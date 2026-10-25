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Атлетик - Хетафе 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Атлетик
Атлетик
4 : 0
Хетафе
Хетафе
События матча Атлетик Бильбао - Хетафе
17'
Алекс Беренгер (1 - 0)
18'
Беньят Геренабаррена Зендоиа / Иньиго Руис де Галаррета
35'
Иньяки Уильямс (2 - 0)
39'
Рамон Терратс
43'
Дани Карвахаль
46'
Саба Сазонов / Франчо Серрано
46'
Андрес Гарсия / Кико Фемения
63'
Хоан Мохика
68'
Кристиан Имга Митого / Нико Уильямс
68'
Алехандро Рего Мора / Мароан Саннади
70'
Айтор Паредес (3 - 0)
71'
Борха Майораль / Рамон Терратс
71'
Энес Юнал / Иван Асон
71'
Давинчи / Хоан Мохика
72'
Беньят Геренабаррена Зендоиа
84'
Беньят Прадос / Пейо Каналес
85'
Хесус Вискай Уртадо / Иньяки Уильямс
86'
Марио МартинПрямое удаление
88'
Юри Берчиче (4 - 0)
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврУнай Симон
17ИспаниязщЮри Берчиче
4ИспаниязщАйтор Паредес
15ИспаниязщУго Ринкон
3ИспаниязщДани Вивьян
16ИспанияпзИньиго Руис де Галаррета
18'
7ИспанияпзАлекс Беренгер
9ГанапзИньяки Уильямс
85'
28ИспанияпзПейо Каналес
84'
10ИспанияпзНико Уильямс
68'
21МарокконпМароан Саннади
68'
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
18'
20ИспанияпзАлехандро Рего
68'
33ИспанияChristian Imga
68'
6ИспанияпзБеньят Прадос
84'
34ИспанияTxus Vizcay
85'
13ИспанияврДавид Сория
14ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22КолумбиязщХоан Мохика
71'
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
8СербиязщНеманья Гудель
17ИспаниязщКико Фемения
46'
11ИспанияпзРамон Терратс
71'
6ИспанияпзМарио Мартин
16ИспанияпзФранчо Серрано
46'
10УругвайнпМартин Сатриано
20ИспаниянпИван Асон
71'
4ГрузиязщСаба Сазонов
46'
21ИспаниязщАндрес Гарсия
46'
3Испаниязщ Давинчи
71'
19ТурциянпЭнес Унал
71'
9ИспаниянпБорха Майораль
71'
Запасные
13МексикаврАлекс Падилья
5ИспаниязщЕрай Альварес
12ИспаниязщХесус Аресо
31ФранциязщЖоанеко Луи-Жан
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
23ИспанияпзРоберт Наварро
22ИспаниянпНико Серрано
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
15УругвайзщСебастьян Боселли
5МароккозщАбделькадир Абкар
28ИспанияпзАльберто Риско
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Алекс Беренгер
1:0
17'
Иньяки Уильямс
Алекс Беренгер
2:0
35'
Айтор Паредес
Алекс Беренгер
3:0
70'
Юри Берчиче
4:0
88'
Наказания
Рамон Терратс
39'
Даниэль Карвахаль
43'
Хоан Мохика
63'
Беньят Херенабаррена
72'
Марио Мартин
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетик - Хетафе, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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