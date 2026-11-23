Марсель - Ле-Ман 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 23-11-2026
Марсель
2 : 3
Ле-Ман
События матча Олимпик Марсель - Ле-Ман
33'
⚽
Амин Гуири (1 - 0)
40'
⚽
Игор Пайшао (2 - 0)
53'
Антуан Рабийяр
63'
⇄
Жан Веркрусс / Антуан Рабийяр
63'
⇄
Эрван Колас / Дам Гей
67'
Точукву Ннади
69'
Жоффре Кондогбья
70'
⚽
Луи Мафута (2 - 1)
71'
Арольд Вуайе
74'
⇄
Нухум Камиссоко / Жоффре Кондогбья
74'
⇄
Эйнджел Гомес / Точукву Ннади
79'
✕
Луи МафутаПенальти не забит
80'
Имад Абделли
80'
Раян Бамба
82'
⇄
Ноа Буассе / Лукас Буаде
82'
⇄
Рауль Торренте / Арольд Вуайе
83'
⇄
Уильям Архуз / Луи Мафута
84'
⚽
Эрван Колас (2 - 2)
88'
Дауда Траоре
88'
⇄
Алекси Кум / Улиссес Гарсия
88'
⇄
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
90+5'
⚽
Жан Веркрусс (2 - 3)
Составы команд
Марсель
Марсель
Ле-Ман
Ле-Ман
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
88'
|77
|пз
|Амин Арит
88'
|14
|пз
|Игор Пайшао
|8
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Точукву Ннади
74'
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
74'
|9
|нп
|Амин Гуири
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
74'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
74'
|46
|зщ
|Алекси Кум
88'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
88'
|98
|вр
|Николя Косик
|26
|зщ
|Райан Бамба
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|5
|зщ
|Ароль Войе
82'
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|18
|пз
|Лука Буаде
82'
|23
|пз
|Дауда Траоре
|14
|нп
|Луи Мафута
83'
|25
|нп
|Дам Гейе
63'
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
63'
|10
|нп
|Jean Vercruysse
63'
|28
|нп
|Erwan Colas
63'
|16
|зщ
|Рауль Торренте
82'
|15
|зщ
|Noa Boisse
82'
|20
|нп
|William Harhouz
83'
Запасные
|92
|вр
|Тео Вермо
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|43
|пз
|Таджидин Ммади
|11
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Эван Атфу
|8
|пз
|Александр Лоре
|76
|пз
|Яссер Ларуси
|37
|Adnane Kharroubi
Главные тренеры
|Бруно Женезио
Голы
Амин Гуири
Си Джей Иган-Райли
1:0
33'
Игор Пайшао
Амин Гуири
2:0
40'
Луи Мафута
2:1
70'
Erwan Colas
2:2
84'
Jean Vercruysse
Райан Бамба
2:3
90+5'
Наказания
Антуан Рабийяр
53'
Точукву Ннади
67'
Жоффрей Кондогбиа
69'
Ароль Войе
71'
Химад Абделли
80'
Райан Бамба
80'
Дауда Траоре
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Ле-Ман, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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