Черноморец - Эпицентр 23 ноября обзор матча
Дата публикации: 23-11-2026
Черноморец
0 : 1
Эпицентр
События матча Черноморец Одесса - ФК Эпицентр Дунаевцы
30'
⚽
Игорь Кирюханцев (0 - 1)
38'
⇄
Джерри Йока / Владислав Клименко
46'
⇄
Артур Авагимян / Георгий Робакидзе
46'
⇄
Андрей Хома / Василий Курко
46'
⇄
Кристиан Мба / Даниил Алефиренко
73'
Максим Евпак
78'
⇄
Андрей Липовуз / Нене
78'
⇄
Иван Бендера / Максим Евпак
86'
⇄
Хон Себерио Мутуберрия / Евгений Запорожец
87'
Максим Мельниченко
87'
⇄
Николай Когут / Кирилл Попов
89'
Андрей Липовуз
Составы команд
Черноморец
Одесса
Эпицентр
Дунаевцы
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|5
|зщ
|Василий Курко
46'
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
|21
|пз
|Владислав Клименко
36'
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
46'
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
|11
|пз
|Кирилл Попов
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
46'
|70
|нп
|Джерри Йока
36'
|10
|пз
|Артур Авагимян
46'
|9
|пз
|Andriy Khoma
46'
|99
|нп
|Кристиан Мба
46'
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|4
|зщ
|Vladyslav Moroz
|97
|пз
|Александр Климец
|21
|пз
|Nene
76'
|27
|пз
|Даниил Ващенко
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|59
|нп
|Артём Козак
|20
|нп
|Vadym Sydun
|15
|нп
|Maksym Yevpak
76'
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
76'
|17
|пз
|Ivan Bendera
76'
Запасные
|35
|вр
|Максим Коваль
|4
|зщ
|Mahomed Kratov
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
|23
|зщ
|Алексей Гусев
|19
|пз
|Николай Когут
|16
|Nazar Bayda
|20
|Nikita Stepovyi
|52
|Stanislav Yarmola
|31
|вр
|Олег Билык
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|77
|зщ
|Nil Coch
|25
|зщ
|Vitaliy Gorin
|10
|зщ
|Хон Себерио
|14
|пз
|Рауль Таварес
|6
|пз
|Кирилл Ковалец
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
|22
|Aseniy Vavshko
|11
|Andrii Boiko
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Игорь Кирюханцев
Евгений Запорожец
0:1
28'
Наказания
Maksym Yevpak
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Эпицентр, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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