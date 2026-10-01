Лечче - Ювентус 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
25 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|77
|пз
|Мохамед Каба
|11
|нп
|Конан Н'Дри
|69
|нп
|Виллем Жеббель
|7
|нп
|Амар Фатах
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|12
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|09.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|15
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Торино
|8
|13
|8
|Кальяри
|8
|13
|9
|Ювентус
|7
|11
|10
|Наполи
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков