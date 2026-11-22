Милан - Фрозиноне 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Милан
5 : 1
Фрозиноне
События матча Милан - Фрозиноне
4'
⚽
Габриэле Кальвани (1 - 0)Автогол
19'
⚽
Гонсалу Рамуш (2 - 0)
25'
⚽
Патрицио Мазини (2 - 1)
34'
Джорджо Читтадини
40'
Джакомо Кало
46'
⇄
Ардон Яшари / Давиде Бартезаги
46'
⇄
Висдом Амей / Джорджо Читтадини
48'
⚽
Ардон Яшари (3 - 1)
51'
⇄
Альфаджо Сиссе / Гонсалу Рамуш
57'
Иларио Монтеризи
60'
⚽
Альфаджо Сиссе (4 - 1)
62'
⇄
Даниэл Бырлигя / Гиорги Квернадзе
62'
⇄
Алекса Терзич / Энцо Чато Мбиайи
66'
Энтони Ойоно
68'
⚽
Кристиан Пулишич (5 - 1)
71'
⇄
Страхиня Павлович / Санхун Диавара
71'
⇄
Первис Эступиньян / Юнус Муса
74'
⇄
Алессио Дзербин / Романо Шмид
76'
⇄
Ануар Эль-Аззузи / Джакомо Кало
81'
⇄
Омари Хатчинсон / Кристиан Пулишич
82'
⇄
/ Даниэл Бырлигя
87'
Альфаджо Сиссе
Составы команд
Милан
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Санхун Диавара
71'
|34
|зщ
|Марио Хила
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
46'
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|80
|пз
|Юнус Муса
71'
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
81'
|22
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
51'
|30
|пз
|Ардон Яшари
46'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
51'
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
71'
|2
|пз
|Первис Эступиньян
71'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
81'
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|90
|зщ
|Энцо Чато
62'
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
46'
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|14
|пз
|Джакомо Кало
76'
|10
|пз
|Романо Шмид
74'
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
62'
|5
|зщ
|Уиздом Амей
46'
|71
|пз
|Алекса Терзич
62'
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
62'
|24
|пз
|Алессио Дзербин
74'
|34
|пз
|Ануар Эль-Аззузи
76'
Запасные
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|37
|вр
|Маттео Питтарелла
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|73
|нп
|Франческо Камарда
|12
|вр
|Маттео Писсери
|91
|вр
|Себастьяно Депланш
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|74
|зщ
|Омар Файед
|16
|пз
|Маттео Чикелла
|70
|пз
|Луис Хаса
|89
|нп
|Томаш Бобчек
|40
|нп
|Сейду Фини
Главные тренеры
|Рубен Аморим
Голы
Габриэле Кальвани
1:0
4'
Гонсалу Рамуш
Адриен Рабьо
2:0
19'
Патрицио Мазини
2:1
25'
Ардон Яшари
Адриен Рабьо
3:1
48'
Альфаджо Сиссе
Диегу Морейра
4:1
60'
Кристиан Пулишич
5:1
68'
Наказания
Джорджио Читтадини
34'
Джакомо Кало
40'
Иларио Монтеризи
57'
Энтони Ойоно
66'
Альфаджо Сиссе
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Фрозиноне, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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