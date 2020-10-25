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Насьонал - Брага 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
25 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Насьонал
Брага

Стартовый состав
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Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
1ИталияврРенато Марин
33ПортугалиязщChico Goncalves
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
21ФранциязщWilliams Kokolo
88Бразилияпз Deivison
15ТуниспзЧиеб Лабиди
31КамерунпзДанель Донгмо
10БразилияпзДаниэл Жуниор
20ПортугалияпзМачой Джало
12Южная КореяпзСон Мин Гю
29КамеруннпАбдель Кадер Нджойя
31БразилияврBernardo Fontes
14ШвециязщГустаф Лагербильке
6БразилиязщВитор Карвальо
44АлбаниязщАдриан Байрами
2ИспанияпзВиктор Гомес
34ТурцияпзДемир Тыкназ
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
77ИспанияпзГабри Мартинес
21ПортугалияпзРикарду Орта
17СербиянпЙован Милошевич
10ИспаниянпПау Виктор
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Энрикеш
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
28.02.2026Португалия — Примейра24-й турНасьонал1 : 2Брага
23.11.2025Кубок Португалии1/16 финалаБрага4 : 2Насьонал
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турБрага0 : 1Насьонал
21.02.2025Португалия — Примейра23-й турБрага1 : 0Насьонал
20.09.2024Португалия — Примейра6-й турНасьонал0 : 3Брага
25.04.2023Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчБрага2 : 2Насьонал
12.04.2023Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчНасьонал0 : 5Брага
28.02.2021Португалия - Примейра21-й турНасьонал1 : 2Брага
17.10.2020Португалия - Примейра4-й турБрага2 : 1Насьонал
18.01.2019Португалия - Примейра18-й турНасьонал0 : 3Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Витория Гимарайнш98
12 Морейренсе88
13 Маритиму98
14 Фамаликан87
15 Риу Аве87
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Брага
0%

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