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Осер - Ле-Ман 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Осер
Ле-Ман

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Осер
Осер
Ле-Ман
Ле-Ман
1ФранцияврПоль Нарди
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
15КонгозщХрист Макоссо
27ФранциязщЛамин Си
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
10КамерунпзДэнни Намасо
8ФранцияпзНауиру Ахамада
5ФранцияпзКевин Дануа
9АнглиянпКэмерон Арчер
21ФранциянпРомен Февр
98ФранцияврНиколя Косик
19ФранциязщДжибриль Сидибе
17ФранциязщСамюэль Йоху
15ФранциязщNoa Boisse
22ФранциязщLucas Calodat
29ФранцияпзLucas Bretelle
18ФранцияпзЛука Буаде
23ФранцияпзДауда Траоре
13СенегалпзХабиб Диалло
10ФранциянпJean Vercruysse
14ЦАРнпЛуи Мафута
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
10.01.2020Франция - Лига 220-й турЛе-Ман0 : 1Осер
02.08.2019Франция - Лига 22-й турОсер2 : 0Ле-Ман
20.03.2010Франция - Лига 129-й турОсер2 : 1Ле-Ман
07.11.2009Франция - Лига 113-й турЛе-Ман0 : 1Осер
21.03.2009Франция - Лига 129-й турОсер2 : 0Ле-Ман
29.10.2008Франция - Лига 111-й турЛе-Ман0 : 2Осер
12.04.2008Франция - Лига 133-й турЛе-Ман3 : 0Осер
25.11.2007Франция - Лига 115-й турОсер3 : 0Ле-Ман
01.04.2007Франция - Лига 130-й турЛе-Ман2 : 2Осер
04.11.2006Франция - Лига 112-й турОсер2 : 3Ле-Ман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осер
0%
Ничья
0%
Ле-Ман
0%

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