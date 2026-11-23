Дата публикации: 23-11-2026 01:36

Итальянская Серия А выдала матч, который войдёт в хайлайты сезона. На стадионе «Джевисс» в Бергамо «Аталанта» и «Интер» выдали невероятный триллер, забив на двоих восемь мячей. Встреча 12-го тура под свисток Фабио Марески завершилась результативной ничьей — 4:4.

### Шоу Франческо Эспозито: хет-трик, который не принёс победу

Главным героем первой половины игры стал молодой нападающий «Интера» Франческо Эспозито. Он просто разрывал оборону хозяев:

- 16-я минута: Открывает счёт.

- 33-я минута: Оформляет дубль.

- 52-я минута: Забивает третий, делая хет-трик.

Казалось, «Интер» спокойно заберёт три очка, но «Аталанта» не была бы «Аталантой», если бы сдалась.

Камбэк «богини»: Де Кетеларе возвращает интригу

Бергамцы не рассыпались после 1:3. Элиф Элмас быстро отыграл один мяч ещё в первом тайме. А когда во второй половине Петар Сучич (с пенальти) снова сделал счёт 1:4, казалось, что всё кончено.

Но Шарль Де Кетеларе решил иначе. На 72-й и 80-й минутах бельгиец оформил дубль, вколотив два мяча в ворота «нерадзурри» и подарив трибунам надежду.

Драма в добавленное время: пенальти Кессье

Когда шло уже компенсированное время (90+2), напряжение достигло пика. В штрафной «Интера» случился фол, и Фабио Мареска без колебаний указал на «точку».

К мячу подошёл Франк Кессье и хладнокровно развёл мяч и вратаря по углам. 4:4 — безумная ничья, которая абсолютно по делу завершает этот спектакль.

Таблица: «Интер» упускает шанс, «Аталанта» буксует

- «Интер» (29 очков, 3-е место): Для команды из Милана это потеря двух очков. Имея 4:1 к 52-й минуте, они умудрились отдать победу, что может аукнуться им в борьбе со «Ювентусом» и «Ромой».

- «Аталанта» (15 очков, 12-е место): Одно очко в матче с лидером — неплохо, но 12-е место для команды такого калибра — это провал. Оборона «богини» продолжает выглядеть проходным двором.

Что дальше

- «Интер»: 28 ноября команда примет «Дженоа». Нужно реабилитироваться перед фанатами за такую нервную концовку.

- «Аталанта»: 30 ноября выезд к «Лечче». Очередной шанс для атаки показать класс, а для защиты — наконец-то не провалиться.