Лиллестрем - Торринсе 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Лиллестрем
1 : 2
Торринсе
Составы команд
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
|12
|вр
|Понтус Дальберг
|2
|зщ
|Ларс Могстад Рангер
|5
|зщ
|Sander Moen Foss
|28
|зщ
|Лунан Габриэльсен
|29
|пз
|Юлдрен Ибрахимай
60'
|21
|пз
|Filip Ottosson
76'
|14
|пз
|Густав Нюхейм
81'
|11
|нп
|Frederik Elkaer
|26
|нп
|Yaw Paintsil
60'
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
60'
|20
|нп
|Vladimiro Antonio
|17
|пз
|Эрик Китолано
60'
|10
|нп
|Томас Ольсен
60'
|22
|нп
|Даниэль Басси
60'
|18
|пз
|Кевин Крюгор
76'
|16
|пз
|Хенрик Мелланн
81'
|31
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|22
|зщ
|Давид Бруну
|5
|зщ
|Мохаммед Али Диадье
|23
|зщ
|Хави Васкес
87'
|4
|зщ
|Volnei
|6
|пз
|Амин Удрири
|8
|пз
|Алехандро Альфаро
|11
|пз
|Мануэль Посо
65'
|33
|пз
|Жоау Маркеш
78'
|7
|пз
|Дани Жан
87'
|27
|нп
|Малик Абубакари
78'
|21
|пз
|Нуха Джатта
65'
|26
|пз
|Andre Simoes
78'
|17
|нп
|Муса Драмме
78'
|3
|зщ
|Хуан Мария Альседо
87'
|2
|зщ
|Стопира
87'
Запасные
|1
|вр
|Стефан Хагеруп
|3
|зщ
|Стурла Оттесен
|47
|зщ
|Стиан Кристиансен
|15
|Gustav Nordh
|25
|Oluwaseun Ayoola Akanji
|45
|зщ
|Жонатан Мутомбо
|19
|нп
|Карем Зоаби
|44
|Silas Bjerre
|47
|Adama Baradji
|53
|Rodrigo Guerreiro
|86
|Gustavo Rijo
|75
|Marco Silva
Главные тренеры
|Ханс Эрик Эдегор
Голы
Алехандро Альфаро
Давид Бруну
0:1
23'
Мануэль Посо
Хави Васкес
0:2
49'
Томас Ольсен
Vladimiro Antonio
1:2
79'
Наказания
Мануэль Посо
51'
Давид Бруну
57'
Фредрик Гульбрандсен
58'
Дани Жан
71'
Нуха Джатта
85'
Нуха Джатта
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лиллестрем - Торринсе, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.