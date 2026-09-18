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Лиллестрем - Торринсе 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Лиллестрем
Лиллестрем
1 : 2
Торринсе
Торринсе
Составы команд
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
12ШвецияврПонтус Дальберг
2НорвегиязщЛарс Могстад Рангер
5НорвегиязщSander Moen Foss
28НорвегиязщЛунан Габриэльсен
29КосовопзЮлдрен Ибрахимай
60'
21ШвецияпзFilip Ottosson
76'
14НорвегияпзГустав Нюхейм
81'
11ДаниянпFrederik Elkaer
26НорвегиянпYaw Paintsil
60'
8НорвегиянпФредрик Гульбрандсен
60'
20АнголанпVladimiro Antonio
17НорвегияпзЭрик Китолано
60'
10НорвегиянпТомас Ольсен
60'
22НорвегиянпДаниэль Басси
60'
18НорвегияпзКевин Крюгор
76'
16НорвегияпзХенрик Мелланн
81'
31БразилияврAdriel Vasconcelos Ramos
22ПортугалиязщДавид Бруну
5МавританиязщМохаммед Али Диадье
23ИспаниязщХави Васкес
87'
4Бразилиязщ Volnei
6МароккопзАмин Удрири
8ИспанияпзАлехандро Альфаро
11ИспанияпзМануэль Посо
65'
33ПортугалияпзЖоау Маркеш
78'
7ГаитипзДани Жан
87'
27ГананпМалик Абубакари
78'
21ГерманияпзНуха Джатта
65'
26ПортугалияпзAndre Simoes
78'
17ГамбиянпМуса Драмме
78'
3ИспаниязщХуан Мария Альседо
87'
2Кабо-Вердезщ Стопира
87'
Запасные
1НорвегияврСтефан Хагеруп
3НорвегиязщСтурла Оттесен
47НорвегиязщСтиан Кристиансен
15ШвецияGustav Nordh
25НигерияOluwaseun Ayoola Akanji
45ФранциязщЖонатан Мутомбо
19ИзраильнпКарем Зоаби
44ДанияSilas Bjerre
47ФранцияAdama Baradji
53ПортугалияRodrigo Guerreiro
86ПортугалияGustavo Rijo
75ПортугалияMarco Silva
Главные тренеры
НорвегияХанс Эрик Эдегор
Голы
Алехандро Альфаро
Давид Бруну
0:1
23'
Мануэль Посо
Хави Васкес
0:2
49'
Томас Ольсен
Vladimiro Antonio
1:2
79'
Наказания
Мануэль Посо
51'
Давид Бруну
57'
Фредрик Гульбрандсен
58'
Дани Жан
71'
Нуха Джатта
85'
Нуха Джатта
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лиллестрем - Торринсе, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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