«Это просто нечестно»: Почеттино в ярости после 0:4 на «Энфилде»
Дебют Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» превратился в кошмар. 0:4 от «Ливерпуля» на «Энфилде» — такой результат в графе статистики, но по лицу аргентинца после матча было видно: он в бешенстве. В интервью BBC тренер не стал подбирать мягких слов, заявив, что команду просто «убили» судейские решения.
Удаление на 8-й минуте: игра была кончена
Почеттино признал, что 0:4 — это перебор, но сразу оговорился: играть в футбол против такого «Ливерпуля» вдесятером невозможно.
«Нам нужно привыкать к давлению. Да, это больно, и мы злы. Но какой смысл разбирать игру, если нас оставили в меньшинстве в самом начале?» — приводит слова тренера BBC.
По его мнению, команда пыталась биться, но пропустить дважды, когда в защите дыра из-за удаления — это приговор.
«Взгляните на повтор!»: спорный момент с Мбемо
Главная претензия Почеттино — к арбитру Сэмюэлу Барротту. Тренер «МЮ» просто негодует от того, как по-разному судья трактовал похожие эпизоды.
«У нас есть VAR, камеры, всё что угодно. Все видят: Мбемо влетает в штрафную, его там сносят. Чистый пенальти! А через минуту — такой же стык у Йoro и Исака, и там дают красную», — эмоционально заявил Маурисио.
Он уверен, что если бы судья поставил пенальти в ворота «Ливерпуля» при счете 0:0, игра пошла бы совсем по другому сценарию.
«Такого не было даже в мои времена»
Почеттино, вспоминая свою игроцкую карьеру, с грустью заметил, что раньше футбол был честнее.
«Когда я играл, это была норма — мужская борьба. А сейчас... если Йoro летит с красной за свой стык, то и за Мбемо надо было выгонять защитника или ставить точку. Это двойные стандарты, и это бесит», — сказал аргентинец.
Что дальше? «Завтра начинаем пахать»
Несмотря на разгром, Почеттино пытается держать лицо. Он понимает, что сейчас на него спустят всех собак, поэтому призвал команду не ныть, а злиться.
«Завтра. Мы начинаем работать завтра. Используем эту горечь, эту злость. Впереди «Брентфорд», и нам нужно доказать, что этот вечер на «Энфилде» — просто дурной сон», — подытожил тренер.
Первый блин для Почеттино в «МЮ» вышел не комом, а огромным, дымящимся пожаром. Ждем субботу.
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