
Бесфорт Зенели
0:3
59'
Наказания
Ондржей Кричфалуши
16'
Mateo Biondic
43'
Патрик Грошовски
45'
Стефан Пиргич
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Юнион, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.