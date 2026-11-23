«Матрасники» не заметили сопротивления: «Атлетико» уничтожает «Хетафе»
В мадридском дерби на стадионе «Колисеум» интрига умерла, не успев родиться. «Атлетико» уверенно разобрался с «Хетафе», забив три безответных мяча. Встреча 13-го тура Ла Лиги под свисток Хесуса Хиля Мансано завершилась разгромом хозяев — 0:3.
Баэна и Кардозо: нокаут в первом тайме
Гости не стали тратить время на разведку и уже к перерыву решили исход встречи:
- 10-я минута: Алекс Баэна открывает счёт. Гол получился быстрым и немного издевательским для обороны «синих».
- 30-я минута: Джонни Кардозо удваивает преимущество. Удар полузащитника застал вратаря «Хетафе» врасплох. 2:0 к перерыву — игра сделана.
Удаление и пенальти: добивание в концовке
Во втором тайме «Хетафе» пытался что-то изменить, но «Атлетико» спокойно контролировал игру. Финальный аккорд получился драматичным, но лишь для статистики:
- 90+1-я минута: Защитник хозяев Джене получает прямую красную карточку, оставляя команду вдевятером на добавленное время.
- 90+2-я минута: Алехандро Гримальдо уверенно реализует пенальти. 3:0 — разгром оформлен по всем правилам.
Таблица Ла Лиги: «Атлетико» в гонке, «Хетафе» над пропастью
Результат матча серьёзно повлиял на положение команд:
- «Атлетико» (31 очко, 3-е место): Команда Диего Симеоне не отпускает лидеров. 31 балл после 13 туров — отличный темп для борьбы за чемпионство, хотя игра и не была идеальной.
- «Хетафе» (12 очков, 16-е место): «Синие» находятся в зоне переходных матчей. 16-е место — это не то, на что рассчитывал Хосе Бордалас, а удаление лидера обороны в конце игры только добавляет проблем.
Что дальше: «Эльче» и «Эспаньол»
- «Атлетико»: 28 ноября «матрасники» дома примут «Эльче». На бумаге это три лёгких очка, но Симеоне знает, как аутсайдеры умеют «сушить» игру.
- «Хетафе»: 30 ноября команда Бордаласа поедет в Каталонию к «Эспаньолу». Это будет классическая битва за 40 очков — матч жизни и смерти для сохранения прописки в элите.
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