Спартак М - Краснодар 09 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Матч окончен! «Краснодар» на «Лукойл Арене» одержал волевую победу над «Спартаком» — 2:1.

90+4' Жубал Жубал в полуфланге поймал на бедро Даку и получил за это карточку.

90+4' Контрвыпад южан ударом шведкой слева из штрафной завершал Кривцов — не попал в ворота Никита!

90+2' В середине поля в верховой борьбе за мяч Кривцов сфолил на Литвинове.

90+1' Пять минут добавил Кирилл Левников.

90' А теперь уже Мартинс прощает соперника! С лёта Кристофер замыкал подачу Дмитриева с фланга, но не сумел точно направить мяч под ближнюю штангу!

89' На кросс с фланга Маркиньоса в центре штрафной откликнулся Даку, перепрыгнул Жубала, но головой пробил в руки голкиперу!

88' Поддавили сейчас уже по-настоящему красно-белые! С подбора с линии штрафной в дальнюю девятку пробивал Дмитриев — мяч рикошетом от защитника опустился на сетку сверху!

87' Слева из штрафной опасно с разворота в дальний угол метил Мартинс — мяч прошёл недалеко от стойки!

86' Валентин Пальцев Ещё одно изменение в составе «быков» — Валентин Пальцев вместо Кристиана.

84' Игорь Дмитриев А у хозяев Игорь Дмитриев вышел вместо Зобнина.

83' Магомед Оздоев Магомед Оздоев у южан поменял Воробьёва.

82' А сейчас уже откровенно везёт «Краснодару»! На скидку Мартинса на линии штрафной откликнулся Фернандеш и мощно с полулёта пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу и за спиной Агкацева вылетел обратно в поле!

80' Отбились москвичи после навеса Оласы со стандарта, но через несколько мгновений мяч вернулся в полуфланг Лукасу, он вновь верхом загрузил в центр штрафной, где здорово выпрыгнул Кривцов, но головой не попал в створ!

79' Жедсон Фернандеш Слева мимо Фернандеша рванул вперёд Батчи, лишь с помощью рук Жедсон смог остановить соперника и тут же увидел перед собой жёлтую.

78' У бровки в борьбе за позицию Ленини может и неумышленно, но всё же отмахнулся от Маркиньоса.

76' Илья Вахания Вахания за грубый удар по ногам Маркиньосу на фланге получил «горчичник».

75' Данил Пруцев Данил Пруцев у хозяев заменил Угальде.

75' На навес Оласы в центре штрафной откликнулся Ленини, но головой не смог нанести акцентированный удар.

73' На левом краю «быки» усилиями Батчи, Воробьёва и Ленини раскрутили отличную атаку, в итоге угловой заработали гости.

72' Наращивают давление хозяева, с выходом на поле Даку наверняка станет больше верховых забросов, но и возможностей для контратак у южан тоже теперь будет больше.

70' Оласа здорово перевёл Кристиану, бразилец в касание скидывал в центр штрафной Воробьёву, а Дмитрий, находясь в выгодной позиции, не сумел укротить мяч!

68' Мирлинд Даку Большой дебют в составе «Спартака» — Мирлинд Даку появляется вместо Бабича.

68' Слева Батчи, качнув Фернандеша, выполнил подачу на дальнюю штангу, там Кристиану немного не хватило, чтобы дотянуться и замкнуть!

66' Кевин Ленини Кевин Ленини у краснодарцев поменял в опорной зоне Черникова.

65' Теперь уже стандарт заработали красно-белые, на дальнюю половину штрафной мягко забрасывал Маркиньос, где Ву в борьбе с Черниковым не добрался до мяча.

63' Кривцов с этого далёкого стандарта подал в центр штрафной, мяч от кого-то из защитников отскочил назад на радиус, где подбор забрал Черников и с левой ноги мощно зарядил под перекладину, — в прыжке дотянулся Максименко и спас команду!

62' На фланге на своей половине опоздал Зобнин и сфолил на Кристиане.

60' От левого флажка Оласа целенаправленно низом покатил в центр штрафной, куда отскочил Аугусто и в касание пробил в ближний угол — мяч угодил в сетку с внешней стороны! Едва домашняя заготовка не сработала у «быков»!

58' На дальний угол вратарской последовала подача со стандарта, но там никого из игроков гостей не оказалось.

57' Ву на правом полуфланге зачем-то откровенно пихнул в грудь Воробьёва, через паузу фол свистнул Левников.

55' На правом фланге во «вне игры» забрался Черников.

53' Справа из-за боковой Вахания вбросил к ближнему краю вратарской, там верх уверенно снял Литвинов.

51' А теперь уже Угальде пасом между ног Оласе покатил направо в штрафную Солари, Пабло с ходу мощно выстрелил над перекладиной!

