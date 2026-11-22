Милан - Фрозиноне 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Милан 5 : 1 Фрозиноне События матча Милан - Фрозиноне 4' ⚽ Габриэле Кальвани (1 - 0) Автогол 19' ⚽ Гонсалу Рамуш (2 - 0) 25' ⚽ Патрицио Мазини (2 - 1) 34' Джорджо Читтадини 40' Джакомо Кало 46' ⇄ Ардон Яшари / Давиде Бартезаги 46' ⇄ Висдом Амей / Джорджо Читтадини 48' ⚽ Ардон Яшари (3 - 1) 51' ⇄ Альфаджо Сиссе / Гонсалу Рамуш 57' Иларио Монтеризи 60' ⚽ Альфаджо Сиссе (4 - 1) 62' ⇄ Даниэл Бырлигя / Гиорги Квернадзе 62' ⇄ Алекса Терзич / Энцо Чато Мбиайи 66' Энтони Ойоно 68' ⚽ Кристиан Пулишич (5 - 1) 71' ⇄ Страхиня Павлович / Санхун Диавара 71' ⇄ Первис Эступиньян / Юнус Муса 74' ⇄ Алессио Дзербин / Романо Шмид 76' ⇄ Ануар Эль-Аззузи / Джакомо Кало 81' ⇄ Омари Хатчинсон / Кристиан Пулишич 82' ⇄ / Даниэл Бырлигя 87' Альфаджо Сиссе Составы команд Милан Милан Фрозиноне Фрозиноне 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 13 зщ Санхун Диавара 71' 34 зщ Марио Хила 33 зщ Давиде Бартезаги 46' 14 пз Лука Модрич 12 пз Адриен Рабьо 80 пз Юнус Муса 71' 11 нп Кристиан Пулишич 81' 22 нп Диегу Морейра 9 нп Гонсалу Рамуш 51' 30 пз Ардон Яшари 46' 70 пз Альфаджо Сиссе 51' 31 зщ Страхиня Павлович 71' 2 пз Первис Эступиньян 71' 20 нп Омари Хатчинсон 81' 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 30 зщ Иларио Монтеризи 90 зщ Энцо Чато 62' 2 зщ Джорджио Читтадини 46' 20 пз Энтони Ойоно 14 пз Джакомо Кало 76' 10 пз Романо Шмид 74' 73 пз Патрицио Мазини 7 нп Фарес Геджемис 17 нп Георгий Квернадзе 62' 5 зщ Уиздом Амей 46' 71 пз Алекса Терзич 62' 11 нп Даниэль Бырлиджа 62' 24 пз Алессио Дзербин 74' 34 пз Ануар Эль-Аззузи 76' Запасные 96 вр Лоренцо Торриани 37 вр Маттео Питтарелла 28 пз Кристиан Комотто 42 пз Филиппо Терраччано 73 нп Франческо Камарда 12 вр Маттео Писсери 91 вр Себастьяно Депланш 25 зщ Кевин Акпогума 74 зщ Омар Файед 16 пз Маттео Чикелла 70 пз Луис Хаса 89 нп Томаш Бобчек 40 нп Сейду Фини Главные тренеры Рубен Аморим Голы Габриэле Кальвани 1:0 4' Гонсалу Рамуш Адриен Рабьо 2:0 19' Патрицио Мазини 2:1 25' Ардон Яшари Адриен Рабьо 3:1 48' Альфаджо Сиссе Диегу Морейра 4:1 60' Кристиан Пулишич 5:1 68' Наказания Джорджио Читтадини 34' Джакомо Кало 40' Иларио Монтеризи 57' Энтони Ойоно 66' Альфаджо Сиссе 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Фрозиноне, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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