Атлетик - Хетафе 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Атлетик
4 : 0
Хетафе
События матча Атлетик Бильбао - Хетафе
17'
⚽
Алекс Беренгер (1 - 0)
18'
⇄
Беньят Геренабаррена Зендоиа / Иньиго Руис де Галаррета
35'
⚽
Иньяки Уильямс (2 - 0)
39'
Рамон Терратс
43'
Дани Карвахаль
46'
⇄
Саба Сазонов / Франчо Серрано
46'
⇄
Андрес Гарсия / Кико Фемения
63'
Хоан Мохика
68'
⇄
Кристиан Имга Митого / Нико Уильямс
68'
⇄
Алехандро Рего Мора / Мароан Саннади
70'
⚽
Айтор Паредес (3 - 0)
71'
⇄
Борха Майораль / Рамон Терратс
71'
⇄
Энес Юнал / Иван Асон
71'
⇄
Давинчи / Хоан Мохика
72'
Беньят Геренабаррена Зендоиа
84'
⇄
Беньят Прадос / Пейо Каналес
85'
⇄
Хесус Вискай Уртадо / Иньяки Уильямс
86'
Марио МартинПрямое удаление
88'
⚽
Юри Берчиче (4 - 0)
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Унай Симон
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
18'
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
85'
|28
|пз
|Пейо Каналес
84'
|10
|пз
|Нико Уильямс
68'
|21
|нп
|Мароан Саннади
68'
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
18'
|20
|пз
|Алехандро Рего
68'
|33
|Christian Imga
68'
|6
|пз
|Беньят Прадос
84'
|34
|Txus Vizcay
85'
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Хоан Мохика
71'
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|17
|зщ
|Кико Фемения
46'
|11
|пз
|Рамон Терратс
71'
|6
|пз
|Марио Мартин
|16
|пз
|Франчо Серрано
46'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|20
|нп
|Иван Асон
71'
|4
|зщ
|Саба Сазонов
46'
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
46'
|3
|зщ
|Давинчи
71'
|19
|нп
|Энес Унал
71'
|9
|нп
|Борха Майораль
71'
Запасные
|13
|вр
|Алекс Падилья
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|31
|зщ
|Жоанеко Луи-Жан
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|23
|пз
|Роберт Наварро
|22
|нп
|Нико Серрано
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|28
|пз
|Альберто Риско
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Хосе Бордалас
Голы
Алекс Беренгер
1:0
17'
Иньяки Уильямс
Алекс Беренгер
2:0
35'
Айтор Паредес
Алекс Беренгер
3:0
70'
Юри Берчиче
4:0
88'
Наказания
Рамон Терратс
39'
Даниэль Карвахаль
43'
Хоан Мохика
63'
Беньят Херенабаррена
72'
Марио Мартин
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетик - Хетафе, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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