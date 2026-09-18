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Виктория Пльзень - Юнион 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Виктория Пльзень
Виктория Пльзень
0 : 3
Юнион
Юнион
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Юнион
Брюссель, Бельгия
44АвстрияврФлориан Вигеле
2СловакиязщТобиас Палишчак
3СловакиязщДенис Вавро
5ЧехиязщКарел Спачил
46'
99Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
64'
9ЧехияпзДенис Вишински
46'
12ЧехияпзАлександр Сойка
17СловакияпзПатрик Грошовски
72'
19ФранцияпзШейк Суаре
36СербияпзСтефан Пиргич
80ГананпПринс Аду
64'
40ЛибериязщСампсон Дью
46'
7НигериязщСалим Лаваль
46'
29ЧехиязщАдам Габриэл
64'
23ГамбиянпБабукарр Фааль
64'
6ЧехияпзЛукаш Черв
72'
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
27БельгиязщЛуи Патрис
55ЯпониязщНикки Хавенаар
29СенегалзщMassire Sylla
80ЧехиязщОндржей Кричфалуши
75'
23ШвецияпзБесфорт Зенели
17БельгияпзРоб Схофс
28РумынияпзДариус Олару
83'
38ЮАРнпРелебохиле Мофокенг
63'
9ГерманиянпMateo Biondic
63'
11БразилиянпГильерме Смит
63'
21БельгиязщДензел Де Руве
63'
13ЭквадорнпKевин Родригес
63'
25БельгияIlan Hurtevent
63'
4ФранцияNohim Chibani
75'
20АргентинанпДилан Акино
83'
Запасные
30ЧехияврВиктор Байер
14ИракзщМерхас Доски
10ГвинеяпзМохамед Туре
18ЧехияпзТомаш Ладра
20ЧехияпзИржи Панош
98ЧехияпзФилип Пребшль
25ЧехиянпКристоф Кабонго
1БельгияврВик Шамбаре
18ГрузияврГеоргий Кавлашвили
43БельгиязщДаниэль Чиланда
32БельгиянпСеку Кейта
39БельгияYoussef Hamoutahar
Главные тренеры
БельгияДавид Юбер
Голы
Релебохиле Мофокенг
Massire Sylla
0:1
18'
Mateo Biondic
Луи Патрис
0:2
44'
Ондржей Кричфалуши
Бесфорт Зенели
0:3
59'
Наказания
Ондржей Кричфалуши
16'
Mateo Biondic
43'
Патрик Грошовски
45'
Стефан Пиргич
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Виктория Пльзень - Юнион, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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