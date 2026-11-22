Интер Майами - Коламбус Крю 22 Ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Интер Майами Коламбус Крю События матча Интер Майами - Коламбус Крю 9' ⚽ Гонсало Тапиа (0 - 1) Пенальти 13' Гонсало Лухан 36' Гонсало Лухан Вторая желтая — удаление 43' Дилан Шамбо 45+4' Лионель Месси 45+4' Гонсало Тапиа 45+5' Янник Брайт 46' ⇄ Матиас Галарса / Луис Суарес 47' Херман Бертераме 52' ⚽ Таха Хабрун (0 - 2) 58' ⚽ Гонсало Тапиа (0 - 3) 59' ⇄ Хосеф Мартинес / Гонсало Тапиа 59' ⇄ Андре Гомеш / Дилан Шамбо 62' ⇄ Александр Шоу / Янник Брайт 66' Иан Фрэй 67' ⇄ Фрисио Кайседо / Теласко Сеговия 71' ⇄ Эрик Байи / Стивен Морейра 71' ⇄ Секу Тидиани Бангура / Сантьяго Родригес 77' ⇄ Факундо Мура / Иан Фрэй 81' Хосеф Мартинес 86' ⇄ Брукс Леннон / Таха Хабрун Составы команд Интер Майами Майами Коламбус Крю Коламбус

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Коламбус Крю, который состоялся 22 Ноября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Вердер - Гамбург 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Лорьян - Ренн 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Родина - Локомотив 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...