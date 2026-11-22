Осасуна - Малага 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Осасуна
0 : 0
Малага
События матча Осасуна - Малага КФ
20'
⚽
Анте Будимир (1 - 0)
42'
Алехандро Катена
46'
⇄
Рамон Энрикес / Рафа Родригес
46'
⇄
Карлос Пуга / Алекс Пастор
60'
⇄
Дани Лоренсо / Хоакин Муньос
65'
⇄
Асьер Осамбела / Аймар Орос
65'
⇄
Рауль Моро / Кике Барха
74'
Асьер Осамбела
76'
⇄
Икер Муньос / Рубен Гарсия
76'
⇄
Лукас Торро / Мой Гомес
76'
⇄
Чупете / Пабло Мартинес
83'
⇄
Хуан Крус / Давид Ларрубия
86'
⇄
Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир
88'
Рауль Гарсия де Аро
90+2'
Алехандро КатенаВторая желтая — удаление
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Малага, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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