Осер - Ле-Ман 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
25 Октября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Осер
Осер
Ле-Ман
Ле-Ман
|1
|вр
|Поль Нарди
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|5
|пз
|Кевин Дануа
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
|98
|вр
|Николя Косик
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|15
|зщ
|Noa Boisse
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|18
|пз
|Лука Буаде
|23
|пз
|Дауда Траоре
|13
|пз
|Хабиб Диалло
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|14
|нп
|Луи Мафута
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
История личных встреч
|10.01.2020
|Франция - Лига 2
|20-й тур
|0 : 1
|02.08.2019
|Франция - Лига 2
|2-й тур
|2 : 0
|20.03.2010
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|07.11.2009
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|21.03.2009
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2008
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.04.2008
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 0
|25.11.2007
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|01.04.2007
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|04.11.2006
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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