ЛНЗ Черкассы - Полесье 23 ноября обзор матча
Дата публикации: 23-11-2026
ЛНЗ Черкассы
1 : 1
Полесье
События матча ЛНЗ Черкассы - Полесье Житомир
7'
⚽
Геннадий Пасич (1 - 0)
24'
Эдуард Сарапий
34'
Папа Ндиага Яде
56'
⚽
Владислав Велетен (1 - 1)
70'
⇄
Евгений Пастух / Папа Ндиага Яде
74'
⇄
Николай Гайдучик / Игор Краснопир
74'
⇄
Олег Федор / Линдон Эмерллаху
74'
⇄
Леандро Андраде / Александр Назаренко
89'
⇄
Максим Брагару / Владислав Велетен
89'
⇄
Владимир Шепелев / Александр Андриевский
90+1'
⇄
Егор Твердохлеб / Геннадий Пасич
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Полесье
Житомир
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|93
|зщ
|Виталий Роман
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|29
|зщ
|Роман Дидык
|17
|зщ
|Денис Кузык
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|16
|пз
|Артур Рябов
|8
|пз
|Adam Yakubu
|37
|нп
|Папа Яд
|23
|вр
|Евгений Волынец
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|18
|пз
|Александр Андриевский
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
|7
|пз
|Александр Назаренко
|10
|пз
|Владислав Велетень
|55
|нп
|Борис Крушинский
|95
|нп
|Игорь Краснопир
Запасные
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|4
|зщ
|Айди Дайко
|75
|зщ
|Андрей Китела
|30
|пз
|Таллес
|19
|нп
|Евгений Пастух
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|99
|нп
|Кореде Адедойин
|77
|нп
|Теди Цара
|90
|нп
|Марк Ассинор
|49
|Myroslav Donyk
|1
|вр
|Олег Кудрик
|77
|вр
|Назар Макаренко
|16
|зщ
|Илир Красники
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|94
|зщ
|Денис Гришкевич
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|27
|пз
|Олег Федор
|9
|нп
|Александр Филиппов
|11
|нп
|Леандру Андраде
|45
|нп
|Максим Брагару
|89
|нп
|Николай Гайдучик
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Геннадий Пасич
Папа Яд
1:0
6'
Владислав Велетень
Никита Кравченко
1:1
56'
Наказания
Эдуард Сарапий
23'
Папа Яд
34'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Полесье, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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