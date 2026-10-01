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Лечче - Ювентус 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
25 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Лечче
Ювентус

Стартовый состав
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Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
30ИталияврВладимиро Фальконе
4АнголазщКиалонда Гаспар
17ПортугалиязщДанилу Вейга
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
79МавританияпзУмар Нгом
14МароккопзЮссеф Мале
77ФранцияпзМохамед Каба
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
69ФранциянпВиллем Жеббель
7ШвециянпАмар Фатах
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
20ИталиязщАндреа Камбьязо
29СенегалпзПапе Матар Сарр
12БразилияпзДуглас Луис
22СШАпзУэстон Маккенни
9ФранциянпРандаль Коло Муани
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
27ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
09.05.2026Италия — Серия А36-й турЛечче0 : 1Ювентус
03.01.2026Италия — Серия А18-й турЮвентус1 : 1Лечче
12.04.2025Италия — Серия А32-й турЮвентус2 : 1Лечче
01.12.2024Италия — Серия А14-й турЛечче1 : 1Ювентус
21.01.2024Италия - Серия А21-й турЛечче0 : 3Ювентус
26.09.2023Италия - Серия А6-й турЮвентус1 : 0Лечче
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турЮвентус2 : 1Лечче
29.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турЛечче0 : 1Ювентус
26.06.2020Италия - Серия А28-й турЮвентус4 : 0Лечче
26.10.2019Италия - Серия А9-й турЛечче1 : 1Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Комо817
5
Лига Европы
Милан715
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Торино813
8 Кальяри813
9 Ювентус711
10 Наполи710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лечче
0%
Ничья
0%
Ювентус
0%

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