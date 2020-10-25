Насьонал - Брага 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
25 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
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Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
|1
|вр
|Ренато Марин
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|88
|пз
|Deivison
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|31
|пз
|Данель Донгмо
|10
|пз
|Даниэл Жуниор
|20
|пз
|Мачой Джало
|12
|пз
|Сон Мин Гю
|29
|нп
|Абдель Кадер Нджойя
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|77
|пз
|Габри Мартинес
|21
|пз
|Рикарду Орта
|17
|нп
|Йован Милошевич
|10
|нп
|Пау Виктор
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Карлос Висенс
История личных встреч
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|12
|Морейренсе
|8
|8
|13
|Маритиму
|9
|8
|14
|Фамаликан
|8
|7
|15
|Риу Аве
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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