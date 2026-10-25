Атлетик - Хетафе 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Атлетик 4 : 0 Хетафе События матча Атлетик Бильбао - Хетафе 17' ⚽ Алекс Беренгер (1 - 0) 18' ⇄ Беньят Геренабаррена Зендоиа / Иньиго Руис де Галаррета 35' ⚽ Иньяки Уильямс (2 - 0) 39' Рамон Терратс 43' Дани Карвахаль 46' ⇄ Саба Сазонов / Франчо Серрано 46' ⇄ Андрес Гарсия / Кико Фемения 63' Хоан Мохика 68' ⇄ Кристиан Имга Митого / Нико Уильямс 68' ⇄ Алехандро Рего Мора / Мароан Саннади 70' ⚽ Айтор Паредес (3 - 0) 71' ⇄ Борха Майораль / Рамон Терратс 71' ⇄ Энес Юнал / Иван Асон 71' ⇄ Давинчи / Хоан Мохика 72' Беньят Геренабаррена Зендоиа 84' ⇄ Беньят Прадос / Пейо Каналес 85' ⇄ Хесус Вискай Уртадо / Иньяки Уильямс 86' Марио Мартин Прямое удаление 88' ⚽ Юри Берчиче (4 - 0) Составы команд Атлетик Б Бильбао Хетафе Хетафе 1 вр Унай Симон 17 зщ Юри Берчиче 4 зщ Айтор Паредес 15 зщ Уго Ринкон 3 зщ Дани Вивьян 16 пз Иньиго Руис де Галаррета 18' 7 пз Алекс Беренгер 9 пз Иньяки Уильямс 85' 28 пз Пейо Каналес 84' 10 пз Нико Уильямс 68' 21 нп Мароан Саннади 68' 24 пз Беньят Херенабаррена 18' 20 пз Алехандро Рего 68' 33 Christian Imga 68' 6 пз Беньят Прадос 84' 34 Txus Vizcay 85' 13 вр Давид Сория 14 зщ Даниэль Карвахаль 22 зщ Хоан Мохика 71' 26 зщ Жан Ив Валу 8 зщ Неманья Гудель 17 зщ Кико Фемения 46' 11 пз Рамон Терратс 71' 6 пз Марио Мартин 16 пз Франчо Серрано 46' 10 нп Мартин Сатриано 20 нп Иван Асон 71' 4 зщ Саба Сазонов 46' 21 зщ Андрес Гарсия 46' 3 зщ Давинчи 71' 19 нп Энес Унал 71' 9 нп Борха Майораль 71' Запасные 13 вр Алекс Падилья 5 зщ Ерай Альварес 12 зщ Хесус Аресо 31 зщ Жоанеко Луи-Жан 18 пз Микель Хаурехисар 23 пз Роберт Наварро 22 нп Нико Серрано 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 15 зщ Себастьян Боселли 5 зщ Абделькадир Абкар 28 пз Альберто Риско Главные тренеры Эдин Терзич Хосе Бордалас Голы Алекс Беренгер 1:0 17' Иньяки Уильямс Алекс Беренгер 2:0 35' Айтор Паредес Алекс Беренгер 3:0 70' Юри Берчиче 4:0 88' Наказания Рамон Терратс 39' Даниэль Карвахаль 43' Хоан Мохика 63' Беньят Херенабаррена 72' Марио Мартин 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетик - Хетафе, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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