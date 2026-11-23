Дата публикации: 23-11-2026 01:29

Дебют Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» превратился в кошмар. 0:4 от «Ливерпуля» на «Энфилде» — такой результат в графе статистики, но по лицу аргентинца после матча было видно: он в бешенстве. В интервью BBC тренер не стал подбирать мягких слов, заявив, что команду просто «убили» судейские решения.

Удаление на 8-й минуте: игра была кончена

Почеттино признал, что 0:4 — это перебор, но сразу оговорился: играть в футбол против такого «Ливерпуля» вдесятером невозможно.

«Нам нужно привыкать к давлению. Да, это больно, и мы злы. Но какой смысл разбирать игру, если нас оставили в меньшинстве в самом начале?» — приводит слова тренера BBC.

По его мнению, команда пыталась биться, но пропустить дважды, когда в защите дыра из-за удаления — это приговор.

«Взгляните на повтор!»: спорный момент с Мбемо

Главная претензия Почеттино — к арбитру Сэмюэлу Барротту. Тренер «МЮ» просто негодует от того, как по-разному судья трактовал похожие эпизоды.

«У нас есть VAR, камеры, всё что угодно. Все видят: Мбемо влетает в штрафную, его там сносят. Чистый пенальти! А через минуту — такой же стык у Йoro и Исака, и там дают красную», — эмоционально заявил Маурисио.

Он уверен, что если бы судья поставил пенальти в ворота «Ливерпуля» при счете 0:0, игра пошла бы совсем по другому сценарию.

«Такого не было даже в мои времена»

Почеттино, вспоминая свою игроцкую карьеру, с грустью заметил, что раньше футбол был честнее.

«Когда я играл, это была норма — мужская борьба. А сейчас... если Йoro летит с красной за свой стык, то и за Мбемо надо было выгонять защитника или ставить точку. Это двойные стандарты, и это бесит», — сказал аргентинец.

Что дальше? «Завтра начинаем пахать»

Несмотря на разгром, Почеттино пытается держать лицо. Он понимает, что сейчас на него спустят всех собак, поэтому призвал команду не ныть, а злиться.

«Завтра. Мы начинаем работать завтра. Используем эту горечь, эту злость. Впереди «Брентфорд», и нам нужно доказать, что этот вечер на «Энфилде» — просто дурной сон», — подытожил тренер.

Первый блин для Почеттино в «МЮ» вышел не комом, а огромным, дымящимся пожаром. Ждем субботу.