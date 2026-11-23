Черноморец - Эпицентр 23 ноября обзор матча Дата публикации: 23-11-2026 Черноморец 0 : 1 Эпицентр События матча Черноморец Одесса - ФК Эпицентр Дунаевцы 30' ⚽ Игорь Кирюханцев (0 - 1) 38' ⇄ Джерри Йока / Владислав Клименко 46' ⇄ Артур Авагимян / Георгий Робакидзе 46' ⇄ Андрей Хома / Василий Курко 46' ⇄ Кристиан Мба / Даниил Алефиренко 73' Максим Евпак 78' ⇄ Андрей Липовуз / Нене 78' ⇄ Иван Бендера / Максим Евпак 86' ⇄ Хон Себерио Мутуберрия / Евгений Запорожец 87' Максим Мельниченко 87' ⇄ Николай Когут / Кирилл Попов 89' Андрей Липовуз Составы команд Черноморец Одесса Эпицентр Дунаевцы 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 24 зщ Мозес Джарджу 60 зщ Максим Мельниченко 74 зщ Марьян Фарина 5 зщ Василий Курко 46' 27 пз Олег Пушкарёв 21 пз Владислав Клименко 36' 18 пз Георгий Робакидзе 46' 13 пз Vitaliy Faraseyenko 11 пз Кирилл Попов 7 нп Даниил Алефиренко 46' 70 нп Джерри Йока 36' 10 пз Артур Авагимян 46' 9 пз Andriy Khoma 46' 99 нп Кристиан Мба 46' 71 вр Nikita Fedotov 70 зщ Игорь Кирюханцев 13 зщ Serjan Repaj 4 зщ Vladyslav Moroz 97 пз Александр Климец 21 пз Nene 76' 27 пз Даниил Ващенко 5 пз Евгений Запорожец 59 нп Артём Козак 20 нп Vadym Sydun 15 нп Maksym Yevpak 76' 28 пз Andriy Lipovuz 76' 17 пз Ivan Bendera 76' Запасные 35 вр Максим Коваль 4 зщ Mahomed Kratov 22 зщ Сергей Корнийчук 23 зщ Алексей Гусев 19 пз Николай Когут 16 Nazar Bayda 20 Nikita Stepovyi 52 Stanislav Yarmola 31 вр Олег Билык 3 зщ Stepan Grygorashchuk 77 зщ Nil Coch 25 зщ Vitaliy Gorin 10 зщ Хон Себерио 14 пз Рауль Таварес 6 пз Кирилл Ковалец 7 пз Валерий Лучкевич 22 Aseniy Vavshko 11 Andrii Boiko Главные тренеры Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Голы Игорь Кирюханцев Евгений Запорожец 0:1 28' Наказания Maksym Yevpak 71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Эпицентр, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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