50' Классно Максименко выбил вперёд на Солари, Пабло сразу же забрасывал в штрафную на Угальде, Манфред оказался на газоне после небольшого толчка в спину от Жубала — Левников мгновенно развёл руки в стороны!

49' Пошёл перевод налево Воробьёву, но Дмитрий неудачно пропустил мяч под ногой и упустил его за боковую.

47' И сразу у левой бровки в борьбе с Аугусто заработал стандарт Мартинс, на дальнюю штангу выполнил подачу Маркиньос — на выходе Агкацев добрался до мяча и выловил его!

46' Начался второй тайм!

46' Кристофер Мартинс Кристофер Мартинс у москвичей заменил Эсекьеля Барко.

45+2' Завершён первый тайм! Шикарно его начал «Спартак» и уже на второй минуте усилиями Угальде вышел вперёд. Однако к исходу стартовой десятиминутки счёт на табло «Лукойл Арены» был уже в пользу «Краснодара» — забитыми мячами у «быков» отметились Оласа и Батчи. В дальнейшем команды создали ещё несколько опасных подходов к воротам друг друга, но по итогу до свистка на перерыв Кирилла Левникова результат так больше и не изменился. 2:1, пока впереди южане. Отдыхаем и копим силы на вторую половину!

45+1' А следом Маркиньос со своего фланга уже верхом подал в центр штрафной, где Умяров перевисел Жубала и нанёс удар головой, — в падении чётко поймал мяч Агкацев!

45+1' Одну минуту добавил Кирилл Левников.

44' Слева получил пас Маркиньос и внешней стороной стопы вырезал во вратарскую на набегавшего Умярова, но раньше Наиля оказался на мяче Жубал и вынес его за пределы поля!

42' Под кросс Солари с фланга в центре штрафной открылся Умяров, подстроился под мяч, но с лёта не попал в ближнюю девятку!

40' Очередной угловой заработали «быки», теперь на дальнюю штангу решил навесить Оласа, но там Жубал в борьбе с Умяровым не смог допрыгнуть до мяча!

38' Справа на входе в штрафную Кривцов на дриблинге красиво разобрался с двумя соперниками и затем шведкой пробивал в дальний угол, но на пути мяча вовремя для красно-белых возник Умяров!

36' Перестарался в прессинге Воробьёв и на половине поля соперника сфолил на Ву.

35' В середине поля получил передачу Фернандеш и далее вразрез катил направо в штрафную Угальде, но вовремя выдвинулся вперёд из створа Агкацев и в падении опередил Манфреда!

33' А вот в противоположной штрафной Литвинов в борьбе с Агкацевым уже действовал не по правилам.

31' Возник «пожар» во вратарской «Спартака» после навеса Батчи от правого флажка, шли на мяч одновременно Максименко и Кривцов — Александр оказался чуть быстрее и сумел выбить кулаком!

29' Ещё один угловой от левого флажка исполнил Оласа, на этот раз в центр штрафной подавал Лукас, но там выше всех выпрыгнул Бабич!

27' Быстрая атака получилась у хозяев, слева её разогнал Маркиньос и затем катил на радиус Фернандешу, но пас пошёл чуть в спину Жедсону, поэтому смог у него чисто выбить мяч Тормена!

25' Угловой слева заработали краснодарцы, на ближний край вратарской подал Оласа, туда набежал Жубал, легко перепрыгнул Угальде, но головой пробил выше ворот!

23' Высоко прессингуют гости, оказался сейчас Максименко под давлением Кривцова и в попытке перевода на фланг Фернандешу отправил мяч в аут.

21' Александр Черников В центре поля Черников зачем-то грубо подкатился под Умярова и сразу же увидел перед собой жёлтую карточку.

20' По левому краю Бабич забрасывал на ход Зобнину, его опередил Тормена, а дальше Роман, скорее, уже по инерции нарушил правила на Виторе.

18' Кривцов у чужой штрафной в попытке выбраться на ударную позицию с фолом подтолкнул в спину Литвинова.

16' В середине поля на фланге Зобнин пытался сыграть в отборе, но вместо этого попал по ногам Черникову.

14' С правого края исполнил прострел в штрафную Солари, там после борьбы с защитником оказался на газоне Угальде — никак на падение Манфреда не отреагировал главный арбитр Кирилл Левников!

12' А теперь уже сам Кривцов после скидки партнёра пробивал с радиуса, но не попал под правую стойку!

10' К левому углу штрафной выполнил смещение Маркиньос и из-под Вахании нанёс обводящий удар — получилось мимо створа!

7' Справа здорово поддержал атаку Фернандеш и низом простреливал в центр штрафной, но там верно выбрал позицию Тормена и надёжно вынес мяч!

5' Вот вам и ответ на разговоры, почему сегодня в старте вышел Угальде, а не Даку! Чуйка сработала у Карседо!

2' Матч стартовал! Поехали!