ЛНЗ Черкассы - Полесье 23 ноября обзор матча Дата публикации: 23-11-2026 ЛНЗ Черкассы 1 : 1 Полесье События матча ЛНЗ Черкассы - Полесье Житомир 7' ⚽ Геннадий Пасич (1 - 0) 24' Эдуард Сарапий 34' Папа Ндиага Яде 56' ⚽ Владислав Велетен (1 - 1) 70' ⇄ Евгений Пастух / Папа Ндиага Яде 74' ⇄ Николай Гайдучик / Игор Краснопир 74' ⇄ Олег Федор / Линдон Эмерллаху 74' ⇄ Леандро Андраде / Александр Назаренко 89' ⇄ Максим Брагару / Владислав Велетен 89' ⇄ Владимир Шепелев / Александр Андриевский 90+1' ⇄ Егор Твердохлеб / Геннадий Пасич Составы команд ЛНЗ Черкассы Черкассы Полесье Житомир 1 вр Дмитрий Ледвий 93 зщ Виталий Роман 92 зщ Богдан Слюбик 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 29 зщ Роман Дидык 17 зщ Денис Кузык 11 зщ Геннадий Пасич 16 пз Артур Рябов 8 пз Adam Yakubu 37 нп Папа Яд 23 вр Евгений Волынец 4 зщ Никита Кравченко 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 8 пз Руслан Бабенко 18 пз Александр Андриевский 14 пз Линдон Эмерлаху 7 пз Александр Назаренко 10 пз Владислав Велетень 55 нп Борис Крушинский 95 нп Игорь Краснопир Запасные 72 вр Кирилл Самойленко 12 вр Алексей Паламарчук 4 зщ Айди Дайко 75 зщ Андрей Китела 30 пз Таллес 19 нп Евгений Пастух 9 нп Егор Твердохлеб 99 нп Кореде Адедойин 77 нп Теди Цара 90 нп Марк Ассинор 49 Myroslav Donyk 1 вр Олег Кудрик 77 вр Назар Макаренко 16 зщ Илир Красники 22 зщ Андрусв Араухо 31 зщ Георгий Майсурадзе 94 зщ Денис Гришкевич 19 пз Владимир Шепелев 27 пз Олег Федор 9 нп Александр Филиппов 11 нп Леандру Андраде 45 нп Максим Брагару 89 нп Николай Гайдучик Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Голы Геннадий Пасич Папа Яд 1:0 6' Владислав Велетень Никита Кравченко 1:1 56' Наказания Эдуард Сарапий 23' Папа Яд 34'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Полесье, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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