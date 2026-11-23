Хетафе - Атлетико 22 ноября обзор матча Дата публикации: 23-11-2026 Хетафе 0 : 3 Атлетико М События матча Хетафе - Атлетико Мадрид 10' ⚽ Алекс Баэна (0 - 1) 30' ⚽ Джонни Кардозо (0 - 2) 36' Джонни Кардозо 46' ⇄ Кико Фемения / Рамон Терратс 46' ⇄ Мартин Сатриано / Жан Ив Валу 46' ⇄ Ли Кан Ин / Джонни Кардозо 49' Робен Ле Норман 67' ⇄ Родри Мендоса / Алекс Баэна 67' ⇄ Борха Майораль / Иван Асон 67' ⇄ Марио Мартин / Франчо Серрано 71' Джене 75' ⇄ Александер Сёрлот / Хулиан Альварес 84' Марио Мартин 85' ⇄ Давинчи / Андрес Гарсия 90' Джене Прямое удаление 90+2' ⚽ Алехандро Гримальдо (0 - 3) Пенальти Составы команд Хетафе Хетафе Атлетико М Мадрид 13 вр Давид Сория 2 зщ Джене 22 зщ Хоан Мохика 21 зщ Андрес Гарсия 85' 24 зщ Саид Ромеро 26 зщ Жан Ив Валу 46' 23 пз Орель Мангала 11 пз Рамон Терратс 46' 16 пз Франчо Серрано 67' 19 нп Энес Унал 20 нп Иван Асон 67' 17 зщ Кико Фемения 46' 10 нп Мартин Сатриано 46' 6 пз Марио Мартин 67' 9 нп Борха Майораль 67' 3 зщ Давинчи 85' 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 17 зщ Давид Ганцко 24 зщ Робен Ле Норман 22 зщ Алехандро Гримальдо 8 пз Пабло Барриос 6 пз Коке 5 пз Джонни Кардозо 46' 20 нп Джулиано Симеоне 19 нп Хулиан Альварес 75' 10 нп Алекс Баэна 67' 7 нп Ли Кан Ин 46' 4 пз Родриго Мендоса 67' 9 нп Александр Сёрлот 75' Запасные 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 4 зщ Саба Сазонов 5 зщ Абделькадир Абкар 28 пз Альберто Риско 39 Mady Macalou 40 Bafode Gassama 1 вр Хуан Муссо 30 зщ Дани Мартинес 45 зщ Хавьер Хиль 26 зщ Ромео Уэсо 3 пз Обед Варгас 23 пз Мортен Юльманн 46 пз Хорхе Кастильо 16 нп Арнау Ортис 15 нп Джонатан Дэвид Главные тренеры Хосе Бордалас Диего Симеоне Голы Алекс Баэна Хулиан Альварес 0:1 10' Джонни Кардозо Хулиан Альварес 0:2 30' Алехандро Гримальдо 0:3 90+2' Наказания Джонни Кардозо 36' Робен Ле Норман 49' Джене 71' Марио Мартин 84' Джене 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Атлетико, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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