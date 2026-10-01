Анже - Лорьян 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Аззедин Суйфи (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
|1
|вр
|Антони Лопеш
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|4
|зщ
|Усман Камара
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Луи Мутон
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|62
|пз
|Артур Эбонг
|18
|нп
|Ибраима Бальде
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Оливье Панталони
История личных встреч
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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