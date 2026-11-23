Марсель - Ле-Ман 22 ноября обзор матча Дата публикации: 23-11-2026 Марсель 2 : 3 Ле-Ман События матча Олимпик Марсель - Ле-Ман 33' ⚽ Амин Гуири (1 - 0) 40' ⚽ Игор Пайшао (2 - 0) 53' Антуан Рабийяр 63' ⇄ Жан Веркрусс / Антуан Рабийяр 63' ⇄ Эрван Колас / Дам Гей 67' Точукву Ннади 69' Жоффре Кондогбья 70' ⚽ Луи Мафута (2 - 1) 71' Арольд Вуайе 74' ⇄ Нухум Камиссоко / Жоффре Кондогбья 74' ⇄ Эйнджел Гомес / Точукву Ннади 79' ✕ Луи Мафута Пенальти не забит 80' Имад Абделли 80' Раян Бамба 82' ⇄ Ноа Буассе / Лукас Буаде 82' ⇄ Рауль Торренте / Арольд Вуайе 83' ⇄ Уильям Архуз / Луи Мафута 84' ⚽ Эрван Колас (2 - 2) 88' Дауда Траоре 88' ⇄ Алекси Кум / Улиссес Гарсия 88' ⇄ Кейлиан Абдалла / Амин Арит 90+5' ⚽ Жан Веркрусс (2 - 3) Составы команд Марсель Марсель Ле-Ман Ле-Ман 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 25 зщ Улиссес Гарсия 88' 77 пз Амин Арит 88' 14 пз Игор Пайшао 8 пз Химад Абделли 6 пз Точукву Ннади 74' 19 пз Жоффрей Кондогбиа 74' 9 нп Амин Гуири 42 пз Nouhoum Kamissoko 74' 7 пз Эйнджел Гомес 74' 46 зщ Алекси Кум 88' 48 нп Кейлиан Абдалла 88' 98 вр Николя Косик 26 зщ Райан Бамба 22 зщ Lucas Calodat 17 зщ Самюэль Йоху 5 зщ Ароль Войе 82' 29 пз Lucas Bretelle 18 пз Лука Буаде 82' 23 пз Дауда Траоре 14 нп Луи Мафута 83' 25 нп Дам Гейе 63' 9 нп Антуан Рабийяр 63' 10 нп Jean Vercruysse 63' 28 нп Erwan Colas 63' 16 зщ Рауль Торренте 82' 15 зщ Noa Boisse 82' 20 нп William Harhouz 83' Запасные 92 вр Тео Вермо 74 зщ Келиан Безахаф 18 зщ Бамо Мейте 43 пз Таджидин Ммади 11 нп Ниль Мопе 1 вр Эван Атфу 8 пз Александр Лоре 76 пз Яссер Ларуси 37 Adnane Kharroubi Главные тренеры Бруно Женезио Голы Амин Гуири Си Джей Иган-Райли 1:0 33' Игор Пайшао Амин Гуири 2:0 40' Луи Мафута 2:1 70' Erwan Colas 2:2 84' Jean Vercruysse Райан Бамба 2:3 90+5' Наказания Антуан Рабийяр 53' Точукву Ннади 67' Жоффрей Кондогбиа 69' Ароль Войе 71' Химад Абделли 80' Райан Бамба 80' Дауда Траоре 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Ле-Ман, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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