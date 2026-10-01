21:17 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Анже - Лорьян 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Аззедин Суйфи (Франция);
Анже
Лорьян

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
1ПортугалияврАнтони Лопеш
21МавританиязщЖордан Лефор
4МализщУсман Камара
2ГаитипзКарлан Аркюс
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6ФранцияпзЛуи Мутон
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
17ФранцияпзJoseph Kalulu
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
20ГвинеязщДембо Силла
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
95ФранциязщСулейман Туре
3ТунисзщМонтассар Тальби
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
33ФранцияпзГабен Бернардо
62КамерунпзАртур Эбонг
18ФранциянпИбраима Бальде
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛорьян2 : 0Анже
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0Лорьян
05.02.2023Франция - Лига 122-й турЛорьян0 : 0Анже
01.01.2023Франция - Лига 117-й турАнже1 : 2Лорьян
16.01.2022Франция - Лига 121-й турЛорьян0 : 0Анже
21.11.2021Франция - Лига 114-й турАнже1 : 0Лорьян
02.05.2021Франция - Лига 135-й турЛорьян2 : 0Анже
06.12.2020Франция - Лига 113-й турАнже2 : 0Лорьян
07.01.2018Кубок Франции1/32 финалаАнже0 : 2Лорьян
06.05.2017Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Анже
0%
Ничья
0%
Лорьян
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close