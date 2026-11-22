Интер Майами - Коламбус Крю 22 Ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Интер Майами
Коламбус Крю
События матча Интер Майами - Коламбус Крю
9'
⚽
Гонсало Тапиа (0 - 1)Пенальти
13'
Гонсало Лухан
36'
Гонсало ЛуханВторая желтая — удаление
43'
Дилан Шамбо
45+4'
Лионель Месси
45+4'
Гонсало Тапиа
45+5'
Янник Брайт
46'
⇄
Матиас Галарса / Луис Суарес
47'
Херман Бертераме
52'
⚽
Таха Хабрун (0 - 2)
58'
⚽
Гонсало Тапиа (0 - 3)
59'
⇄
Хосеф Мартинес / Гонсало Тапиа
59'
⇄
Андре Гомеш / Дилан Шамбо
62'
⇄
Александр Шоу / Янник Брайт
66'
Иан Фрэй
67'
⇄
Фрисио Кайседо / Теласко Сеговия
71'
⇄
Эрик Байи / Стивен Морейра
71'
⇄
Секу Тидиани Бангура / Сантьяго Родригес
77'
⇄
Факундо Мура / Иан Фрэй
81'
Хосеф Мартинес
86'
⇄
Брукс Леннон / Таха Хабрун
Составы команд
Интер Майами
Майами
Коламбус Крю
Коламбус
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Коламбус Крю, который состоялся 22 Ноября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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