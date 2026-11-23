Аталанта - Интер 22 ноября обзор матча Дата публикации: 23-11-2026 Аталанта 4 : 4 Интер М События матча Аталанта - Интер 16' ⚽ Франческо Пио Эспозито (0 - 1) 32' ⚽ Франческо Пио Эспозито (0 - 2) 33' ⇄ Петар Сучич / Хакан Чалханоглу 35' ⚽ Элиф Элмас (1 - 2) 52' ⚽ Франческо Пио Эспозито (1 - 3) 60' Джорджо Скальвини 64' ⇄ Мануэль Аканджи / Федерико Димарко 64' ⇄ Кертис Джонс / Николо Барелла 68' ⇄ Джон Роу / Элиф Элмас 68' ⇄ Марио Пашалич / Эдерсон 72' ⚽ Шарль Де Кетеларе (2 - 3) 73' ⇄ Джакомо Распадори / Никола Залевский 74' Давиде Дзаппакоста 76' ⚽ Петар Сучич (2 - 4) Пенальти 77' ⇄ Лаутаро Мартинес / Франческо Пио Эспозито 77' ⇄ Александр Станкович / Генрих Мхитарян 80' ⚽ Шарль Де Кетеларе (3 - 4) 88' ⇄ Джанлука Скамакка / Никола Крстович 88' ⇄ Лоренцо Бернаскони / Рауль Белланова 90+1' ⚽ Франк Кессье (4 - 4) Пенальти 90+5' Карлос Аугусто Составы команд Аталанта Бергамо Интер М Милан 57 вр Марко Спортьелло 42 зщ Джорджио Скальвини 23 зщ Сеад Колашинац 77 зщ Давиде Дзаппакоста 16 зщ Рауль Белланова 88' 13 пз Эдерсон 68' 17 пз Шарль Де Кетеларе 19 пз Франк Кессье 90 нп Никола Крстович 88' 99 нп Элиф Элмас 68' 59 нп Никола Залевски 73' 8 пз Марио Пашалич 68' 11 пз Джонатан Роу 68' 18 нп Джакомо Распадори 73' 47 пз Лоренцо Бернаскони 88' 9 нп Джанлука Скамакка 88' 1 вр Хосеп Мартинес 95 зщ Алессандро Бастони 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 28 зщ Бенжамен Павар 30 зщ Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 64' 20 пз Хакан Чалханоглу 33' 32 пз Федерико Димарко 64' 22 пз Генрих Мхитарян 77' 94 нп Франческо Эспозито 77' 9 нп Маркус Тюрам 8 пз Петар Сучич 33' 25 зщ Мануэль Аканджи 64' 21 пз Кёртис Джонс 64' 5 пз Александар Станкович 77' 10 нп Лаутаро Мартинес 77' Запасные 31 зщ Томас Кристенсен 40 зщ Реля Обрич 10 пз Лазар Самарджич 41 пз Джависон Иделе 70 пз Джанлука Гаэтано 7 нп Камал Сулемана 51 Mattia Sonzogni 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 6 зщ Джон Стоунз 31 зщ Янн Биссекк 11 пз Луис Энрике 17 пз Анди Диуф 53 нп Маттео Лавелли Главные тренеры Маурицио Сарри Кристиан Киву Голы Франческо Эспозито 0:1 16' Франческо Эспозито Федерико Димарко 0:2 32' Элиф Элмас Никола Залевски 1:2 35' Франческо Эспозито Маркус Тюрам 1:3 52' Шарль Де Кетеларе Никола Залевски 2:3 72' Петар Сучич 2:4 76' Шарль Де Кетеларе Джонатан Роу 3:4 81' Франк Кессье 4:4 90+1' Наказания Джорджио Скальвини 60' Давиде Дзаппакоста 75' Карлос Аугусто 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Интер, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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