Осасуна - Малага 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Осасуна 0 : 0 Малага События матча Осасуна - Малага КФ 20' ⚽ Анте Будимир (1 - 0) 42' Алехандро Катена 46' ⇄ Рамон Энрикес / Рафа Родригес 46' ⇄ Карлос Пуга / Алекс Пастор 60' ⇄ Дани Лоренсо / Хоакин Муньос 65' ⇄ Асьер Осамбела / Аймар Орос 65' ⇄ Рауль Моро / Кике Барха 74' Асьер Осамбела 76' ⇄ Икер Муньос / Рубен Гарсия 76' ⇄ Лукас Торро / Мой Гомес 76' ⇄ Чупете / Пабло Мартинес 83' ⇄ Хуан Крус / Давид Ларрубия 86' ⇄ Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир 88' Рауль Гарсия де Аро 90+2' Алехандро Катена Вторая желтая — удаление

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Малага, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Милан - Фрозиноне 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Интер Майами - Коламбус Крю 22 Ноября обзор матча

Футбол | МЛС 2026 | Видео... Футбол | МЛС 2026 | Видео...

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Вердер - Гамбург 22 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...