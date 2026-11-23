Хетафе - Атлетико 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 23-11-2026
Хетафе
0 : 3
Атлетико М
События матча Хетафе - Атлетико Мадрид
10'
⚽
Алекс Баэна (0 - 1)
30'
⚽
Джонни Кардозо (0 - 2)
36'
Джонни Кардозо
46'
⇄
Кико Фемения / Рамон Терратс
46'
⇄
Мартин Сатриано / Жан Ив Валу
46'
⇄
Ли Кан Ин / Джонни Кардозо
49'
Робен Ле Норман
67'
⇄
Родри Мендоса / Алекс Баэна
67'
⇄
Борха Майораль / Иван Асон
67'
⇄
Марио Мартин / Франчо Серрано
71'
Джене
75'
⇄
Александер Сёрлот / Хулиан Альварес
84'
Марио Мартин
85'
⇄
Давинчи / Андрес Гарсия
90'
ДженеПрямое удаление
90+2'
⚽
Алехандро Гримальдо (0 - 3)Пенальти
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
85'
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
46'
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
46'
|16
|пз
|Франчо Серрано
67'
|19
|нп
|Энес Унал
|20
|нп
|Иван Асон
67'
|17
|зщ
|Кико Фемения
46'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
46'
|6
|пз
|Марио Мартин
67'
|9
|нп
|Борха Майораль
67'
|3
|зщ
|Давинчи
85'
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Джонни Кардозо
46'
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|19
|нп
|Хулиан Альварес
75'
|10
|нп
|Алекс Баэна
67'
|7
|нп
|Ли Кан Ин
46'
|4
|пз
|Родриго Мендоса
67'
|9
|нп
|Александр Сёрлот
75'
Запасные
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|28
|пз
|Альберто Риско
|39
|Mady Macalou
|40
|Bafode Gassama
|1
|вр
|Хуан Муссо
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|45
|зщ
|Хавьер Хиль
|26
|зщ
|Ромео Уэсо
|3
|пз
|Обед Варгас
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
|16
|нп
|Арнау Ортис
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
Голы
Алекс Баэна
Хулиан Альварес
0:1
10'
Джонни Кардозо
Хулиан Альварес
0:2
30'
Алехандро Гримальдо
0:3
90+2'
Наказания
Джонни Кардозо
36'
Робен Ле Норман
49'
Джене
71'
Марио Мартин
84'
Джене
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Атлетико, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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