«Мы имеем право насладиться»: Ираола о разгромной победе над «МЮ»
После того как «Ливерпуль» камня на камне не оставил от «Манчестер Юнайтед» (4:0), главный тренер «красных» Андони Ираола наконец-то позволил себе улыбку. В интервью BBC (со ссылкой на Sky Sports) испанец признался, что в Премьер-лиге радость — редкий гость, но сегодня его команда заслужила праздник.
«Редко получается порадоваться»: философия Ираолы
Наставник «мерсисайдцев» отметил, что матчи с «Юнайтед» — это всегда война, но в этот раз всё прошло слишком гладко.
«Мы имеем право насладиться ею. В Премьер-лиге редко получается порадоваться, гораздо чаще ты страдаешь — даже в случае победы. В этот раз мы могли немного порадоваться уже в перерыве», — заявил Ираола.
По его словам, после 2:0 в первом тайме команда позволила себе выдохнуть, а во второй половине просто играла в своё удовольствие.
«Дома мы страдаем»: парадокс «Энфилда»
Самая интересная мысль тренера касалась домашних матчей. Ираола честно признал: «Энфилд» в этом сезоне АПЛ пока не является той крепостью, какой должен быть.
«Я по-прежнему убеждён, что нам нужно больше побед... Мы неплохо играем на выезде, но на «Энфилде» у нас есть некоторый недобор очков», — отметил он.
Ираола подчеркнул, что в Лиге чемпионов и Кубке лиги дома всё отлично, а вот в чемпионате «Ливерпуль» умудрился проиграть «Сити» и «Арсеналу».
«Не могу сказать, что сыграли плохо»: оправдание за поражения грандам
Тренер вступился за команду в тех матчах, где были потеряны очки.
«Мы проиграли «Манчестер Сити» и «Арсеналу», но я не могу сказать, что в этих встречах наша команда сыграла плохо», — сказал испанец.
Он дал понять, что те поражения были стечением обстоятельств, а вот сегодня всё было под контролем с первой до последней минуты.
«Могли забить и больше»: жадность до голов
Несмотря на 4:0, Ираола остался «голодным». Он заметил, что счет мог быть и крупнее, если бы не расточительность форвардов.
«Мы могли забить и больше, сегодня мы упустили несколько явных моментов», — подытожил тренер.
Для него важно не просто победить, а сделать это максимально убедительно, чтобы вернуть «Энфилду» статус места, куда боятся ехать все гости. Счёт 4:0 — отличное начало для этого.
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