Аталанта - Интер 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 23-11-2026
Аталанта
4 : 4
Интер М
События матча Аталанта - Интер
16'
⚽
Франческо Пио Эспозито (0 - 1)
32'
⚽
Франческо Пио Эспозито (0 - 2)
33'
⇄
Петар Сучич / Хакан Чалханоглу
35'
⚽
Элиф Элмас (1 - 2)
52'
⚽
Франческо Пио Эспозито (1 - 3)
60'
Джорджо Скальвини
64'
⇄
Мануэль Аканджи / Федерико Димарко
64'
⇄
Кертис Джонс / Николо Барелла
68'
⇄
Джон Роу / Элиф Элмас
68'
⇄
Марио Пашалич / Эдерсон
72'
⚽
Шарль Де Кетеларе (2 - 3)
73'
⇄
Джакомо Распадори / Никола Залевский
74'
Давиде Дзаппакоста
76'
⚽
Петар Сучич (2 - 4)Пенальти
77'
⇄
Лаутаро Мартинес / Франческо Пио Эспозито
77'
⇄
Александр Станкович / Генрих Мхитарян
80'
⚽
Шарль Де Кетеларе (3 - 4)
88'
⇄
Джанлука Скамакка / Никола Крстович
88'
⇄
Лоренцо Бернаскони / Рауль Белланова
90+1'
⚽
Франк Кессье (4 - 4)Пенальти
90+5'
Карлос Аугусто
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|16
|зщ
|Рауль Белланова
88'
|13
|пз
|Эдерсон
68'
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|19
|пз
|Франк Кессье
|90
|нп
|Никола Крстович
88'
|99
|нп
|Элиф Элмас
68'
|59
|нп
|Никола Залевски
73'
|8
|пз
|Марио Пашалич
68'
|11
|пз
|Джонатан Роу
68'
|18
|нп
|Джакомо Распадори
73'
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
88'
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
88'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
64'
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
33'
|32
|пз
|Федерико Димарко
64'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
77'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
77'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|8
|пз
|Петар Сучич
33'
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
64'
|21
|пз
|Кёртис Джонс
64'
|5
|пз
|Александар Станкович
77'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
77'
Запасные
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|40
|зщ
|Реля Обрич
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|41
|пз
|Джависон Иделе
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|7
|нп
|Камал Сулемана
|51
|Mattia Sonzogni
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|6
|зщ
|Джон Стоунз
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|11
|пз
|Луис Энрике
|17
|пз
|Анди Диуф
|53
|нп
|Маттео Лавелли
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Кристиан Киву
Голы
Франческо Эспозито
0:1
16'
Франческо Эспозито
Федерико Димарко
0:2
32'
Элиф Элмас
Никола Залевски
1:2
35'
Франческо Эспозито
Маркус Тюрам
1:3
52'
Шарль Де Кетеларе
Никола Залевски
2:3
72'
Петар Сучич
2:4
76'
Шарль Де Кетеларе
Джонатан Роу
3:4
81'
Франк Кессье
4:4
90+1'
Наказания
Джорджио Скальвини
60'
Давиде Дзаппакоста
75'
Карлос Аугусто
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Интер, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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